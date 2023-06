Một Hợp tác xã tiêu biểu ở Tiền Giang trồng mồng tơi, rau muống, thu tiền tỷ/năm

Hợp tác xã thương mại dịch vụ Phú Quới (HTX Phú Quới) tại xã Yên Luông (huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) là HTX hoạt động trong lĩnh vực liên kết tiêu thụ rau, sản xuất lúa hữu cơ và cung ứng phân hữu cơ cho thành viên.

HTX được thành lập năm 2017 với 7 thành viên ban đầu, qua 5 năm hoạt động, đến nay số lượng thành viên của HTX đã lên đến 116 thành viên (bao gồm thành viên sản xuất và thành viên không sản xuất).

HTX tiêu biểu trồng rau, doanh thu cao nhất 16,38 tỷ đồng/năm

Ông Võ Minh Luân - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Phú Quới cho biết, hiện nay HTX có tổng diện tích canh tác hơn 30ha, trong đó có khoảng 20ha làm lúa hữu cơ và 12ha làm rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP.

HTX Phú Quới hiện có hơn 100 thành viên. Ảnh: Q.S

Các xã viên khi tham gia HTX sẽ được hướng dẫn quy trình trồng rau VietGAP và phải tuyệt đối tuân thủ quy trình này trong suốt quá trình canh tác. Mỗi hộ sản xuất đều có nhật ký theo dõi, phía HTX cũng thường xuyên cử người xuống tận vườn để giám sát tình hình sản xuất. Nhờ vậy nên rau của HTX đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện có mặt tại các chuỗi siêu thị như: Bách Hóa Xanh, Vinmart, Co.opmart…

“Sản phẩm rau màu của HTX được chăm sóc theo quy trình VietGAP. Từ đó, sản phẩm bán ra thị trường đảm bảo an toàn, đạt chất lượng, mẫu mã đẹp, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước”, ông Luân nói.

Hiện nay, rau màu vẫn là mặt hàng chủ yếu được HTX tập trung đẩy mạnh sản xuất. Rau của HTX Phú Quới tập trung vào những loại phổ biến như mồng tơi, các loại cải, rau muống, rau gia vị… Bên cạnh đó, HTX đang phát triển thêm các loại rau ăn quả nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Mỗi ngày, HTX xuất bán ra thị trường khoảng 3,5 tấn rau. Ảnh: Q.S

Dù chỉ sản xuất những loại rau thông thường nhưng nhờ tối ưu chi phí sản xuất và có đầu ra ổn định, HTX Phú Quới có doanh thu ổn định. Năm 2021, HTX đạt doanh thu cao nhất, lên đến 16,38 tỷ đồng.

Thành viên khi tham gia vào HTX Phú Quới được đảm bảo đầu ra với giá cao hơn thị trường từ 500 đến 2.000 đồng/kg tùy thời điểm. Hiện nay, HTX đang tạo việc làm cho 40-60 lao động thời vụ, lương bình quân khoảng 4,8-6,2 triệu đồng/tháng.

“Xã An Luông là xã nông nghiệp, trong đó xác định hai cây chủ lực là lúa và rau màu. Trước kia, người dân làm nông nghiệp tại xã thường gặp khó khăn về giá cả và đầu ra. Từ khi có HTX thì vấn đề này được giải quyết, từ đó bà con rất hăng hái tham gia HTX để có thu nhập ổn định như nhiều xã viên khác”, ông Dương Hoàng Lai - Chủ tịch UBND xã An Luông cho biết.

Chính quyền sát cánh cùng HTX nâng cao đời sống nông dân

Có được thành quả như trên, ngoài sự cố gắng của các thành viên HTX Phú Quới còn có sự chung tay của chính quyền địa phương. Theo ông Luân, năm 2019, để có nhà xưởng sơ chế và đóng gói rau, HTX đã được UBND xã Yên Luông hỗ trợ cho thuê mảnh đất rộng 1.100m2 tại xã Phú Quới (huyện Yên Luông, tỉnh Tiền Giang). Đặc biệt, UBND xã hỗ trợ cho HTX thuê 30 năm, không thu phí. Cũng trong năm 2019, HTX Phú Quới được chính quyền địa phương hỗ trợ nguồn vốn 1,1 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng (HTX đối ứng 20%).

Nông dân tham gia HTX phải bón phân đúng theo yêu cầu mà HTX đặt ra. Ảnh: Quang Sung

“Chúng tôi xác định trong thời gian tới, HTX Phú Quới không chỉ dừng lại ở rau màu, mà còn tập trung vào cây lúa. Thông qua HTX, người dân có điều kiện tiếp cận và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất lúa. Chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện để HTX phát triển, qua đó nâng cao thu nhập cho bà con ở nông thôn”, Chủ tịch UBND xã An Luông nói.

Phần lớn lao động tham gia khâu sơ chế, đóng gói tại HTX Phú Quới là thành viên của HTX. Ảnh: NVCC

Ngoài hoạt động sản xuất, Ban lãnh đạo HTX Phú Quới còn thường xuyên được tạo điều kiện tham gia các hội thảo, hội nghị, khóa học của Liên minh HTX tỉnh, Chi cục phát triển nông thôn và Phòng Nông nghiệp huyện Gò Công Tây tổ chức.

“Qua những chương trình trên, trình độ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc HTX nâng lên rõ rệt. Hiệu quả hoạt động quản trị tăng, hiệu quả hoạt động của HTX cũng tăng hơn so với năm trước”, ông Luân cho hay.

Thời gian tới, HTX Phú Quới đặt mục tiêu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng rau màu đạt chuẩn VietGAP. Đồng thời khuyến khích bà con thành viên áp dụng mô hình trồng rau trong nhà lưới. Qua đó hạn chế sâu bệnh, ảnh hưởng của thời tiết nhằm nâng cao chất lượng rau màu.

HTX Phú Quới là 1 trong 63 HTX được vinh danh HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Clip: Quang Sung

Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Phú Quới cho biết, HTX sẽ thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc ghi chép nhật ký trồng trọt của xã viên, làm các thủ tục liên quan để tái xin công nhận VietGAP. Đây là cơ hội để HTX tìm đối tác mới, cũng là thách thức mới cho HTX trong quá trình quản lý và sản xuất.

“Thời gian tới, Hội Nông dân xã An Luông sẽ phối hợp với HTX Phú Quới tổ chức tọa đàm, tập huấn chuyển giao kỹ thuật nhằm giúp cho bà con nâng cao kỹ năng trồng lúa, trồng rau trên địa bàn xã An Luông. Đồng thời vận động bà con tham gia HTX để ổn định đầu ra cho nông sản, nâng cao thu nhập cho bà con”, ông Phạm Lê Hành Nhân - Chủ tịch Hội Nông dân xã An Luông chia sẻ.