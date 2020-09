iPhone 12 có HOT mấy cũng không phải là điểm nhấn chú ý nhất của Apple trong tuần

Thật không may, chúng ta không thấy bất kỳ mẫu iPhone mới nào được ra mắt, tuy nhiên có lẽ chúng ta sẽ không cần phải chờ đợi chúng lâu hơn nữa khi mà một số tin đồn về iPhone 12 mới ngày càng dồn dập đổ về. Chưa hết, Apple thậm chí còn có thể tung một iPhone SE thứ hai trong năm nay.

Như mọi tuần, hãy cùng điểm qua những tin tức hàng đầu liên quan đến Apple trong tuần qua bằng một loạt mẩu tin nhỏ dưới đây.

- Ra mắt Apple Watch mới: Rạng sáng 16/9 theo giờ Việt Nam, Apple đã giới thiệu hai Apple Watch mới, gồm Watch Series 6 và Watch SE rẻ hơn. Cảm biến đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) chính là tính năng điểm nhấn của Watch Series 6, trong khi Watch SE có hầu hết các yếu tố thiết kế của Watch Series 6 nhưng giá thấp hơn nhiều.

- iPad được làm mới: Apple cũng đã làm mới hai dòng iPad của mình. iPad cổ điển có một số nâng cấp về thông số kỹ thuật và mức giá thấp hơn, nhưng chủ yếu vẫn giữ nguyên thiết kế. Trong khi đó, iPad Air 4 có một số nâng cấp về thông số kỹ thuật, màn hình lớn hơn và một số màu mới.

- Ra mắt dịch vụ Apple Fitness : Với 9,99 USD/tháng, Apple Fitness cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các buổi tập đồng bộ với Apple Watch. Người dùng có thể xem hướng dẫn viên trên màn hình mình chọn và làm theo quá trình tập luyện trong khi nghe các giai điệu từ Apple Music.

- Gói Apple One được mong đợi từ lâu đã xuất hiện: Khi mà tất cả các dịch vụ khác nhau của Apple hiện đã được mở rộng hơn nữa, không bất ngờ khi công ty đã nghĩ đến một gói “Tất cả trong Một”, đó là mục đích của Apple One với ba cấp độ: Cá nhân, Gia đình và Cao cấp. Mỗi gói cung cấp một lựa chọn các dịch vụ khác nhau cùng tổng giá thấp hơn so với các gói riêng lẻ.

- Phát hành các hệ điều hành mới: Rạng sáng 17/9, Apple đã chính thức tung ra các phiên bản ổn định của iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7,… Nếu có một thiết bị đủ điều kiện hỗ trợ các phiên bản mới này, người dùng nên tải chúng để trải nghiệm các tính năng mới.

- Hãy đừng mơ tưởng màn hình 120 Hz trên iPhone 12: Theo nhà phân tích đáng tin cậy Ming-chi Kuo, không có mẫu iPhone 12 nào được cho là đi kèm màn hình tốc độ làm mới 120 Hz. Cho đến nay đã có rất nhiều tin đồn về khả năng này của iPhone 12, nhưng việc Kuo đưa ra tuyên bố khiến nhiều người tin rằng điều đó khó có thể xảy ra.

- Best Buy liệt kê bảo vệ màn hình đáng ngờ: Một thành viên Reddit đã phát hiện ra một loại bảo vệ màn hình kỳ lạ được rao bán tại Best Buy được cho là phù hợp với thứ gọi là iPhone SE Plus. Nó được cho là cũng phù hợp với các mẫu iPhone 6/7/8 Plus. Có thể có một chiếc iPhone SE lớn hơn đang được phát triển? Danh sách trên Best Buy vẫn tồn tại, mặc dù tiêu đề của nó đã được thay đổi.

- Tai nghe AirPods Studio lại bị rò rỉ: Khó có thể tránh khỏi việc Apple sẽ giới thiệu một tai nghe over-ear mang thương hiệu AirPods vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Tuần này, một hình ảnh cho thấy những gì có thể là tai nghe AirPods Studio đã bị rò rỉ trên Twitter.

- Apple Store trực tuyến có mặt tại Ấn Độ: Người mua sắm ở Ấn Độ cuối cùng cũng có thể truy cập Apple Store trực tuyến và mua các sản phẩm của Apple. Cửa hàng sẽ mở cửa vào ngày 23/9 và cung cấp khả năng mua các sản phẩm thông thường như iPhone, iPad, Mac,… Ngoài ra, sẽ có các ưu đãi mua lại iPhone.