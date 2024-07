Loại cá chứa nhiều selen, giúp giảm cholesterol, ngăn ngừa viêm cơ tim, đem nấu canh chua cực ngon

Diêu hồng là loại cá có lượng calo rất ít, giúp giảm cholesterol và chất béo trung tính trong cơ thể.

Lý do là vì loại cá này có chứa nguồn omega-3 dồi dào giúp cơ thể kiểm soát được mức cholesterol trong máu.

Bên cạnh đó, cá diêu hồng chứa rất nhiều khoáng chất, protein và vitamin D giúp tốt cho xương khớp.

Các chuyên gia đã khẳng định rằng trong cá diêu hồng có chứa gần 70% hàm lượng dưỡng chất selen, chất này có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các chức năng của tế bào bạch cầu, tuyến giáp.

Chất selen trong loại cá này là chất chống oxy hóa, nó giúp ngăn các bệnh như viêm khớp dạng thấp, ung thư và viêm cơ tim ở người. Cá diêu hồng có thể chiên, kho nhưng ngon nhất vẫn là nấu canh chua. Dân Việt giới thiệu cách nấu canh chua cá diêu hồng như sau:

Nguyên liệu nấu canh chua cá:



- Cá diêu hồng

- Đậu bắp, giá đỗ, bạc hà, dứa (thơm), cà chua, me, hành tím, tỏi, rau ngổ, ớt

- Gia vị: dầu ăn, muối, hạt nêm, đường, nước mắm.

Nguyên liệu nấu canh chua

Cách nấu canh chua cá:



- Cá diêu hồng cạo vảy, rửa sạch với nước, cắt cá 3 khúc vừa ăn.

- Đậu bắp rửa sạch, cắt xéo. Dứa cắt miếng vừa ăn. Cà chua cắt làm 4. Giá đỗ rửa sạch, để ráo nước. Bạc hà tước phần vỏ xanh, cắt xéo như đậu bắp. Rau ngổ rửa sạch thái nhuyễn. Tất cả nguyên liệu cho ra đĩa, để riêng.

- Hành tím xay nhuyễn cho vào phi thơm. Khi hành tím bắt đầu chuyển qua màu vàng nhạt thì cho cà chua vào, đảo đều đến khi cà chua mềm và ra màu.

- Tiếp theo, cho cá diêu hồng vào, lật nhẹ để gia vị thấm đều 2 mặt cá. Khi thịt cá bắt đầu săn lại thì đổ 1 tô nước vào, nấu sôi.

Cho nước sôi vào lấy nước cốt me

Rau ngổ thái nhỏ

- Nêm gia vị muối, hạt nêm, đường… sao cho vừa ăn. Đổ nước sôi vào me, dằm dằm me rồi lấy rây lọc lấy nước cốt me. Cho nước cốt me vào nồi nấu tiếp.

- Cá chín vớt ra đĩa và tiếp tục cho lần lượt bạc hà, dứa, đậu bắp, giá đỗ vào nấu cho canh sôi trở lại thì tắt bếp. Múc canh ra tô thêm ớt, rau ngổ, tỏi phi để bát canh chua đẹp bắt mắt.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Huệ thực hiện