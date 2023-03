Ngày 16/3, tại xã Chiêu Lưu, Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp Công an tỉnh tổ chức bàn giao nhà cho người nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đoàn công tác trực tiếp về xã Chiêu Lưu bàn giao những căn nhà đầu tiên trong chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở.

Tham dự chương trình có ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng ban chỉ đạo; bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, ông Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; ông Bùi Đình Long - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo các sở, ngành và 6 huyện biên giới của Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh đã trực tiếp đến khảo sát thực tế tại bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà. Được biết, xã Chiêu Lưu đã có 65 hộ có nhà mới trong tổng số 123 hộ được thụ hưởng. 11 bản trong toàn xã sẽ nỗ lực hoàn thành toàn bộ 123 nhà trước ngày 25/3/2023.

Đại diện, các hộ nghèo bày tỏ xúc động và cho biết rất vui mừng được hỗ trợ những ngôi nhà mới khang trang.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đoàn công tác trực tiếp khảo sát, thăm hỏi động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trực tiếp thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao nhà cho 7 hộ dân của bản Hồng Tiến và Lưu Tiến.



Đây là những căn nhà đầu tiên được bàn giao thuộc chương trình hỗ trợ của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An.

Những căn nhà đầu tiên được bàn giao cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Chiêu Lưu. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo đó, hưởng ứng chương trình, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ xây dựng 2.420 nhà ở cho 2.420 người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới tỉnh Nghệ An gồm: Huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương.

Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng là 46,5m2 với tổng kinh phí 50 triệu đồng/nhà, riêng phần móng 3 – 5 triệu đồng từ nguồn vận động của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý biểu dương, ghi nhận những đóng góp, cách làm hiệu quả của Công an tỉnh Nghệ An, huyện Kỳ Sơn, xã Chiêu Lưu và bà con dân bản để thi công, hoàn thành những ngôi nhà vững chãi, ấm áp nghĩa tình.

Đoàn công tác ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình. Các gia đình đều rất vui mừng khi có nhà mới khang trang. Ảnh: Nguyễn Tình

Được biết, lực lượng công an sẽ phấn đấu hoàn thành 2.420 nhà trước ngày 19/8/2023, riêng huyện Kỳ Sơn cố gắng hoàn thành 500 nhà trước 30/6/2023.

Trong quá trình triển khai, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn lực lượng Công an lắng nghe ý kiến, tâm tư của Nhân dân để nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, với văn hóa và điều kiện sống của người dân khu vực miền núi. Cùng với đó phấn đấu vượt tiến độ nhưng phải đảm bảo tính pháp lý và chất lượng công trình.

7 căn nhà đầu tiên được bàn giao thuộc chương trình hỗ trợ của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Cảnh Thẳng

Ông Vi Văn Thơm vui mừng khi được hỗ trợ xây nhà mới. Ảnh: Nguyễn Tình

Qua khảo sát, tỉnh Nghệ An có 15.300 hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở. Trong đó có 9.200 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở.

Ngày 10/2/2023, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 21 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo tại tỉnh Nghệ An.

Hưởng ứng chương trình, tính đến hết tháng 2/2023, 128 đơn vị đã ủng hộ để hỗ trợ xây dựng 10.184 căn nhà, tương đương 521,193 tỷ đồng.