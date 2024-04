Long An công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai xâm nhập mặn Long An công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai xâm nhập mặn

UBND tỉnh Long An vừa ký Quyết định công bố tình trạng thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn Long An, đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương có giải pháp cấp bách trong giai đoạn hiện nay.