“City of stars” – Đêm nhạc vì những mảnh đời thiếu may mắn

Đêm nhạc “City of stars” là điểm dừng chân đầu tiên của “Trạm sẻ chia” – Chuỗi hành trình lan tỏa tình yêu thương được thành lập bởi Đoàn Thanh niên trực thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhằm gây quỹ giúp các em nhỏ vùng cao có thêm bữa cơm ngon, thêm tấm áo mới.

