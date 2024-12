Loại rau dân dã, ăn vào mùa đông da khô căng bóng, thải độc, giảm mỡ, xào thịt thơm phức

Một trong những loại rau mùa đông mà bạn không nên bỏ qua đó chính là rau ngót. Hương vị của rau ngót có mùi đặc biệt, sảng khoái, giòn ngọt, giàu chất xơ và vitamin, rất tốt cho cơ thể.

Đối với loại rau này, người dân chẳng xa lạ gì.

Ngày xưa ở nông thôn, hầu như trong vườn nhà ai cũng có một góc trồng rau ngót, khi ăn chỉ cần ra tỉa từng nhánh lá về ăn.

Tuy nhiên, rau ngót có thể thu hoạch bằng cách cách ngọn non. Cứ cắt 1 đợt, ngọn non lại ra đợt mới, những ngọn rau ngót non sẽ có kết cầu giòn, ngọt, rất thơm mềm. Bạn có thể thu hoạch bằng cách này, rau ngót rất thơm ngon.

Ăn loại rau này vào mùa đông rất bổ dưỡng, mát lạnh, còn có thể giảm mỡ, dưỡng ẩm cho da khô, giải độc và giảm mỡ. Nếu ăn loại rau này thường xuyên sẽ giảm cân, cả người cảm thấy dễ chịu hơn.

Dưới đây là công thức chế biến ngọn rau ngót đơn giản, hương vị rất thơm ngon.

Món ăn gợi ý: Ngọn rau ngót xào với thịt ba chỉ

Nguyên liệu: Ngọn rau ngót, thịt ba chỉ, tỏi

Cách làm:

- Chọn ngọn rau ngót non mềm

- Nhặt sạch rau, bỏ tạp chất và cỏ dại

- Rửa sạch rau và để ráo nước

- Cho dầu vào chảo, làm nóng rồi đổ ra. Sau đó cho thịt ba chỉ vào xào cho đến khi mỡ chảy ra. Rau ngót xào với mỡ lợn sẽ thơm hơn. Xào thịt lợn cho đến khi chín vàng, thêm tỏi vào xào cho đến khi có mùi thơm.

- Cho ngọn rau ngót vào xào chín. Đến khi rau chuyển màu

- Cho 1 chút nước vào thành nồi để giữ ẩm, tiếp tục đảo đều cho đến khi rau chín.

Thêm 1 chút muối và nước cốt gà cho vừa ăn. Đảo đều rồi đổ ra đĩa và thường thức.

Một phiên bản chế biến rau ngót tại nhà rất đơn giản. Ngọn rau ngót xào với thịt ba chỉ và tỏi đã sẵn sàng. Rau có màu xanh hấp dẫn và kết cấu giòn, tươi mát. Mùi vị rất ngon miệng và rất hợp với các bữa ăn.

Món ngọn rau ngót xào theo cách này thơm, giòn, mềm, được cả người lớn và trẻ em yêu thích, mỗi lần một đĩa xào thôi là chưa đủ. Ăn vào mùa đông rất tốt cho đường ruột và giải độc nên bạn đừng bỏ qua nếu gặp loại rau này trong mùa đông.

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

- Rau ngót mua về chọn được ngọn non mềm, loại bỏ phần già.

- Xào với thịt ba chỉ sẽ thơm hơn

- Đừng xào quá lâu chỉ cần rau chuyển màu sẽ khiến rau xanh, giòn và mềm.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này

(Theo Toutiao)