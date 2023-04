Nông dân Điện Biên có thêm thu nhập sau khi kết thúc các lớp học nghề kiểu "cầm tay chỉ việc"

Nông dân Điện Biên được cầm tay chỉ việc

Trao đổi với phóng viên ông Trịnh Văn Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân Điện Biên) chia sẻ: "Do chưa có kiến thức, nông dân vẫn canh tác theo lối cũ. Thu nhập chẳng được bao nhiêu mà vất vả. Sau khi khảo sát nhu cầu học nghề của người dân một số xã trên địa bàn huyện Điện Biên và TP. Điện Biên Phủ, Trung tâm đã mở nhiều lớp dạy nghề cho nông dân".

Các học viên tham gia lớp trồng nấm và bảo quản nấm tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Theo ông Trịnh Văn Toàn, năm 2022, Trung tâm đã mở 12 lớp dạy nghề cho gần 500 học viên nông dân tham gia. Các lớp dạy nghề tập trung vào nông nghiệp như: Kỹ thuật trồng thâm canh cây ăn quả; trồng và bảo quản nấm; kỹ thuật trồng rau an toàn… Theo kế hoạch, 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm sẽ mở 9 lớp dạy nghề cho nông dân tại huyện Điện Biên và Thành phố Điện Biên Phủ.

Tham gia lớp đào tạo kỹ thuật trồng rau an toàn do Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) từ giữa tháng 3 đến nay, chị Lò Thị Hoan, bản Púng Tôm, xã Thanh Minh (TP. Điện Biên) chia sẻ: Trước đây, khi xử lý đất để trồng rau, tôi cũng như người dân trong bản thường bón phân trực tiếp và gieo hạt giống luôn. Khi tham gia lớp đào tạo nghề trồng rau an toàn, chúng tôi được học rất nhiều kiến thức như: ủ phân, khử trùng đất 5 - 7 ngày mới gieo hạt... Trong quá trình học, giáo viên vừa giảng dạy lý thuyết vừa kết hợp thực thành theo phương pháp cầm tay chỉ việc, giúp chúng tôi tiếp thu và áp dụng vào thực tế dễ dàng hơn.

Sau khi tham gia lớp trồng nấm, nhiều nông dân đã có kiến thức để sản xuất, xóa đói nghèo, tăng thu nhập gia đình.

Với cách làm tương tự, sau khi khảo sát, chính quyền nhiều địa phương đã tổ chức đào tạo nghề theo đúng nhu cầu của người dân. Từ đó xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, phát triển kinh tế có hiệu quả cao, như: Mô hình trồng nấm, chăn nuôi ở các xã Mường Lói, Thanh An, Thanh Hưng (huyện Điện Biên); mô hình chăn nuôi lợn ở xã Mường Toong (huyện Mường Nhé); mô hình chăn nuôi gia súc ở thị trấn Mường Chà (huyện Mường Chà)…

Nông dân Điện Biên thoát nghèo sau khi được học nghề

Sau khi được đào tạo nghề, nhiều hộ gia đình người dân tộc thiểu số đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Như gia đình anh Lò Văn Minh, xã Mường Lói (huyện Điện Biên).

Trước đây, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào làm ruộng, sản xuất dựa trên kinh nghiệm nên năng suất không cao. Năm 2014, tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu bò do huyện tổ chức, anh Minh đã được học nhiều kiến thức về cách chọn con giống, thức ăn, cách phòng chống bệnh tật cho vật nuôi...

Nhờ vậy, những năm qua đàn gia súc, gia cầm của gia đình anh luôn sinh trưởng, phát triển tốt mang lại thu nhập ổn định.

Nhiều nông dân xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, chưa biết cách trồng rau an toàn. Sau khi tham gia lớp dạy nghề đã nắm vững kiến thức, trồng ra an toàn, tăng thu nhập gia đình.

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề được chính quyền địa phương phối hợp các cơ quan liên quan triển khai với phương châm cầm tay chỉ việc: Thực hành nuôi thả cá thì ra ao, dạy trồng cây ra vườn, chăn nuôi thì vào chuồng trại, trồng lúa thì trực tiếp xuống ruộng. Lấy thực tế đồng ruộng, vườn cây, đàn vật nuôi... để đánh giá kết quả đào tạo.

Cách làm này phù hợp và thiết thực với điều kiện địa phương giúp học viên dễ tiếp thu kiến thức, từ đó tích cực học tập, tham gia thực hành có hiệu quả.

Theo ông Lù Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Điện Biên thì qua các lớp dạy nghề nhiều lao động vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số được nâng cao tay nghề. Sau dạy nghề chúng tôi đều tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai, áp dụng vào thực tiễn của học viên. Kết quả có trên 80% học viên có việc làm hoặc tự tạo việc làm tốt sau đào tạo. Việc đào tạo nghề cho nông dân đã góp phần thay đổi ngành nghề, tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số.

Nông dân Thành phố Điện Biên Phủ tham gia lớp dạy nghề trồng và quản lý dịch hại trên cây ngô.

Sau học nghề, người dân được nâng cao kiến thức, biết áp dụng các tiến bộ khoa học vào trồng trọt, chăn nuôi để tăng năng suất, sản lượng, mang lại thu nhập ổn định hơn cho gia đình. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Không chỉ giúp người tham gia học nghề có thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, hiệu quả đào tạo nghề còn góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết xã hội, kỹ năng sống của lao động khu vực nông thôn, góp phần tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Trình Văn Toàn thì để đào tạo nghề có hiệu quả thì cần chú trọng khảo sát nhu cầu học nghề của người dân, xây dựng cơ cấu ngành nghề hợp lý, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.