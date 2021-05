Mẫu xe ga Honda Vario 160 tin đồn bị bóc mẽ, sự thật đằng sau gây sốc

Sau khi một số trang mạng xã hội ở Việt Nam tung lên hình ảnh một mẫu xe ga được cho là Honda Vario 160 mới thì lập tức sau đó giới thạo xe ở Indonesia đã tìm ra đích danh mẫu xe trong ảnh. Sự thật khiến người hâm mộ rất bất ngờ.

Mẫu xe được dâng mạng đồn là Vario 160 thực chất là Motorstar EasyRide ở Philippines.

Mẫu xe tin đồ Honda Vario 160 ở Indonesia hay còn gọi là Honda Click 160 ở Thái Lan được cư dân mạng ở Việt Nam rất quan tâm. Mấy ngày hôm nay thông tin hình ảnh được cho là của Vario 160 đang được những người hâm mộ ở Việt Nam cũng như Indonesia bàn tán xôn xao.

Thế nhưng qua phân tích và “truy tìm” nguồn gốc của các bức ảnh này, giới thạo xe Indonesia đã tiết lộ một sự thật gây sốc. Theo một số chuyên trang về xe hai bánh ở Indonesia thì các hình ảnh mà một số cư dân mạng tung lên chỉ là trò “lừa bịp” và không có trách nhiệm.

Chuyên gia thạo thị trường xe máy cho biết, lí do vì sao tin đồn về Vario 160 lại xuất hiện từ các cư dân mạng ở Việt Nam và thu hút được nhiều người quan tâm. Đó là vì Honda Việt Nam không phân phối chính hãng Vario hay Click. Các mẫu xe Vario hay Click chỉ được bán chính hãng ở thị trường Philippines, Malaysia và Thái Lan cũng như Indonesia. Thứ hai, hình dáng của mẫu xe đồn đoán này khác với Vario cũ, và thứ ba, nhiều người cho rằng Vario mới sẽ kế thừa động cơ từ PCX 160.

Sau khi truy tìm, giới phân tích xe “ngã ngửa” khi phát hiện hóa ra đây là chiếc xe máy được bán tại Philippines có tên là Motorstar EasyRide 150i. Motorstar là một trong những nhà sản xuất xe địa phương thường “nhái” một số sản phẩm từ nhà sản xuất xe máy Nhật Bản, trong số đó có mẫu xe Motorstar EasyRide 150RS. Trong khi đó Easyride đồng thời còn là sản phẩm phục hồi từ sản phẩm do công ty Chongqing Esenda Trading Co., Ltd sản xuất có tên là Dynasti 150i.

Các mẫu xe này có thiết kế rất giống với Honda Vario nguyên bản hiện nay, cả từ thân xe, sàn để chân và động cơ đều sử dụng công nghệ làm mát bằng dung dịch. Điểm khác biệt chính là ngoại hình phía trước xe có cụm đèn pha lớn hơn với công nghệ projector và có đèn xi nhan tách rời bên thân xe.

EasyRide thực chất kế thừa thiết kế từ Dynasti 150i. Cả hai đều nhái kiểu cách của Vario và Click.

Và cũng chính từ đặc điểm mới này mà ngay khi hình ảnh lan truyền, nhiều người hâm mộ đã “vội” tin rằng Vario 160 mới sẽ có sự khác biệt như thế so với Vario cũ. Không những thế hình ảnh được tung lên mạng xã hội gần đây còn bị người đưa cố tình làm mờ nên rất khó nhìn rõ chữ trên xe. Đây dù sao cũng là một bài học với nhiều người khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội.