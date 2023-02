Bà Phạm Thị Huân (Ba Huân) sinh năm 1954, tại Long An. Năm 2012, bà lọt vào tốp 100 phụ nữ nổi bật vì những đóng góp tích cực cho xã hội, đặc biệt là người phụ nữ, do The International Alliance for Women (Liên minh quốc tế cho phụ nữ) bình chọn. Năm 2014, bà được TP Hồ Chí Minh khen tặng "Doanh nhân tiêu biểu". Ngày 17/10/2016, bà là một trong 5 nông dân được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) trao giải thưởng Nông dân điển hình thế giới. Năm 2017, bà Phạm Thị Huân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh "Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm đổi mới". Năm 2020, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.