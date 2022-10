Muốn luộc lòng lợn vừa trắng vừa giòn, chỉ cần thêm vài giọt này vào

Hôm nay, Dân Việt hướng dẫn bạn cách luộc lòng lợn non trắng nõn, giòn sừn sựt.

Lòng non luộc là món ăn ngon, phù hợp trong những bữa ăn gia đình hoặc trong những cuộc nhậu, tụ tập bạn bè.

Luộc lòng non là cách chế biến đơn giản nhưng nếu không có bí quyết, lòng non dễ bị dai, đắng. Nhưng chỉ cần nắm những mẹo luộc lòng lợn non dưới đây, bạn sẽ có món lòng non luộc trắng giòn như ngoài hàng.



* Chọn mua lòng non ngon:

Để có món lòng non luộc ngon thì khâu chuẩn bị nguyên liệu là hết sức quan trọng. Để chọn được những đoạn lòng ngon, bạn nên chú ý một số điểm như sau:

- Màu sắc: nên lấy đoạn có màu hồng nhạt, ống ruột căng tròn, cuống bé, chất dịch bên trong màu trắng sữa. Những đoạn lòng mỏng dẹt, chất dịch bên trong màu vàng, to, đặc biệt loại lòng có lẫn các tia máu thì sẽ dai và đắng.

- Hình dáng: nên chọn những đoạn lòng ở phía đầu, cuống lòng bé với hình dáng căng và tròn. Nên chọn những đoạn lòng dày để có được độ giòn tự nhiên nhất. Không nên chọn phần lòng mỏng, ống to vì như vậy lòng sẽ thường bị dai khi luộc

* Sơ chế trước khi luộc lòng lợn :

Lòng heo mua về rửa sạch, sau đó cho một nắm bột mì trộn chút muối vào tuốt, rửa lại bằng nước. Chỉ cần tuốt nhẹ, khi luộc lòng lợn sẽ căng và rất giòn, ngọt còn nếu bóp nhiều sẽ bị dai.



* Cách luộc lòng lợn:

- Chuẩn bị một bát nước đá có vắt ít nước cốt chanh.

- Đun nước thật sôi cùng xíu muối, thả lòng vào 2 phút rồi vớt ra bát nước đá. Lặp lại 3 lần là có thành phẩn lòng trắng muốt, giòn ngon.

Lòng non luộc ăn kèm rau húng, chấm nước mắm cốt pha gừng, ớt, chanh rất ngon.

Chúc các bạn thành công với c ách luộc lòng lợn non này

*Món ăn và hình ảnh do Fb Phương Ruby Cherry thực hiện