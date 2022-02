Nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man vì bị la mắng

Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chau Đươnl (SN 1999, trú tại tổ 2, ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".