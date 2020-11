iPhone 12 Pro Max vs iPhone XS Max: Những cải tiến có đáng để bạn nâng cấp?

Thiết kế

So với thế hệ trước, chiếc iPhone mới mang trên mình một vài tinh chỉnh về thiết kế với phần khung viền vát phẳng và đi kèm lớp hoàn thiện sáng bóng nên mang lại vẻ ngoài cao cấp, hiện đại hơn một chút so với iPhone XS Max.

Tuy nhiên, iPhone XS Max nhỏ gọn hơn một chút và trọng lượng nhẹ hơn so với iPhone 12 Pro Max, giúp bạn cầm nắm dễ dàng hơn.

iPhone XS Max vẫn là một thiết bị tuyệt vời về mặt thiết kế và chất lượng xây dựng, không đáng để nâng cấp lên iPhone 12 Pro Max chỉ vì ngoại hình.

Màn hình

iPhone 12 Pro Max mang trên mình những nâng cấp đáng kể về tính năng so với iPhone XS Max. Tuy nhiên, khi sử dụng thực tế thì người dùng sẽ khó có thể nhận ra sự khác biệt về chất lượng hiển thị giữa hai màn hình này. Do đó, màn hình không phải là yếu tố quyết định để bạn nâng cấp lên iPhone 12 Pro Max.

Camera

Trong khi chiếc iPhone 2 năm tuổi của Apple chỉ có hệ thống camera kép ở phía sau thì iPhone 12 Pro Max được bổ sung thêm ống kính cho góc chụp siêu rộng và máy quét LiDAR mới, cho phép bạn chụp ảnh phong cảnh và chân dung tốt hơn.

Ngoài ra, camera chính của iPhone 12 Pro Max vượt trội hơn nhiều so với camera trên iPhone XS Max. Chiếc iPhone mới sẽ chụp ảnh sáng, sắc nét và chi tiết hơn so với iPhone XS Max trong tất cả các điều kiện ánh sáng. 12 Pro Max cũng có camera selfie và quay video tốt hơn đáng kể so với iPhone XS Max.

Nếu là người thường xuyên sử dụng máy ảnh thì iPhone 12 Pro Max sẽ là một bản nâng cấp xứng đáng dành cho bạn.

Hiệu năng

iPhone 12 Pro Max có bộ vi xử lý mạnh hơn nhiều so với iPhone XS Max. Tuy nhiên, chipset của iPhone XS Max đã quá mạnh mẽ nên bạn sẽ không thể cảm nhận được sức mạnh mà iPhone 12 Pro Max cung cấp khi sử dụng hàng ngày

Mặc dù vậy, iPhone XS Max đã được hai năm tuổi và nó có thể bắt đầu chậm chạp hơn trong một hoặc hai năm sau đó. Nếu bạn nâng cấp lên iPhone 12 Pro Max, bạn có thể sử dụng tốt trong ba hoặc bốn năm tiếp theo.

Thời lượng pin

iPhone 12 Pro Max không chỉ có pin lớn hơn đáng kể so với iPhone XS Max mà còn sở hữu bộ vi xử lý tiết kiệm điện hơn. Cả hai yếu tố này đều giúp iPhone 12 Pro Max có thời lượng sử dụng pin tốt hơn so với iPhone XS Max.

Trong khi cả hai mẫu iPhone đều có sạc không dây, 12 Pro Max cũng đi kèm với công nghệ MagSafe có nam châm để giữ các phụ kiện tương thích gắn vào thiết bị, cho phép bạn sử dụng sạc không dây ngay cả khi đang sử dụng điện thoại.

Nhìn chung, iPhone 12 Pro Max tốt hơn iPhone XS Max về mọi mặt. Tuy nhiên, hầu hết những nâng cấp đó là không đáng kể và bạn chỉ nên “lên đời” nếu muốn có một thiết bị sở hữu camera cũng như thời lượng pin tốt hơn.

Còn nếu bạn cảm thấy những tính năng của iPhone XS Max đã đáp ứng đủ nhu cầu thì hãy tiếp tục sử dụng nó và chờ những nâng cấp sáng giá hơn của mẫu iPhone 2021.

Giá bán

Hiện nay, iPhone 12 Pro Max đã được các đại lý phân phối chính hãng mở bán với giá từ 33,99 triệu đến 43,99 triệu đồng cho các phiên bản dung lượng bộ nhớ 128, 256 và 512Gb.

iPhone XS Max đang có giá từ 16,5 triệu đến 19,5 triệu đồng cho các phiên bản dung lượng bộ nhớ 64, 256 và 512Gb.