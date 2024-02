G-Dragon ra mắt với tư cách là trưởng nhóm nhạc nam K-pop BigBang vào năm 2005, bước sang tuổi 36 vào năm 2024. Rapper kiêm ca sĩ, nhạc sĩ này đã có một năm 2023 khó khăn khi anh bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc sử dụng ma túy trái phép, nhưng sau đó đã được "giải thoát" khỏi những rắc rối này. Theo công ty quản lý Galaxy Corporation, G-Dragon đang có kế hoạch trở lại trong năm nay và đã thành lập một quỹ chống lạm dụng ma túy.

Những "con rồng" của làng giải trí Hàn Quốc

G-Dragon sinh năm 1988 sẽ thành lập quỹ chống lạm dụng ma túy sau khi gần đây được xóa bỏ cáo buộc sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: Galaxy Corp.

Cùng sinh năm Mậu Thìn 1988 với G-Dragon, nam diễn viên Park Seo Joon đã ra mắt Hollywood trong bộ phim "The Marvels" và đóng vai chính trong "Concrete Utopia". Đây cũng là tác phẩm dự thi của Hàn Quốc cho phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar - Giải thưởng Viện Hàn lâm điện ảnh năm 2024. Dự án mới nhất của anh là loạt phim Netflix mới "Gyeongseong Creature" phần 1 đã được ra mắt vào tháng 12, còn phần 2 sẽ sớm được phát hành.

Nam diễn viên Kim Soo Hyun được biết đến với các vai diễn trong "Vì sao đưa anh đến" (2013) và “It’s Okay to Not Be Okay” (2020), là một "con rồng" khác của năm 1988. Vào năm 2024, anh sẽ đóng vai chính trong bộ phim tình cảm lãng mạn rất được mong đợi "Queen of Tears" do biên kịch Park Ji Eun của "Crash Landing on You" chấp bút, cùng với nam diễn viên Kim Ji Won.

Cũng bước sang tuổi 36 là ca sĩ chuyển sang làm diễn viên Im Si Wan, hiện đang dẫn dắt ban nhạc Boyhood và đã được chọn vào mùa thứ hai của loạt phim ăn khách "Squid Game" của Netflix, đang trong quá trình sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2024.

Năm Canh Thìn 2000 đã chứng kiến sự ra đời của nhiều thần tượng K-pop từ cả nhóm thế hệ thứ ba và thứ tư, được thành lập lần lượt từ năm 2012 đến năm 2017 và bắt đầu từ năm 2018.

Các thành viên của nhóm nhạc nữ K-pop aespa (từ trái sang): Giselle, Winter, Ningning và Karina. Trong đó, Karina và Giselle sinh vào năm Canh Thìn năm 2000. Ảnh: Yonhap

Có thể kể tới Karina và Giselle của nhóm nhạc nữ aespa; cựu thành viên Momoland Nancy; cựu thành viên CLC Kwon Eun-bin; Itzy Yeji và Lia; Kim Chae Won của Le Sserafim và nghệ sĩ solo Lee Chae Yeon.

Các nghệ sĩ nam sinh năm 2000 này bao gồm Hyunjin, Han, Felix và Seungmin của Stray Kids; Soobin của TXT; Jongho của Ateez; Haechan, Jeno và Jaemin của NCT; Sunwoo và Eric của The Boyz và Choi Bo Min từ Golden Child.

Nam diễn viên Park Seo Joon tạo dáng trong sự kiện báo chí cho loạt phim mới của Netflix “Gyeongseong Creature”. Park sinh năm Mậu Thìn 1988. Ảnh: Yonhap

Một số nhân vật nổi tiếng Hàn Quốc sinh năm Bính Thìn 1976 bao gồm: Ca sĩ Kim Jong Kook, các diễn viên Cha Tae Hyun và Jang Hyuk đã thành lập tự gọi mình là "Câu lạc bộ rồng" và cùng nhau đóng vai chính trong chương trình du lịch thực tế Hàn Quốc "Chuyển phát nhanh ở Mông Cổ" vào năm 2023.

Nam diễn viên kỳ cựu Han Suk Kyu - người đã gây ấn tượng với người xem với vai bác sĩ phẫu thuật hàng đầu Kim trong loạt phim “Dr. Romantic” sinh năm Giáp Thìn 1964. Ảnh: SBS

Sinh năm 1964, tuổi Giáp Thìn, nam diễn viên kỳ cựu Han Suk Kyu - người đã gây ấn tượng với khán giả với vai diễn bác sĩ phẫu thuật hàng đầu Kim trong bộ phim truyền hình dài tập lãng mạn “Dr. Romantic", đánh dấu sinh nhật lần thứ 60 của anh trong năm nay, một cột mốc quan trọng về mặt văn hóa trong truyền thống Hàn Quốc và Đông Á, tượng trưng cho sự trọn vẹn của chu kỳ sáu mươi năm.

Trong khi đó, nam ca sĩ tiên phong của K-pop Lee Soo Man, người sáng lập hãng âm nhạc SM Entertainment và nam diễn viên kỳ cựu Ahn Sung Ki, cả hai đều sinh năm Nhâm Thìn 1952 vẫn là những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hàn Quốc.