Nông dân Hải Dương tăng thu nhập nhờ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nuôi gà hình thức liên kết

Hỗ vốn cho nông dân liên kết chăn nuôi

HTX Nuôi gà lai chọi Gia Lương (xã Gia Lương, huyện Gia Lộc) là một trong những mô hình điển hình do các cấp Hội ND hướng dẫn thành lập và hỗ trợ hoạt động. Lãnh đạo Hội ND xã Gia Lương cho biết: Từ hơn chục năm về trước, nhiều người dân xã Gia Lương đã bắt đầu nuôi gà thương phẩm. Tuy nhiên, thời điểm đó, người dân nuôi nhiều giống gà khác nhau và mạnh ai nấy nuôi. Năm 2016, sau lớp học nghề chăn nuôi gia cầm do Hội ND huyện Gia Lộc phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức, Hội ND xã đã thành lập Tổ hợp tác chăn nuôi gà lai chọn thương phẩm. Sau khi thành lập, tổ hợp tác được vay 400 triệu đồng Quỹ HTND tỉnh Hải Dương.

Cán bộ Hội ND tỉnh Hải Dương thăm mô hình Tổ hội sản xuất và tiêu thụ gà thương phẩm an toàn xã Tân Việt, huyện Thanh Hà. Ảnh: Thu Hà

Trong năm 2022, các cấp Hội Nông dân Hải Dương vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 92 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 6 HTX, 32 tổ hợp tác và 54 mô hình tổ nhóm liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn, nâng tổng số mô hình kinh tế tập thể toàn tỉnh lên 452 mô hình.



Năm 2019, tổ hợp tác phát triển thành HTX Nuôi gà lai chọi Gia Lương. Năm 2020, HTX được vay 500 triệu đồng từ Quỹ HTND của T.Ư Hội. Mỗi hội viên được vay 40 triệu đồng để mua con giống, xây dựng chuồng trại hoặc thức ăn chăn nuôi.

Ông Đặng Quốc Thai - Giám đốc HTX Nuôi gà lai chọi Gia Lương cho biết: "Qua việc được vay vốn từ Quỹ HTND, tôi thấy các hội viên gắn bó với nhau hơn, thường xuyên trao đổi về kỹ thuật chăn nuôi và thị trường tiêu thụ, cùng nhau thi đua sản xuất kinh doanh giỏi".

Tương tự, Tổ hội sản xuất và tiêu thụ gà thương phẩm an toàn xã Tân Việt (huyện Thanh Hà) được Hội ND thành lập với 20 thành viên tham gia, tổng quy mô chăn nuôi 14 vạn gà. Để động viên, thu hút các thành viên tổ hội nuôi gà ở xã Tân Việt tham gia thực hiện tốt quy trình kỹ thuật chăn nuôi an toàn, Hội ND tỉnh Hải Dương cũng đã hỗ trợ vay các nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ HTND, Ngân hàng CSXH…

Chị Nguyễn Thị Chuyên – thành viên Tổ hội sản xuất và tiêu thụ gà thương phẩm an toàn xã Tân Việt cho biết: "Thời gian qua, các thành viên trong tổ hội đã cùng liên kết mua thức ăn, thuốc thú y và giống gà ri Hòa Phát (Phú Thọ) để tiết kiệm chi phí chăn nuôi, tăng thu nhập. Nhờ liên kết chăn nuôi mà các thành viên đã giảm được giá thành sản xuất 1kg gà thương phẩm thấp hơn so với các hộ ngoài mô hình là 1.500 đồng/kg".

Quản lý vốn vay Quỹ HTND hiệu quả

Trao đổi về kinh nghiệm quản lý Quỹ HTND hiệu quả, Phó Chủ tịch Hội ND huyện Gia Lộc Trịnh Thị Hồng Thuyên cho biết: Hàng năm, Hội ND huyện xây dựng cụ thể kế hoạch sử dụng vốn, phân bổ vốn cho từng đơn vị đạt tiêu chuẩn và đưa vào chỉ tiêu bình xét thi đua, đánh giá cuối năm. Việc lựa chọn đơn vị được vay vốn từ cấp huyện đến cấp tỉnh, T.Ư, Hội ND huyện cũng có những điều kiện nhất định. Đó là Hội ND cấp xã có nguồn quỹ từ 90 triệu đồng trở lên; cơ sở hội phải đạt vững mạnh; cán bộ hội cơ sở nhiệt tình, có năng lực, trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu vốn, không để nợ quá hạn khi cho hội viên vay vốn.

Quy trình hội viên nông dân được vay vốn từ Quỹ HTND các cấp cũng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ từ chi hội họp, bình xét đến Hội ND tỉnh thẩm định (đối với vốn của tỉnh và Trung ương). Các bước này được thực hiện công khai, dân chủ để tất cả hội viên có nhu cầu, đáp ứng các tiêu chí thì đều được tiếp cận vốn vay.

Theo báo cáo Hội ND tỉnh Hải Dương, hiện nay, Quỹ HTND toàn tỉnh Hải Dương đạt quy mô hơn 93,55 tỷ đồng. Nguồn vốn này đang hỗ trợ cho 3.643 hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Xác định vốn Quỹ HTND là "bà đỡ" giúp hội viên nông dân có vốn sản xuất, kinh doanh, các cấp Hội ND Hải Dương đã tích cực tăng trưởng, phát triển nguồn vốn Quỹ HTND. Hiện, toàn tỉnh có 12/12 huyện, 229/229 cơ sở Hội xây dựng được Quỹ HTND. Trong đó, có 10/12 huyện có quỹ cấp huyện đạt trên 1 tỷ đồng, 2/12 huyện có quỹ đạt từ 500 triệu - 1 tỷ đồng; 80/229 cơ sở có quỹ trên 100 triệu đồng, 142/229 cơ sở có quỹ từ 50 - 100 triệu đồng, 7/229 cơ sở có quỹ dưới 50 triệu đồng. Nhiều cơ sở có Quỹ HTND cao như: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc 263,1 triệu đồng; xã Tân Hương, huyện Ninh Giang 211 triệu đồng; xã Tân Quang, huyện Ninh Giang 191 triệu đồng; xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành 231 triệu đồng; xã Kim Liên, huyện Kim Thành 218 triệu đồng…

Đánh giá về hoạt quả nguồn vốn Quỹ HTND, Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương Phạm Thị Thanh Tâm cho biết: Việc triển khai các dự án vay vốn Quỹ HTND và các hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học công nghệ mới trong sản xuất đã tạo được thêm nhiều việc làm ổn định; tích cực vận động, kết nối hội viên, nông dân tham gia xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, tổ nhóm liên kết phù hợp với từng địa phương.