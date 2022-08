Nông dân Cần Thơ liên kết trồng nhãn VietGAP từ đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Cải tạo vườn và trồng mới nhãn VietGAP

Nhiều năm về trước, ông Phạm Văn Lơ, Giám đốc HTX Nhãn Nhơn Nghĩa, trồng nhãn tiêu da bò. Do năng suất thấp, bị sâu bệnh nhiều nên ông đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng giống nhãn Ido. Theo ông Lơ, suốt quá trình canh tác, các cấp Hội ND, Trạm Khuyến nông huyện Phong Ðiền luôn quan tâm hỗ trợ ông về nhiều mặt, nhất là vốn vay.

Cụ thể: Giai đoạn 2018-2020, từ nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương Hội ủy thác, ông Lơ cùng các thành viên HTX được hỗ trợ vay 500 triệu đồng để thực hiện dự án "Cải tạo vườn và trồng mới cây ăn trái".

Thành viên HTX Nhãn Nhơn Nghĩa ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ chăm sóc vườn nhãn.Kim Phú

Cùng với việc phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay, 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội ND huuyện Phong Điền đã phối hợp tổ chức 17 lớp tập huấn, hỗ trợ 421 lượt hội viên nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ; vận động hội viên nông dân cải tạo 32,5ha vườn cây ăn trái và 45,9ha đất trồng lúa kém hiệu quả thành vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao.

Ông Lơ chia sẻ: "Nhờ được vay 50 triệu đồng để đầu tư mua cây giống, vật tư nông nghiệp… nên việc canh tác đạt hiệu quả hơn. Với khoảng 350 gốc nhãn Ido đang cho trái, bình quân doanh thu mỗi năm của gia đình tôi khoảng 500 triệu đồng".

Hiện nay, mô hình trồng nhãn Ido của gia đình ông Lơ là một trong những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương.

Theo ông Huỳnh Thanh Hiếu - Chủ tịch Hội ND xã Nhơn Nghĩa, HTX Nhãn Nhơn Nghĩa hiện có trên 20 thành viên đang trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích khoảng 18,5ha. Ða số thành viên đều sản xuất theo hướng "sạch", chuyển đổi dần sang việc bón phân hữu cơ nhằm đưa ra thị trường sản phẩm an toàn, hướng đến xuất khẩu và phát triển du lịch sinh thái vườn.

Xây dựng các mô hình hiệu quả

Ðể hỗ trợ cho các thành viên HTX Nhãn Nhơn Nghĩa sản xuất hiệu quả, năm 2021, Quỹ HTND thành phố tiếp tục giải ngân 500 triệu đồng để thực hiện dự án "Thâm canh và trồng mới vườn cây ăn trái".

Để nguồn vốn đến đúng đối tượng, Hội ND xã Nhơn Nghĩa luôn quan tâm rà soát, tìm hiểu nhu cầu của hội viên. Hộ nào thực sự có nhu cầu, có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả mới được Hội ND xã đề xuất với Hội cấp trên giải ngân vốn.

Trong quá trình theo dõi dự án, nếu dự án nào sắp đến kỳ hạn, Hội luôn thông báo trước để các hộ chủ động trong việc chi trả và sản xuất kinh doanh. Ðồng thời, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích.

6 tháng đầu năm 2022, Hội ND xã phối hợp Ban điều hành Quỹ HTND huyện giải ngân dự án "Cải tạo vườn" tại ấp Nhơn Khánh cho 7 hộ vay với số tiền 124 triệu đồng từ nguồn vốn địa phương vận động. Ngoài ra, Hội lập hồ sơ cho 210 hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Thanh Hiếu cho biết: "Nhờ sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, bà con nông dân xã Nhơn Nghĩa đã xây dựng được nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, như: HTX Nhãn Nhơn Phú 1, Câu lạc bộ hoa kiểng, Tổ hợp tác Dâu Tân Thuận, Tổ hợp tác làm vườn Nhơn Khánh, Tổ hợp tác Sầu riêng Tân Thành…".

Theo lãnh đạo Hội ND huyện Phong Ðiền, hằng năm, Ban điều hành Quỹ HTND huyện đều xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho cơ sở vận động nguồn vốn. Từ nguồn vốn Quỹ HTND huyện và cấp xã, Hội đã giải ngân 6 dự án, giúp cho nhiều hộ vay 895 triệu đồng. Ðồng thời, Hội ND huyện phối hợp Ban điều hành Quỹ HTND thành phố giải ngân dự án "Chăm sóc vườn sầu riêng" (xã Tân Thới) cho 10 hộ vay 500 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác và dự án "Chăm sóc cây sầu riêng" (ấp Thới An A, xã Giai Xuân) với 10 hộ vay 400 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND thành phố.

Bên cạnh đó, các cấp Hội ND huyện tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của 93 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 4.389 hộ vay với tổng dư nợ trên 144 tỷ đồng.