iPhone 12 đọ sức với iPhone 11: Nhanh hơn ra sao?

Tại sự kiện mới đây, Apple đã làm điều không tưởng khi công bố A14 Bionic trước cả iPhone 12. Điều này bắt nguồn từ iPad Air mới sử dụng chip mới mạnh mẽ hơn, và bản thân Apple nhấn mạnh vào khả năng tăng hiệu suất mới trên A14 Bionic. Điều đó có thể đủ để cho chúng ta biết chính xác iPhone 12 sẽ nhanh hơn bao nhiêu so với iPhone 11.

iPad Air 4 sử dụng chip A14 Bionic mà iPhone 12 sẽ trang bị, giống như cách mà iPad Air 3 cùng sử dụng chip A12 Bionic trên iPhone 2018 của hãng, bao gồm cả iPhone XS và iPhone XR. Trong sự kiện, Apple nói rằng A14 Bionic nhanh hơn 40% so với A12 Bionic và GPU mới sẽ tăng hiệu suất lên 30%. Dựa vào dữ liệu này, các chuyên gia chip tại AnandTech đã thực hiện phép toán và đưa ra kết luận rằng chip A14 Bionic sẽ nhanh hơn 16% so với A13 Bionic trong dòng iPhone 11 và iPhone SE. Về mặt GPU, A14 Bionic sẽ cung cấp cho iPhone 12 hiệu suất tăng 8,3% so với iPhone 11 - một con số thực sự là khá ít.

Dĩ nhiên đây là các con số chưa được xác nhận và chúng dựa trên ước tính hiệu suất của Apple từ sự kiện Time Flies và số liệu của Apple từ buổi giới thiệu iPhone 11 năm ngoái, nơi công ty giải thích những cải tiến về hiệu suất A13 Bionic so với A12 Bionic. Apple thực hiện điều này hàng năm nhằm làm nổi bật tốc độ CPU và GPU của iPhone mới.

Nâng cấp đáng gờm hơn liên quan đến Neural Engines, cao gấp đôi số lõi có khả năng đạt hiệu suất lên đến 11 nghìn tỷ hoạt động mỗi giây (TOP). Con số này cao hơn gấp đôi so với TOP của A12 Bionic và hơn 83% so với 6TOP của A13 Bionic.

AnandTech lưu ý rằng Apple không hoàn toàn nói rõ về việc tăng hiệu suất 40% trong iPad Air vì chưa biết đó là hiệu suất đơn luồng hay đa luồng, dành cho lõi lớn hay lõi nhỏ,… Blog cũng lưu ý rằng Apple đã khá thận trọng khi công bố việc tăng hiệu suất của A14 Bionic so với A13 Bionic. Về cơ bản, mức hiệu suất cao nhất có thể không đạt bước nhảy vọt mà thay vào đó Apple ưu tiên số liệu nhiệt. Cần nhớ rằng, A14 Bionic là chip 5nm đầu tiên trên thế giới và nó sẽ tiết kiệm năng lượng hơn so với A13 Bionic.

Apple chắc chắn sẽ cung cấp cho chúng ta một cái nhìn sâu hơn về chip A14 trong sự kiện ra mắt iPhone 12 vào tháng tới. Thời điểm đó chúng ta sẽ biết chính xác loại nâng cấp hiệu suất ra sao đối với iPhone 11. Cho dù con số phần trăm là bao nhiêu sẽ không nghi ngờ rằng chưa có chip nào trên thiết bị Android có thể đối đầu với nó.