Nam diễn viên "The Godfather" qua đời ở tuổi 82

Theo The Wrap, nam diễn viên James Caan đã qua đời ở tuổi 82. Ông được biết đến nhiều nhất khi đóng những vai nam tính và ưa bạo lực như Sonny Corleone trong "The Godfather" và Frank trong "Thief".

Các vai diễn đáng nhớ khác của nghệ sĩ được đề cử giải Oscar trong các bộ phim "Misery", "Brian's Song" và "Elf".

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi chúng tôi thông báo cho bạn về sự ra đi của Jimmy vào tối ngày 6/7. Gia đình trân trọng tình yêu và lời chia buồn chân thành. Chúng tôi mong mỏi các bạn sẽ tiếp tục tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong thời gian khó khăn này", từ Twitter của nam diễn viên, do một thành viên trong gia đình đăng tải.

James Caan sinh ra ở Bronx, New York, Mỹ vào năm 1940. Ông là con trai của một người Do Thái nhập cư từ Đức. Nam diễn viên lớn lên ở Sunnyside, Queens và sẽ theo học Đại học Bang Michigan để chơi bóng đá ở trường đại học.

Sau đó, James Caan nhận thấy tình yêu với diễn xuất và theo học Neighborhood Playhouse School of the Theatre của Thành phố New York, tại đây, ông đã theo học 5 năm.

James Caan sẽ đột phá khi đóng vai Chicago Bears trong "Brians Song" năm 1971, đối diện với Billy Dee Williams, người đóng vai đồng nghiệp của Bears. Caan đã giành được đề cử Emmy đầu tiên cho vai diễn vận động viên bị ung thư.

James Cann (trái) trong phim "The Godfather". (Ảnh trong phim).

James Caan sau đó sẽ vào vai Sonny Corleone "nóng tính" trong phim "The Godfather" năm 1972 của đạo diễn Francis Ford Coppola. Ban đầu Caan đã thử vai Michael và vai Al Pacino. Caan và Coppola trước đây đã làm việc cùng nhau trong "The Rain People" năm 1969, nơi Caan đóng vai một cầu thủ bóng đá bị tổn thương não.

James Caan được đề cử giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho màn trình diễn đầy ấn tượng trong "The Godfather". James Caan cũng đóng vai Sonny trong một cảnh hồi tưởng trong "The Godfather Part II" năm 1974.

Sau thành công của các bộ phim "The Godfather", Caan tiếp tục khiến khán giả trầm trồ vào những năm 70 và đóng vai chính trong các bộ phim như "Slither" năm 1973, "The Gambler" năm 1974, "Rollerball" năm 1975, "The Killer Elite" và "Funny Lady".

Năm 1981, Caan sẽ đóng vai chính trong bộ phim "Thief" của Michael Mann, vào vai bậc thầy bẻ khóa Frank. Bộ phim trở nên đình đám sau nhiều năm và cùng với "The Godfather", Caan khẳng định "Thief" là màn trình diễn xuất sắc nhất của anh ấy.

Nam diễn viên "The Godfather" qua đời

Ở thời kỳ đỉnh cao của ngôi sao, Caan cũng khét tiếng khi giao những vai chính mang lại thành công cho các diễn viên khác. Các bộ phim bao gồm "MAS * H", "The French Connection", "One Flew Over the Cuckoo's Nest", "Close Encounters of the Third Kind", "Kramer vs. Kramer," "Apocalypse Now," "Blade Runner" và "Superman".

James Caan lui khỏi ánh đèn sân khấu vào những năm 80 sau khi thất bại trong bộ phim "Kiss Me Goodbye" năm 1982 và trở lại màn ảnh rộng vào năm 1987 với bộ phim "Gardens of Stone" của Francis Ford Coppola. Nam tài tử cũng đóng vai cảnh sát hợp tác với người ngoài hành tinh trong "Alien Nation" năm 1988 và đóng vai chính là Spaldoni trong phim "Dick Tracy" năm 1990 của đạo diễn Warren Beatty.

James Cann (phải) trong phim "Elf". (Ảnh trong phim).

James Caan đóng vai chính trong phim "Misery" năm 1990 của Rob Reiner và đóng vai chính cùng Bette Midler trong phim "For the Boys" năm 1991. Các vai diễn nổi bật khác trong thập niên 90 của Caan bao gồm đóng vai một trùm xã hội đen ở Vegas trong "Tuần trăng mật ở Vegas" năm 1992, Huấn luyện viên Winters trong "The Program" năm 1993, Abe trong bộ phim đạo diễn đầu tay năm 1996 của "Tên lửa chai" của Wes Anderson và "Mickey của những năm 1999 Blue Eyes "đối diện với Hugh Grant.

Vào những năm 2000, James Caan đóng vai chính trong một trong những vai diễn nổi tiếng nhất của anh ấy trong bộ phim "Elf" năm 2003 cùng với Will Ferrell. Trên truyền hình, Caan sẽ đóng vai chủ tịch khách sạn, sòng bạc Montecito "Big Ed" Deline trong bốn mùa phim "Las Vegas" năm 2003. Năm 2012, Caan đóng vai khách mời trên "Hawaii Five-O", có sự tham gia của con trai ông là Scott Caan.

Các vai diễn gần đây nhất của Caan bao gồm "The Wrong Boyfriend" và "Sicilian Vampire" năm 2015. "JL Ranch" năm 2016, "Good Enough", "The Good Neighbor", "The Red Maple Leaf" và "Undercover Grandpa" vào năm 2017.