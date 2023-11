PC Đắk Lắk: Thắng kiện từ một giải pháp

Trong các bước hòa giải, cung cấp chứng cứ trước khi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, để xác minh, thu thập chứng cứ Thẩm phán thường áp dụng biện pháp " thẩm định tại chỗ". Tuy nhiên, đối với hành vi trộm cắp điện thì không thể áp dụng biện pháp này vì đa số các trường hợp hiện trường xảy ra vụ việc không còn nguyên trạng như ban đầu.



Vừa qua Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar đã quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 78/2023/TLDS ngày 10/3/2023, theo yêu cầu khởi kiện của ông H.V.S. Theo đó, ông S. yêu cầu Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk), Điện lực Cư M'gar phải cung cấp tang chứng, vật chứng để chứng minh khách hàng này có hành vi trộm cắp điện; yêu cầu hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã truy thu; bồi thường tổn thất về mặt kinh tế và tinh thần với số tiền khoảng 20 triệu đồng; cũng như buộc phải công khai xin lỗi khách hàng.

Mô hình thực nghiệm tái hiện từ "sơ đồ đấu dây vi phạm sử dụng điện" qua Biên bản kiểm tra ngày 03/3/2022 tại nhà khách hàng H.T.H

Trước đó, vào ngày 3/3/2023, Tổ Kiểm tra sử dụng điện của Điện lực Cư M'gar, PC Đắk Lắk tiến hành kiểm tra sử dụng điện đối với khách hàng H.T.H, tại địa chỉ thôn 6, xã Cư Suê, huyện Cư M'Gar. Khách hàng có sử dụng 2 công tơ điện tại cùng một địa điểm (HĐ 773049 và HĐ 804910), cả 2 công tơ này đều có sản lượng điện thấp bất thường. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, khách hàng không hợp tác kiểm tra và gọi điện thoại cho chồng là ông S. (nguyên đơn trong vụ việc). Qua điện thoại, ông H.V.S không đồng ý cho Điện lực kiểm tra hệ thống đo đếm, đồng thời chửi bới, hăm dọa, đòi chém giết Kiểm tra viên Điện lực. Với hành vi này, Tổ kiểm tra có ghi âm và cung cấp trước Tòa để phục vụ công tác xét xử.

Do khách hàng không hợp tác nên đơn vị đã báo cáo Công an xã Cư Suê nhờ hỗ trợ, thực hiện kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng đang cấp điện cho hộ bà H. thì phát hiện một công tơ bị phá chì niêm nắp che dây làm thay đổi sơ đồ đấu dây vào công tơ này (bị đảo cực tính nguồn vào, dây trung tính được đấu vào cực số 01 và dây pha được đấu vào cực số 3 của công tơ); đo dòng điện lệch (dòng đi và về) kết quả dòng điện lệch đo được sau công tơ là 4,6A; khi cắt áp tô mat bảo vệ của công tơ thì nhà khách hàng vẫn có điện, công tơ không hoạt động. Tiếp đó, Tổ kiểm tra lần theo đường dây điện sau công tơ cấp điện cho nhà bà H.T.H, phát hiện cả 02 nguồn điện từ 02 công tơ được đấu chéo vào 01 bộ khởi động từ và được cất giấu trên mái hiên nhà khách hàng. Vì lý do này nên khi cắt áp tô mat bảo vệ (loại 01 cực) đang đấu vào cực số 02 của công tơ thì nhà khách hàng vẫn có điện do công tơ đã bị đảo cực tính (dây pha được đấu vào cực số 3 và nối trực tiếp vào dây dẫn điện về nhà khách hàng kết hợp với dây trung tính của công tơ còn lại thông qua bộ khởi động từ).

Từ các diễn biến này, Điện lực Cư M'gar đã tiến hành lập biên bản kiểm tra sử dụng điện, kết luận khách hàng sử dụng một bộ khởi động từ để đảo nguồn (lấy pha của công tơ này và trung tính của công tơ khác) để lấy điện sử dụng không qua hệ thống đo đếm. Các thủ tục theo quy định đều có sự chứng kiến của Công an xã Cư Suê, tuy nhiên phía khách hàng vẫn không đồng ý ký vào biên bản. Sau khi lập xong biên bản kiểm tra, khách hàng đã phối hợp với Tổ kiểm tra tiến hành liệt kê thiết bị sử dụng điện, đồng thời vẽ sơ đồ đấu dây công tơ vi phạm và được bà H. ký xác nhận.

Sơ đồ đấu dây khách hàng H.T.H

Đối với hành vi lấy điện không qua công tơ bằng hình thức đảo cực tính vào công tơ kết hợp mượn trung tính ngoài thường không để lại dấu vết, tang chứng, vật chứng một cách rõ ràng. Trong vụ việc trên chỉ có chứng cứ duy nhất là "sơ đồ đấu dây vi phạm sử dụng điện" được khách hàng H. ký xác nhận. Để có cơ sở chứng minh cho Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar, PC Đắk Lắk đã giao cho Phòng Thanh tra bảo vệ và Pháp chế phối hợp cùng Phòng Kinh doanh, Điện lực Cư M'gar thực hiện xây dựng "mô hình trực quan từ sơ đồ đấu dây vi phạm sử dụng điện để chứng minh hành vi sử dụng điện trái phép không qua hệ thống đo đếm" của khách hàng H.T.H thông qua yêu cầu khởi kiện của ông S. (chồng bà H.).

Đây được xem là điểm mấu chốt để chứng minh cụ thể từ lý thuyết đến thực nghiệm đối với hành vi trộm cắp điện tinh vi nêu trên tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự vừa qua. Qua các chứng cứ cùng mô hình trực quan này, Toà án nhân dân huyện Cư M'gar đã tuyên án "bác toàn bộ các nội dung yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn".

Qua vụ việc, PC Đắk Lắk cũng có thêm những kinh nghiệm trong quá trình xử lý các vụ vi phạm sử dụng điện nói riêng và trộm cắp điện nói chung. Bên cạnh đó, việc xây dựng mô hình trực quan từ sơ đồ đấu nối cũng được xem là một giải pháp hay để Công ty xử lý các vụ việc tương tự, làm căn cứ để buộc khách hàng phải thừa nhận hành vi, đồng thời quan trọng nhất là để tái hiện chứng cứ chứng minh trực quan cho Hội đồng xét xử tại phiên tòa khi có tranh chấp xảy ra.