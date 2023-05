Lái mới thót tim khi cho ôtô xuống đò qua sông

"Run rẩy bò" xuống đò

Anh Phùng Đức Dũng, quê ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, tôi sinh sống và làm việc ở Hà Nội nên chủ yếu đi ôtô trong nội thành. Hơn nữa tôi cũng mới lái xe được 3 tháng nên chưa thạo mọi địa hình.

Tuần vừa rồi, tôi đi ăn giỗ ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Nếu đi đường bộ, tôi phải vòng mất 40 km qua 2 cây cầu là cầu Bình Than và cầu Phả Lại. Còn nếu chọn đi đường tắt, tôi chỉ cần qua cánh đồng và qua Đò Kênh Vàng là tới nơi. Chừng khoảng 5 km đường bộ và một con đò ngang.

Theo lời giới thiệu của người thân, đường đồng rất dễ đi do đã được trải bê tông. Qua sông thì đò to như phà nên chẳng có gì phải lo lắng.

Thế nhưng không như những gì tưởng tượng, đường qua cánh đồng tuy đã trải bê tông sống lại nhỏ hẹp chỉ thừa tí tẹo bánh xe, chỉ cần chệch một chút là lao xuống ruộng. Hơn nữa, trên đường lúc thì gặp phải đống rác, lúc lại gặp đống gạch, đống cát, xe cải tiến chắn ngang giữa đường.

Do đó, anh Dũng mất gần một giờ đồng hồ mới đi qua được quãng đường đồng chỉ chừng 2 km.

Thế nhưng sự khổ ải của anh chưa dừng ở đây. Lúc nhìn xuống bến đò, anh thấy thực sự "ác mộng". Bởi con đường từ đê xuống đò dốc thẳng đứng. Xung quanh là đường sỏi đá trơn tuột. Con đò ngang qua sông rất cũ, nát và bé, chỉ đủ cho 1 xe lọt qua.

Anh Dũng chia sẻ, lúc quay xe lùi xuống đò, anh vừa lái vừa run. Rón rén vì không biết lần đầu cho ôtô xuống đò có trót lọt hay không. Chỉ cần bất cẩn một chút là xe có thể xuống sông liền.

Anh Dũng còn may mắn vì chuyến đó anh cho xe an toàn xuống đò. Trong khi anh Phạm Văn Chính, một lái mới chia sẻ, lần đầu qua sông, anh chưa có kinh nghiệm nên cho đầu xe quay vào lòng thuyền. Do đó, khi đò cập bến, anh loay hoay không biết lùi xe như thế nào.

Chuyến đó, anh mất cả nửa tiếng đồng hồ với áp lực bị la ó. Sau đó, anh đành phải nhờ một người có kinh nghiệm đánh xe lên.

Lái mới thường rất căng thẳng khi cho xe ôtô xuống đò qua sông. Ảnh minh hoạ: Xuyên Đông

Chuyên gia hướng dẫn đánh xe ôtô xuống đò

Chia sẻ về kinh nghiệm lái ôtô xuống đò ngang, anh Mai Lâm Quý, giáo viên dạy lái xe trung tâm đào tạo lái xe Đức Thịnh cho biết, nguyên tắc đầu tiên là: "Xuống đò: xe trước, người sau. Lên đò: Người trước, xe sau an toàn".

Khi lên, xuống đò thì trừ lái xe ở lại, những người khác nên xuống xe, trừ trường hợp người già yếu, bệnh tật.

Lái xe đặc biệt chú ý xuống đò, nếu phải lùi xe, cần lùi xe tương tự kỹ thuật lùi chuồng. Khi chuẩn bị lên, xuống, đò, lái xe nên hạ cửa kính trước. Điều này giúp người lái dễ quan sát phía ngoài hơn, dễ nghe hướng dẫn của nhân viên bến đò. Trong trường hợp gặp sự cố cần trợ giúp cũng dễ kêu gọi hoặc dễ thoát thân nếu gặp tình huống xấu.

Nếu lái xe số sàn cần lưu ý đi ở số 1, xe tự động có thể đi xe số tay. Nếu mép đò sát với bến cứ cho xe chạy lên từ từ. Nếu mép mà nổi cao hơn bến có thể sử dụng cách lái chéo cho xe đi chéo lên theo hình chữ Z (nếu đò đủ lớn). Điều này sẽ tránh các xe gầm thấp bị cạ gầm, sạt gầm, hư hại cản trước, cản sau…

Trong trường hợp đò nhỏ, không đủ không gian để lên chéo thì nên nhờ người khác quan sát và hướng dẫn từ bên ngoài.

Khi lốp đầu tiên chạm mép đò thì ga nhẹ sao cho xe đủ lực kéo để lốp đầu tiên vượt qua mép đò. Không nên đạp ga quá mạnh dễ gây vọt, đâm vào thành đò rất nguy hiểm. Sau khi lốp đầu tiên lên được phà thì đánh lái theo người chỉ dẫn và đạp ga nhẹ cho lốp tiếp theo lên đò. Tiếp tục tăng nhẹ ga đến khi toàn bộ xe lên hẳn trên đò.

Khi đỗ xe trên đò nên để chế độ P và phanh tay, rồi tắt máy. Bởi đò khi di chuyển hay khi cập bến đều dễ bị rung lắc mạnh do dòng chảy của sông cũng như kết cấu đò. Khi này xe trên đò cũng sẽ dao động theo quán tính. Nếu chỉ để N và phanh tay thì sẽ không đảm bảo ổn định xe trong trường hợp xảy ra rung lắc mạnh.