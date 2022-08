"Ngày hội sống xanh": thực hành "Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế"

Theo Báo cáo Bộ Tài nguyên môi trường, TP.Hồ Chí Minh là địa phương có khối lượng rác thải đô thị lớn nhất cả nước. Những gánh nặng rác thải cùng những khó khăn trong việc thu gom, vận chuyển và quản lý chất thải đã và đang có những tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, sức khỏe cộng đồng. Đối mặt với thực trạng rác nhựa cũng đang ở mức báo động, trong đó lượng lớn đến từ rác thải rắn trong sinh hoạt ở các đô thị lớn, thu gom, phân loại và xử lý rác thải đã trở thành mục tiêu hàng đầu. Cùng với Chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và người dân, nhiều doanh nghiệp cũng quyết liệt hơn khi hưởng ứng các giải pháp, chính sách thiết thực để đạt được mục tiêu chung, hướng đến phát triển bền vững.

Với mong muốn cùng chung tay góp phần vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp, ngày 17/03/2021, Tập đoàn NovaGroup đã ký kết hợp tác chiến lược trong việc phân loại và thu gom rác thải tái chế tại nguồn với PRO Việt Nam - một trong những tổ chức hỗ trợ Chính phủ trong các hoạt động thúc đẩy thực trạng tái chế tại Việt Nam theo bộ nguyên tắc 3R (Reduce - "tiết giảm", Reuse - "tái sử dụng", Recycle - "tái chế").

Để hưởng ứng hoạt động ký kết này, chương trình "Ngày hội tái chế" đã được NovaGroup triển khai vào ngày 19/3/2022 tại chung cư Rich Star 2 (Quận Tân Phú, TP.HCM). Tiếp sau đó, "Ngày hội sống xanh" được tổ chức ngày 30/7/2022 đã nhận được sự quan tâm của hàng trăm trẻ em, phụ huynh tại chung cư Rich Star 1 (Quận Tân Phú, TP.HCM). Chuỗi chương trình đã truyền tải nhiều kiến thức hữu ích về cách thức phân loại rác thải tái chế tại nhà. Hoạt động thu gom, phân loại rác thải cũng được tiến hành tại chung cư; giúp cộng đồng dân cư có cơ hội thực hành, áp dụng kiến thức vào đời sống thường nhật.

Lần đầu tiên tham gia ngày hội sống xanh và bảo vệ môi trường, Thiên An, 10 tuổi, chia sẻ: "Trước đây em chưa để ý việc phân loại rác. Hôm nay em được học cách phân loại từng loại rác từ những vật dụng quen thuộc hàng ngày trong chính ngôi nhà của mình như vỏ hộp sữa, vỏ hộp trái cây, chai nhựa, vỏ bánh kẹo, snack. Em sẽ vận dụng và tham gia nhiều chương trình bổ ích như này để học hỏi nhiều kiến thức về môi trường hơn".

Bé Thiên An tự tay mang chai lọ nhựa tới chương trình để học cách phân loại rác

Anh Anh Tú, 38 tuổi, người dân sinh sống tại chung cư cho biết: "Tôi luôn khuyến khích con mình tham gia các hoạt động ý nghĩa thiết thực như này. Đồng thời từ nay, gia đình càng nâng cao ý thức về việc thu gom, phân loại rác ngay tại nhà, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, sử dụng vật liệu thân thiện và thực hành lối sống xanh để bảo vệ môi trường".

Tổng kết sau chương trình, số rác phân loại sẽ được chuyển đến các đơn vị tái chế để thi công và sản xuất lại thành các vật dụng hữu ích trong đời sống hằng ngày như thùng rác, chậu cây, bàn ghế, góp phần bảo vệ môi trường.

Thông qua chương trình, NovaGroup mong muốn khuyến khích, nâng cao nhận thức và phát huy tinh thần chủ động của mỗi người dân, đặc biệt là trẻ em trong việc phối hợp, tham gia vào quá trình thu gom, phân loại rác thải ngay tại nhà. Mỗi bạn nhỏ đều trở thành một đại sứ môi trường, góp phần làm cho môi trường sống xung quanh xanh - sạch - đẹp hơn.

Sắp tới, chương trình triển khai phân loại, thu gom rác thải tái chế tại nguồn sẽ được NovaGroup nhân rộng ở các chung cư tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành lân cận khác, tiếp tục khẳng định sứ mệnh đồng hành tích cực của NovaGroup trong các hoạt động bảo vệ môi trường, vì sự phát triển bền vững của cộng đồng trong 30 năm hình thành và phát triển.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn NovaGroup và các đơn vị thành viên đã tổ chức và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng, giáo dục, sức khỏe và an sinh xã hội với hàng triệu người thụ hưởng trên khắp cả nước. Trong đó, hoạt động bảo vệ môi trường là một trong 3 lĩnh vực trọng yếu luôn được NovaGroup chú trọng. Một số chương trình nổi bật như: phong trào bảo vệ môi trường biển (nhặt rác và làm sạch bãi biển…); chương trình "Nước sạch học đường" cho học sinh và giáo viên tại Long An, Bến Tre, Quảng Nam...; chiến dịch "Green Up Viet Nam - Triệu cây xanh cho cuộc sống bừng sáng" với chuỗi hoạt động trồng cây xanh đang triển khai tại Lâm Đồng, Bình Thuận, và sắp tới tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu… là những chương trình lan tỏa và để lại nhiều dấu ấn tại các địa phương.