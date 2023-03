Bí quyết học tiếng Anh và giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia

Đỗ Thuận An, học sinh lớp 12A1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là một trong 6 bạn trong lớp mang về giải Nhất môn tiếng Anh cho trường và cho đội tuyển học sinh giỏi Hà Nội.

Ngay sau khi biết kết quả thi, PV báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi thú vị với Thuận An. Nữ sinh vui vẻ chia sẻ: "Thực sự là em cũng khá bất ngờ khi nhận được kết quả. Năm ngoái, thành tích của em không được như mong đợi với giải Khuyến khích nên năm nay em cảm thấy vô cùng vui mừng vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp. Em cảm thấy rất biết ơn gia đình, bạn bè và thầy cô đã giúp đỡ em trên chặng đường này và chia sẻ niềm vui cùng em".

Đỗ Thuận An, học sinh lớp 12A1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: NVCC

Thuận An kể lại, quá trình ôn thi phải sắp xếp thời gian biểu giữa việc học từ các thầy cô trong đội tuyển cũng như việc tự luyện tập thêm. "Các cô giáo lãnh đội đã luôn quan tâm, chu đáo đối với tiến độ, chương trình học để chúng em có thể ôn thi một cách hiệu quả và bền bỉ nhất.

Ngoài những định hướng và bài tập của các thầy cô, em tự mình cố gắng làm thêm sách và tham khảo tài liệu. Ngoài ra, em cũng trau dồi kỹ năng nghe nói của mình qua các hoạt động và nội dung giải trí hàng ngày như bình luận thể thao tiếng Anh, các video thuyết trình về đề tài âm nhạc bằng tiếng Anh. Em nghĩ rằng việc kết hợp các hình thức giải trí một cách hợp lý vào trong quá trình ôn thi cũng giúp em tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn".

An cho hay, năm nay, đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh có khoảng 3 tháng ôn thi, cộng với kiến thức tích lũy được từ lần thi trước đã cho em những bài học và kinh nghiệm để đạt được kết quả này.

"Bước vào phòng thi em có chút lo lắng và căng thẳng, nhưng sau đó đã có được sự tự tin để dành sự tập trung nhất có thể cho bài làm của mình. Em cố gắng chia thời gian rõ ràng cho từng phần và cố gắng làm các phần trong khoảng thời gian đó để có bài thi hoàn thiện nhất. Những câu không chắc chắn thì em kiểm tra lại trước khi nộp bài, cuối cùng có thể hài lòng với bài làm của mình", An chia sẻ bí quyết làm bài thi.

An tham gia một số kỳ thi chuẩn hóa như SAT, IELTS và đạt được số điểm 1580/1600 và 8.5. Ảnh: NVCC

Không ngừng nỗ lực để trở thành một bác sĩ giỏi

Không chỉ giành giải Khuyến khích lớp 11, giải Nhất lớp 12 trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trước đó, An cũng đã tham gia một số kỳ thi chuẩn hóa như SAT, IELTS và đạt được số điểm 1580/1600 và 8.5.

Có được thành tích đáng nể như vậy, theo An, do em được tiếp cận với tiếng Anh từ những năm mẫu giáo qua những website học tiếng Anh trên mạng. Từ đó, An trau dồi và rèn luyện qua các định hướng của thầy cô trên lớp, cố gắng tự tìm tòi các nguồn tài liệu khác qua bạn bè và internet.

"Em là học sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từ những năm cấp 2. Môi trường học của trường đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc học tiếng Anh. Em nghĩ rằng bản thân không có bí quyết nào cả ngoài việc chăm chỉ và nỗ lực rèn luyện không ngừng với tiếng Anh", An nói.

Ngoài tiếng Anh, An còn hứng thú với một các môn khoa học tự nhiên qua chương trình học trên lớp và những kiến thức lý thú có thể tìm hiểu qua mạng.

"Em cảm thấy bản thân không quá năng động so với các bạn học sinh khác ở Ams. Tuy vậy, em không bao giờ cảm thấy lạc lõng ở ngôi trường Hà Nội - Amsterdam vì mọi người luôn sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ nhau đối với sở thích của mỗi người. Em là người chăm chỉ, sẵn sàng tiếp thu điều mới mẻ để hoàn thiện bản thân. Em luôn cố gắng đóng góp cho trường lớp, cũng như cộng đồng xung quanh qua những dự án cá nhân của mình", An bày tỏ. Được biết, An từng có 2 năm là phó bí thư chi đoàn.

Bên cạnh nỗ lực bản thân, hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo, An không bao giờ quên sự đồng hành của bố mẹ. "Bố mẹ là nguồn động lực vô cùng to lớn trong hành trình học tập của em. Ngoài việc giúp em định hướng cách học của mình, bố mẹ đã luôn động viên và giúp đỡ em trong những lúc khó khăn để em có thể tiếp tục cố gắng. Bố mẹ cũng luôn tôn trọng những quyết định của em và hỗ trợ, ủng hộ đối với những dự kiến của em cho tương lai", An chia sẻ.

An cho biết sẽ không ngừng học hỏi, phát triển bản thân để trở thành bác sĩ giỏi. Ảnh: NVCC

Ngay sau khi có kết quả học sinh giỏi quốc gia, An sẽ quay trở lại tập trung học để đạt được kết quả cao nhất có thể trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Mục tiêu của cô nàng là đỗ vào một trường đại học tốt để theo đuổi ngành Y Dược.

"Em sẽ không ngừng cố gắng học hỏi và phát triển bản thân để có thể trở thành một bác sĩ giỏi chữa trị cho mọi người trong tương lai. Tuy em chưa có quyết định cuối cùng, dù đi du học hay học trong nước, em vẫn sẽ luôn nỗ lực học tập và rèn luyện để vươn tới ước mơ của mình", nữ sinh giải Nhất quốc gia môn tiếng Anh thổ lộ.

Với thành tích đạt được, sắp tới Thuận An dễ dàng tuyển thẳng vào các trường đại học. Ngoài ra, An cũng đã được một trường đại học nổi tiếng trong nước cấp học bổng toàn phần ngành bác sĩ y khoa.