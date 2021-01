"Muôn kiểu" ngắm pháo hoa của dân Hà thành

Từ các gợi ý dưới đây, bạn có thể tìm cho mình nhiều cách khác nhau để thưởng thức những màn pháo hoa mãn nhãn cùng bạn bè, người thân.

1. Skyview từ các quán Café

Tình trạng kẹt xe, chen chúc nhau vào mỗi đợt lễ Tết là hình ảnh quen thuộc ở Hà Nội khiến nhiều người muốn đi xem pháo hoa cũng lo sợ hay ít nhiều giảm đi sự háo hức. Khi đó, việc lựa chọn một quán café, beerclub, skybar có tầm nhìn thoáng, lý tưởng vừa để gặp mặt, ăn uống cùng bạn bè lại vừa được thưởng thức trọn vẹn màn pháo hoa lung linh chắc chắn là một ý tưởng vô cùng hợp lý. Tại Hà Nội, bạn có thể chọn các quán café có view "cực chất" như: Summit Lounge (Thanh Niên), Tòa nhà Hàm cá mập (Đinh Tiên Hoàng)… Tuy nhiên, hầu hết các quán có view đẹp thường kín chỗ hoặc khách hàng phải đến trước nhiều giờ mới có thể có được một chỗ ngồi.

Một điểm ngắm pháo hoa trên đường Thanh Niên (ảnh Internet)





Điểm ngắm pháo hoa từ Tòa nhà Bưu điện Hà Nội (ảnh Đức Thanh)

2. Skybar trên các khách sạn 5 sao



Sang chảnh hơn, nhiều gia đình, cặp đôi lựa chọn điểm ngắm pháo hoa tại các skybar trên khách sạn, nhà hàng 5 sao như: Diamond Sky Bar - rooftop sang chảnh bậc nhất Hà Nội (Lò Sũ), The Rooftop bar Hanoi nằm tại tầng 19 của tòa nhà Pacific (Lý Thường Kiệt), Nhà hàng Top of Ha Noi nằm tại tầng 67 của Lotte (Liễu Giai), khu vực quán bar tại Keangnam (Phạm Hùng)... Khi thành phố lên đèn, điệu nhạc vang lên, không gian càng trở nên lãng mạn, đắm say. Tuy nhiên, điểm hạn chế của các Skybar là giá thành không hề rẻ. Ngoài ra, tại một số Skybar, khách hàng lên xem pháo hoa phải là những khách hàng ruột, có thẻ thành viên hoặc lui tới nhà hàng nhiều lần.

Ảnh skybar trên 1 số khách sạn (ảnh Internet)

3. Ngắm nhìn từ chính sân thượng, tòa nhà



Có thể nói, view café hay Skybar khách sạn là những địa điểm tốt để có thể ngắm màn pháo hoa đầu năm mới. Tuy nhiên, phần đông người dân Thủ đô hiện nay còn có cách ngắm pháo hoa đặc biệt từ chính căn nhà của mình nếu vị trí tòa nhà "đắc địa".

Một góc view pháo hoa ở sân vận động Mỹ Đình chụp flycam gần dự án The Matrix One (Ảnh. Hoàng Việt)

Với thiết kế mở và sở hữu tầm view panorama triệu đô, chủ nhân căn hộ The Matrix One có thể ngắm pháo hoa ngay tại nhà qua kính Low-e nguyên khối chạm sàn ở phòng khách, phòng ngủ hoặc logia. Không những thế, chủ nhân The Matrix One còn có thể vừa thưởng ngoạn không gian nghỉ dưỡng trên mái tầng 43 vừa mãn nhãn trọn vẹn các màn pháo hoa tầm cao đặc sắc ở sân vận động Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Đông.



Vẻ đẹp sang trọng, hiện đại của tổ hợp hạng A The Matrix One bên công viên cảnh quan rộng 14ha

Sở hữu vị trí đắc địa còn sót lại tại khu vực Mỹ Đình cùng tầm view triệu đô công viên 14ha, view trọn vẹn cảnh đẹp thành phố, khi đi vào hoạt động The Matrix One hứa hẹn sẽ là một biểu tượng cho sự giàu có và thành đạt của người dân Thủ đô khi mang đến một không gian sống chuẩn quốc tế tại Hà Nội.



