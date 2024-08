Loại thịt có sắt cao gấp 3 lần thịt lợn, phòng chống thiếu máu, làm món kinh điển này thơm phức

Thịt bò là loại thịt được mệnh danh là "viên thuốc bổ máu", có tác dụng phòng chống thiếu máu rất lớn.

Thiếu máu là tình trạng phổ biến và được đặc trưng bởi số lượng hồng cầu giảm cũng như khả năng vận chuyển oxy của máu giảm. Thiếu sắt là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra thiếu máu. Các triệu chứng của tình trạng này là mệt mỏi và yếu đuối.

Thịt bò là loại thịt được mệnh danh là "viên thuốc bổ máu", có tác dụng phòng chống thiếu máu rất lớn.

Thịt bò là nguồn chất sắt phong phú đặc biệt là sắt ở dạng hem rất dễ hấp thu. Cơ thể hấp thu sắt hem tốt hơn so với sắt không phải hem (loại sắt này có nhiều trong thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật). Cho nên, thịt bò không chỉ chứa sắt có khả năng sinh học mà còn cải thiện sự hấp thu sắt cho cơ thể.

Hàm lượng sắt trong thịt bò gần gấp 3 lần thịt lợn và gấp 2 lần thịt cừu, đồng thời sắt huyết sắc tố động vật dễ được cơ thể hấp thụ hơn.



Loại thịt này rất giàu protein, axit béo bão hòa, axit linoleic, vitamin B₁₂ và các chất dinh dưỡng khác.

Loại thịt này có thể cung cấp nguyên liệu thô để sản xuất hồng cầu và thúc đẩy quá trình tổng hợp huyết sắc tố, có lợi cho một số bệnh nhân thiếu máu.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng bổ sung loại thịt này vào chế độ ăn có hiệu quả hơn so với bổ sung sắt để duy trì tình trạng sắt ở phụ nữ trong thời gian luyện tập thể dục. Do đó, ăn thịt bò là một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt.

Món ăn gợi ý: Thịt bò hầm cà rốt



Nguyên liệu chính: Thịt bò, cà rốt, khoai tây.

Cách làm:

- Cắt một cân thịt bò thành từng miếng bằng bao diêm, cho vào nồi nước lạnh, thêm hành, gừng cắt lát và rượu nấu ăn để khử mùi. Chần thịt bò, trong quá trình đó hớt hết bọt bẩn, sau đó vớt ra để ráo nước.

- Sau đó chuẩn bị 2 quả cà chua, dùng dao cắt chéo và ngâm trong nước nóng trong 5 phút. Sau khi chần, tốt nhất bạn nên gọt vỏ, xé nhẹ, sau đó bỏ cuống và cắt thành từng miếng để sử dụng sau.

- Chuẩn bị một củ khoai tây và cà rốt khác, gọt vỏ trước, sau đó cắt thành từng miếng, cho vào tô và ngâm trong nước để tránh quá trình oxy hóa và đổi màu.

- Đun nóng dầu trong chảo, cho một ít đường phèn vào xào cho đến khi màu trong chảo bắt đầu sẫm lại thì đổ thịt ức bò vào xào đến khi chín. Sau 1 phút thì cho cà chua vào xào chung.

Sau khi nấu xong, bắt đầu nêm gia vị: 2 thìa nước tương nhạt, 1 thìa nước tương đen, 1 thìa dầu hào, 2 hoa hồi, 3 lá nguyệt quế, 2 cát thơm, 4 lát gừng, 3 củ hành lá.

- Khuấy đều và thêm một tô nước sôi lớn vào đun sôi trên lửa lớn, sau đó vặn lửa nhỏ và tiếp tục nấu trong một tiếng rưỡi. Nó thực sự rất thơm khi bạn mở nắp, sau đó cho khoai tây và cà rốt vào nấu tiếp trong 15 phút.

- Lúc này, khoai tây và cà rốt cũng đã chín. Cuối cùng, thêm một thìa muối vừa ăn rồi tắt bếp. Thịt ức bò hầm cà chua và khoai tây thơm là đã sẵn sàng.

Nước súp êm dịu, thịt ức bò nấu mềm thơm, khoai tây và cà rốt thấm nước súp nên đậm đà và mềm mại. Một miếng thịt một miếng canh, vị chua ngọt, ăn với cơm rất hợp.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt siêu sắt này!

(Công thức nấu ăn và ảnh: theo Toutiao)