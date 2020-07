Nên chờ Galaxy Note 20 hay mua luôn Galaxy Note 10+?

Galaxy Note 20 sắp được công bố chính thức vào đầu tháng tới và đây là thiết bị khá hứa hẹn: hệ thống camera giống Galaxy S20 Ultra với thiết lập phần cứng tuyệt vời và bút S Pen đặc trưng. Vậy chiếc Galaxy Note 10 năm ngoái có đáng mua hay không?

Việc sở hữu một chiếc Galaxy Note 10 vào năm 2020 chắc chắn không phải là một hành động ngu ngốc, ngược lại - chiếc flagship này của Samsung vẫn cho cảm giác mới mẻ như ngày được công bố. Thực tế, trải nghiệm của máy “chất” hơn nhiều so với dòng Galaxy S20.

Không chỉ tích hợp bút cảm ứng S Pen, điện thoại còn có thiết kế tổng thể đẹp mắt, màn hình lớn và bộ tính năng nổi bật của Galaxy Note đã tạo nên một chiếc điện thoại tuyệt vời. Galaxy Note 10 cho thấy sự thay đổi mô hình của Samsung vì đây là điện thoại hiện đại đầu tiên của hãng bỏ giắc cắm tai nghe và là chiếc Galaxy Note đầu tiên nắm bắt xu hướng không viền.

Galaxy Note 10 cũng là điện thoại Galaxy Note đầu tiên thoát khỏi ngôn ngữ thiết kế kinh doanh nghiêm ngặt và làm thay đổi trải nghiệm sử dụng với màu sắc và hình dạng sống động.

Galaxy Note 10 : Những điểm cộng

Galaxy Note 10 được ví như rượu vang hảo hạng. Về mặt kỹ thuật, chiếc smartphone thậm chí chưa được một năm tuổi nhưng đã có vô số những cải tiến công nghệ. Với sức mạnh hiệu năng mạnh mẽ, điện thoại vẫn xử lý xuất sắc trong mọi nhiệm vụ. Nếu đang là người dùng Android, hãy sử dụng thử Galaxy Note 10 .

Màn hình là một thế mạnh khác của Galaxy Note 10 . Bộ phận này đạt điểm cao về màu sắc, độ thông minh, độ sáng tối đa dưới ánh mặt trời,.. nhưng đáng tiếc lại không hỗ trợ tốc độ làm mới màn hình cao - 90 hoặc 120Hz. Đây là tính năng đã có trên dòng Galaxy S20 mặc dù khá “ngốn” pin.

Nói về thời lượng pin, các flagship của Samsung luôn ưu tiên các tính năng hơn độ bền lâu. Do đó, dù sở hữu thỏi pin có dung lượng lên tới 4300 mAh nhưng Galaxy Note 10 cũng chỉ có thể trụ được khoảng một ngày sử dụng bình thường.

Sinh trắc học được xem là tính năng khá của điện thoại. Thiết bị có cảm biến vân tay siêu âm không nhanh bằng cảm biến quang học và chậm hơn so với nhiều thiết bị khác có máy quét được tích hợp vào màn hình. Tuy nhiên, nếu không thích sử dụng máy quét vân tay, người dùng có thể sử dụng tính năng mở khóa bằng khuôn mặt với thời gian quét chỉ bằng một nửa. Do không phải là giải pháp 3D nên điện thoại sử dụng camera selfie, vì thế tốc độ cũng khá chậm, không an toàn và không hoạt động tốt khi người dùng sử dụng phụ kiện hoặc có điều kiện ánh sáng không tốt.

Galaxy Note 10 : Những điểm trừ

Tất nhiên, chiếc smartphone nào cũng có những nhược điểm khác nhau, Galaxy Note 10 cũng không ngoại lệ. Ví dụ: nhiều người dùng đã gặp sự cố kết nối Wi-Fi liên tục. Đôi khi, nó sẽ chuyển sang chế độ "Mạng không khả dụng" cứ sau 15 phút hoặc không có sửa lỗi logic nào hoạt động.

Một khía cạnh khác của điện thoại là camera zoom tele 2X. Mặc dù camera vẫn tạo ra hình ảnh tuyệt vời nhưng vẫn thua kém so với camera zoom tele 3X hoặc 5X của những thiết bị khác. Vì thế, nếu được thay thế bằng ống kính 3X hoặc dài hơn sẽ khiến người dùng yêu thích Galaxy Note 10 hơn.

Những ai nên mua Note 10 vào năm 2020?

Nếu vì lý do nào đó bạn không cần điện thoại 5G thì Galaxy Note 10 sẽ là lựa chọn hợp lý. Một số người có thể nói rằng Galaxy Note 10 thông thường không phải là thiết bị tương lai do thiếu hỗ trợ 5G nhưng thực tế tại rất nhiều thị trường, bao gồm cả Việt Nam cũng chưa có 5G.

Trong trường hợp người dùng không cần sử dụng camera có khả năng zoom tele điên rồ thì Galaxy Note 10 cũng là phương án tốt. Hơn nữa, thiết kế đẹp mắt của chiếc smartphone cao cấp này sẽ khó có thể lặp lại. Hiện tại, Galaxy Note 10 cũng đang được bán với giá khá hấp dẫn tại thị trường trong nước – 19,99 triệu đồng cho bản 256GB.