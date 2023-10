Những loại thực phẩm sơ hở là... nhiễm khuẩn

Tuy nhiên, một số thực phẩm cần đặc biệt chú ý khi chế biến vì chúng rất dễ nhiễm khuẩn với những lý do không ngờ.

Theo giới chuyên môn, ngộ độc thực phẩm xảy ra khi chúng ta tiêu thụ thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng, vi rút hoặc chất độc có hại.

Triệu chứng phổ biến của ngộ độc thực phẩm thường là đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và chán ăn.

Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già và người mắc bệnh mãn tính có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm cao hơn.

Một số loại thực phẩm có nhiều khả năng gây ngộ độc thực phẩm hơn những loại khác, đặc biệt nếu chúng được bảo quản, chế biến hoặc nấu chín không đúng cách. Dưới đây là loạt thực phẩm dễ gây ngộ độc nhất.

Thịt gia cầm

Các loại thịt gia cầm sống và nấu chưa chín kỹ như thịt gà, vịt, gà tây có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cao. Điều này chủ yếu là do hai loại vi khuẩn Campylobacter và Salmonella thường được tìm thấy trong ruột và lông của gia cầm.

Những vi khuẩn này thường làm ô nhiễm thịt gia cầm tươi trong quá trình giết mổ và chúng có thể tồn tại cho đến khi việc nấu nướng giết chết chúng.

Để giảm thiểu rủi ro, hãy đảm bảo thịt gia cầm được nấu chín hoàn toàn. Đảm bảo rằng thịt sống không tiếp xúc với đồ dùng, bề mặt bếp, thớt và các thực phẩm khác, vì điều này có thể dẫn đến lây nhiễm chéo.

Rau và lá xanh

Rau và rau lá xanh là nguồn gây ngộ độc thực phẩm phổ biến, đặc biệt là khi ăn sống. Rau và lá xanh có thể bị nhiễm vi khuẩn có hại, chẳng hạn như E. coli, Salmonella và Listeria. Điều này có thể xảy ra ở nhiều giai đoạn khác nhau của chuỗi cung ứng.

Để giảm thiểu rủi ro, hãy luôn rửa kỹ lá trước khi làm món salad và những món rau khác. Không mua các túi hỗn hợp salad có lá bị hư hỏng, nhão. Tránh ăn các món salad đã chuẩn bị sẵn và để ở nhiệt độ phòng.

Cá và động vật có vỏ

Cá và động vật có vỏ là nguồn gây ngộ độc thực phẩm phổ biến. Cá không được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp có nguy cơ cao bị nhiễm histamine, một loại độc tố do vi khuẩn trong cá tiết ra.

Histamine không bị phá hủy bởi nhiệt độ nấu thông thường và dẫn đến một loại ngộ độc thực phẩm được gọi là ngộ độc scombroid. Nó gây ra một loạt triệu chứng bao gồm buồn nôn, thở khò khè, sưng mặt và lưỡi.

Động vật có vỏ như nghêu, trai, hàu và sò điệp cũng có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Động vật có vỏ mua ở cửa hàng thường an toàn để ăn. Tuy nhiên, động vật có vỏ đánh bắt từ những khu vực không được giám sát có thể không an toàn do bị ô nhiễm từ nước thải, cống thoát nước mưa và bể tự hoại.

Để giảm thiểu rủi ro, hãy mua hải sản mua ở cửa hàng và đảm bảo giữ lạnh trước khi nấu. Hãy chắc chắn rằng cá được nấu chín. Nấu nghêu, trai và hàu cho đến khi vỏ mở ra. Loại bỏ những con có vỏ không mở được.

Cơm chưa nấu chín có thể bị nhiễm bào tử Bacillus cereus, một loại vi khuẩn sản sinh ra chất độc gây ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: ITN).

Gạo là một trong những loại ngũ cốc lâu đời nhất và là lương thực chính của hơn một nửa dân số thế giới. Tuy nhiên, đây là loại thực phẩm có nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, cơm chưa nấu chín có thể bị nhiễm bào tử Bacillus cereus, một loại vi khuẩn sản sinh ra chất độc gây ngộ độc thực phẩm.

Nếu cơm đã nấu chín để ở nhiệt độ phòng, những bào tử này sẽ phát triển thành vi khuẩn và sinh sôi trong môi trường ấm áp, ẩm ướt. Cơm càng để lâu ở nhiệt độ phòng thì càng có nhiều khả năng không an toàn khi ăn.

Để giảm thiểu rủi ro, hãy dùng cơm ngay khi nấu xong và làm lạnh phần cơm còn thừa càng nhanh càng tốt sau khi nấu. Khi hâm nóng cơm đã nấu chín, hãy đảm bảo cơm nóng hoàn toàn.

Thịt nguội

Các loại thịt nguội bao gồm giăm bông, thịt xông khói, xúc xích có thể là nguồn gây ngộ độc thực phẩm. Chúng dễ bị nhiễm vi khuẩn có hại bao gồm Listeria và Staphylococcus Aureus ở một số giai đoạn trong quá trình chế biến và sản xuất.

Thực tế, tất cả các loại thịt đều có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm nếu không được nấu chín hoặc bảo quản đúng cách.

Trứng

Mặc dù trứng cực kỳ bổ dưỡng và đa năng, nhưng chúng cũng có thể là nguồn gây ngộ độc thực phẩm khi ăn sống hoặc nấu chưa chín. Điều này là do trứng có thể mang Salmonella - vi khuẩn có thể làm nhiễm bẩn cả vỏ trứng và bên trong trứng.

Để giảm thiểu rủi ro, đừng tiêu thụ trứng có vỏ nứt hoặc bẩn. Nếu có thể, hãy chọn trứng tiệt trùng trong các công thức nấu ăn yêu cầu trứng sống hoặc nấu chín nhẹ.

Các nguyên nhân chính gây ô nhiễm quả mọng bao gồm trồng trong nước bị ô nhiễm, thực hành vệ sinh kém của người hái quả và lây nhiễm chéo. (Ảnh: ITN).

Một số trái cây bao gồm quả mọng, dưa và salad trái cây chế biến sẵn có liên quan đến bùng phát ngộ độc thực phẩm.

Các loại trái cây trồng trên mặt đất như dưa hấu có nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Listeria có thể phát triển trên vỏ và lây lan vào thịt.

Các loại quả mọng tươi và đông lạnh bao gồm dâu tây và quả việt quất cũng là nguồn gây ngộ độc thực phẩm phổ biến do virus và vi khuẩn có hại, đặc biệt là virus viêm gan A.

Các nguyên nhân chính gây ô nhiễm quả mọng bao gồm trồng trong nước bị ô nhiễm, thực hành vệ sinh kém của người hái quả và lây nhiễm chéo với quả bị nhiễm bệnh trong quá trình đóng gói.

Rửa trái cây trước khi ăn có thể giúp giảm rủi ro. Tốt nhất nên ăn trái cây ngay khi vừa cắt hoặc để trong tủ lạnh. Tránh dùng các món salad trái cây đóng gói sẵn chưa được làm lạnh hoặc bảo quản trong tủ lạnh.

Theo healthline.com