Bán lì xì làm quỹ tặng quà cho học sinh nghèo

Bắt đầu từ số “không”

Từ những hình ảnh, câu chuyện về các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa chưa bao giờ được đón một cái tết trọn vẹn, ấm áp đã thúc đẩy em Trần Hoàng Đoan Trang – lớp 10 Sử, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh làm một điều ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay khi Trang chia sẻ ý tưởng của mình, em đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ với cô giáo và các bạn trong lớp. Nhưng làm gì để gây quỹ? Có quỹ rồi sẽ tặng ở đâu, tặng cái gì? Những câu hỏi đó cứ thôi thúc những thành viên lớp 10 Sử phải hành động.

Sau nhiều lần họp bàn, tháng 12/2022, dự án bán lì xì vào dịp Tết nguyên đán lấy tiền làm từ thiện chính thức ra đời.

Những túi lì xì được lấy ý tưởng về những danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Ảnh: Bảo Yến

Cả lớp được chia thành 3 ban. Ban tài chính đối ngoại vừa làm công việc kêu gọi tài trợ từ các nhà hảo tâm vừa là người liên lạc đối ngoại với chính quyền địa phương và nhà trường. Ban truyền thông làm công việc quảng bá dự án đến với mọi người. Ban hậu cần phụ trách đóng gói và chuyển lì xì cho khách hàng.

Thế nhưng, để thực hiện được dự án là một quãng đường đầy gian nan đối với những cô cậu học trò vừa chập chững bước vào cổng trường cấp 3.

Nhớ lại những ngày bắt đầu công việc, Đoan Trang xúc động chia sẻ: “Để thiết kế bao lì xì phải có máy tính cấu hình cao, thế nhưng lớp chỉ có duy nhất một bạn có máy tính đáp ứng nên tất cả mọi người đều tập trung vào đó. Chúng em chưa bao giờ làm thiết kế đồ họa nên không có kinh nghiệm, tìm nguồn tài trợ ở đâu để lấy vốn in lì xì... Mọi thứ đều quá mới mẻ đối với chúng em. Thời điểm đó cũng là lúc chúng em thi kết thúc học kỳ nên phải cân đối thời gian”.

Tranh thủ học, làm xuyên trưa để gây quỹ

Vừa học thiết kế, vừa lên ý tưởng, thực hành làm lì xì và ôn thi nên các bạn trẻ đã cố gắng tranh thủ những giờ nghỉ trưa để làm việc.

“Học xong buổi sáng, bạn nào cũng đã thấm mệt nhưng tiếp tục ở lại lớp xuyên trưa để cùng thiết kế bao lì xì đến khi trời tối mới về nhà. Có khi chúng em phải họp thâu đêm viết để hồ sơ, bài đăng lên facebook kêu gọi mọi người ủng hộ mua lì xì và tài trợ. Hay những buổi các bạn cùng nhau đi xe đạp điện đến từng nhà trong thời tiết gió lạnh mưa phùn để xin tài trợ... Lúc đó, ai cũng mệt nhưng rất vui” – Đoan Trang chia sẻ.

Để thực hiện chương trình, tập thể lớp 10 Sử đã tranh thủ thời gian làm việc không kể ngày đêm. Ảnh: Bảo Yến

Thiết kế xong bao lì xì, cả lớp lại cùng nhau tìm địa điểm in. Để có thêm tiền lãi làm quỹ, các bạn trẻ đã đi tìm nhà in tại TP. Hà Tĩnh và TP.Vinh (Nghệ An) để in số lượng lớn, giá rẻ. Nhưng mọi thứ vẫn ngổn ngang, vì vậy, các bạn nhờ đến sự giúp đỡ của bậc phụ huynh hỗ để tìm 1 xưởng in tại Hà Nội.

Sau 1,5 tháng nỗ lực làm việc, các bạn trẻ đã nhận được tấm lì xì đầu tiên trên tay. Niềm vui, sự xúc động còn chưa trọn vẹn thì nỗi lo đã ập đến.

“Chúng em đặt in 10.500 cái lì xì. Cầm trên tay những túi lì xì là công sức của các thành viên lớp, chúng em vui, xúc động lắm. Thế nhưng, lúc đó chỉ nhận được 3.500 cái nên cả lớp đều lo lắng lì xì không về kịp hoặc bị lừa. Thật may mắn khi điều đó không xảy ra, nhưng vì số lượng lì xì quá nhiều nên chúng em phải ngày đêm cùng nhau gấp túi, bán và chuyển đến người mua” – Đoàn Trang nhớ lại.

Lan tỏa yêu thương

Sau những tháng ngày vất vả, dự án đã thu về 37.000.000 đồng được từ việc bán lì xì và kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ. Sau khi trừ đi khoản tiền vốn in ấn, vận chuyển, các bạn trẻ đã có được gần 20.000.000 đồng tiền lãi. Số tiền này được dùng để mua quà tặng cho các em học sinh Trường Tiểu học Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Ngày 8/1/2023, các thành viên lớp 10 Sử đã cùng nhau đến Trường Tiểu học Hương Liên dành tặng 20 suất quà (gồm áo ấm và gạo) cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng nhà trường 3.000.000 đồng cùng gạo cho học sinh bán trú.

Đồng thời các bạn đã vào thăm và sẻ chia với 2 gia đình khó khăn, neo đơn tại Bản Rào Tre (xã Hương Liên). Đặc biệt, những cô cậu học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh đã tổ chức trò chơi, giao lưu với các em nhỏ. Điều này đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng các thầy cô và học sinh.

Đoàn thiện nguyện trao tặng gạo và số tiền 3.000.000 cho đại diện Trường Tiểu học Hương Liên. Ảnh: Bảo Yến

Thầy Lê Bính Thìn – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh) chia sẻ: “Các em rất thân thiện, dễ mến. Chương trình thiện nguyện của các em đã mang đến những món quà ý nghĩa về vật chất và tinh thần dành tặng học sinh nhà trường. Bên cạnh tặng quà, các em còn tổ chức buổi giao lưu cực kỳ bổ ích cho những em nhỏ. Điều này vừa giúp các em nhỏ vừa có thêm kiến thức, vừa xóa bỏ những khoảng cách về học sinh thành phố và học sinh nông thôn, dân tộc thiểu số”.

Ngày 8/1/2023, các thành viên lớp 10 Sử đã cùng nhau đến Trường Tiểu học Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh) dành tặng các phần quà cho các em học sinh nơi đây. Ảnh: Bảo Yến

Nói về chương trình thiện nguyện của các em lớp 10 Sử, Cô Lê Thị Hoài – Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 Sử, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho hay: “Dù mới bước vào lớp 10 nhưng các em đã tự mình lên kế hoạch để cùng nhau thực hiện chương trình này. Thời điểm thực hiện cũng là lúc thi kết thúc học kỳ, vì vậy để đảm bảo việc học và hoàn thành dự án, các em đã cùng giúp đỡ nhau ôn bài. Các em đã làm rất tốt việc học song song với hoạt động thiện nguyện. Qua đây, các em đã thắt chặt tình đoàn kết, biết sẻ chia và yêu thương mọi người”.

Những chiếc áo ấm được trao tặng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bảo Yến

Chương trình thiện nguyện “Xuân yêu thương” của các bạn học sinh lớp 10 Sử kết thúc, nhưng những dư âm, ý nghĩa mà nó mang lại vẫn còn mãi trong lòng người tặng và người nhận.

“Quá trình thực hiện dù mệt nhưng chúng em cảm thấy rất hạnh phúc. Đặc biệt, khi đến với nhà trường, vào bản chúng em đã trao tận tay các bạn nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn những món quà ý nghĩa. Chuyến đi vô cùng ý nghĩa đã để lại nhiều kỉ niệm đẹp, là cơ hội để chúng em thể hiện tình yêu thương của mình đến những người xung quanh. Từ đó, chúng em càng có quyết tâm cố gắng học tập, trau dồi đạo đức để cống hiến những giá trị tốt đẹp cho xã hội và tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương của mình” – Bạn Nguyễn Khánh Chi - lớp 10 Sử, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chia sẻ.