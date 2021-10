Sau rà soát từ thiện của Thủy Tiên, phát hiện số tiền chênh lệch so với xác nhận địa phương

Huyện Thanh Chương xác nhận số tiền chênh lệch so với báo cáo

Chiều 15/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hòe - Phó phòng Lao động TBXH huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, chiều cùng ngày huyện này đã gửi đi báo cáo tới Bộ Công an liên quan đến hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt năm 2020 của ca sĩ Thủy Tiên tại địa phương.



Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh rút tiền mặt từ tài khoản tại ngân hàng. Ảnh: FC Thủy Tiên

Theo đó, qua rà soát, báo cáo từ 25 xã trên địa bàn thì huyện này có 520 hộ dân được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ ca sỹ Thủy Tiên với tổng số tiền nhận được là 5,087 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn nhận được sự hỗ trợ từ ca sĩ Thủy Tiên xây dựng 2 cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, 10 xuồng cứu hộ trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Tổng số tiền mà huyện này nhận được cứu trợ lũ lụt từ ca sĩ Thủy Tiên vào năm 2020 là 6,787 tỷ đồng. Số tiền sau rà soát để báo cáo Bộ Công an đã thiếu hụt 102 triệu đồng so với giấy xác nhận tiền cứu trợ của Thủy Tiên do UBMTTQ huyện Thanh Chương xác nhận vào năm 2020.

Ông Hòe cho biết, lý do việc thiếu hụt là có một số hộ dân trên địa bàn được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ ca sĩ Thủy Tiên nhưng nằm ngoài danh sách do các xã lập, bình chọn. Vậy nên khi rà soát mới đây, các xã chỉ nắm bắt được các hộ nhận tiền từ danh sách cũ đã lập ra. Những hộ ngoài danh sách các xã không nhớ và không biết được ai đã nhận nên không có báo cáo.

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên trao tiền từ thiện cho các hộ dân ở Nghệ An. Ảnh: FC Thủy Tiên

"Hiện vẫn chưa tìm ra được người nhận nên huyện đã báo cáo lên Bộ Công an số tiền thực tế là 6,787 tỷ đồng. Hộ dân nhận được tiền ít nhất là 5 triệu đồng, người nhiều nhất là 115 triệu đồng", ông Hòe thông tin.



Còn theo thông tin từ ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) thì: "Sau khi có yêu cầu rà soát từ Bộ Công an, huyện đã cử cán bộ xuống từng xã, gặp từng người dân để rà soát, đối chiếu lại với báo cáo ban đầu và thấy có chênh lệch. Số tiền chênh lệch này ít so với dự kiến, cũng có thể do một số người dân khai báo không chuẩn hoặc phát sinh chưa thể thống kê hết.".

Vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên phát quà từ thiện tại huyện Hưng Nguyên. Ảnh FC Thủy Tiên

Trước đó, UBMTTQ huyện Thanh Chương đã có giấy xác nhận vào ngày 12/11/2020 xác nhận vợ chồng Thủy Tiên trao cho huyện này trị giá 6,889 tỷ đồng. Trong đó, trao tiền mặt cho những gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ là 5,189 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu dân trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ các xã thường xuyên bị ngập 10 chiếc xuồng dân sinh trị giá khoảng 200 triệu.

"Riêng việc trao tiền do ca sĩ Thủy Tiên và đoàn từ thiện trực tiếp trao, chính quyền địa phương không tham gia", ông Hòe cho hay.

Về việc ca sỹ Thủy Tiên hỗ trợ 2 cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, ông Hòe cho biết số tiền này không thông qua huyện hay xã. Ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp làm việc với đơn vị thi công xây dựng. Hiện 2 cây cầu này đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. 10 chiếc xuồng cũng được đoàn ca sỹ Thủy Tiên trực tiếp mua và về trao tặng.

Người dân huyện Hưng Nguyên nhận bao nhiêu tiền từ ca sĩ Thủy Tiên?

Huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cũng đã hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Công an liên quan đến việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện này vào năm 2020.

Qua rà soát, huyện Hưng Nguyên đã báo cáo Bộ Công an số tiền mà ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho người dân huyện này đúng với số tiền mà UBMTTQ huyện này xác nhận vào năm 2020. Trong báo cáo gửi Bộ Công an, UBMTTQ huyện Hưng Nguyên báo cáo có 454 hộ dân thuộc 4 xã của huyện này được nhận quà thông qua danh sách được các xã lập và phát phiếu.

Những chiếc thuyền được vợ chồng Thủy Tiên tặng cho người dân vùng lũ huyện Thanh Chương.

Mỗi hộ này được nhận 5 triệu đồng. Ngoài ra có 4 hộ dân không có tên trong danh sách nhưng vẫn được nhận tiền từ ca sỹ Thủy Tiên, trong đó có 1 hộ nhận 30 triệu, 1 hộ 10 triệu và 2 hộ mỗi hộ 5 triệu. Tổng số tiền người dân huyện Hưng Nguyên nhận được từ ca sĩ Thủy Tiên là 2,320 tỷ đồng.

"Ngoài ra không có hoạt động đóng góp, xây dựng gì trên địa bàn nữa. Các hộ gia đình được nhận quà chỉ nhận tiền, không ký nhận. Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện Hưng Nguyên chỉ lập danh sách bàn giao cho đoàn và chứng kiến giám sát việc ủng hộ chứ không cầm tiền và kiểm đếm tiền, mọi việc trao tiền cho bà con được vợ chồng ca sỹ Thủy tiên trao trực tiếp...", văn bản báo cáo gửi Bộ Công an của huyện Hưng Nguyên nêu rõ.

Bộ Công an yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tài khoản Thuỷ Tiên cùng một số nghệ sĩ tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Cơ quan điều tra (Bộ Công an) đã mời ca sĩ Thuỷ Tiên và một số nghệ sĩ nằm trong diện rà soát hoạt động từ thiện lên phối hợp làm việc. Cụ thể, căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự, cơ quan điều tra yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tài khoản của các cá nhân này tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bộ Công an yêu cầu được cung cấp các tài liệu như: bản sao hồ sơ mở tài khoản; toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản; sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên. Liên quan việc thời gian qua các nghệ sĩ đã thực hiện nhiều sao kê ngân hàng, cơ quan điều tra cho rằng việc này không thể chính xác tuyệt đối nguồn tiền có hay không sử dụng vào việc cứu trợ. Bởi ngân hàng chỉ là nơi tiền được giữ, chuyển đi... còn tiền sử dụng vào mục đích nào thì sao kê không thể hiện.