Pixel 4a hay iPhone SE 2020 là lựa chọn tốt hơn?

iPhone SE 2020 của Apple và Google Pixel 4a đều cung cấp rất nhiều tính năng thú vị ở mức giá phải chăng. Bỏ qua sự khác biệt về hệ điều hành và nhà sản xuất, chúng là hai mẫu smartphone đáng cân nhắc khi chọn mua.

iPhone SE 2020 và Pixel 4a.

Cùng phân tích cái nhìn sâu hơn về iPhone SE và Google Pixel 4a vừa được công bố.

Thiết kế và màn hình

Apple đã không áp dụng phong cách thiết kế mới với iPhone SE 2020 của mình. Thiết bị này trông giống như người tiền nhiệm iPhone 8 và hầu hết các thay đổi là nội bộ. Điện thoại có màn hình LCD 4,7 inch với các viền màn hình dày, phù hợp với những fan hâm mộ lâu năm.

Pixel 4a với thiết kế có phần đơn giản.

Google Pixel 4a có màn hình OLED 5,8 inch, sở hữu thiết kế hiện đại hơn so với đối thủ iPhone. Tuy nhiên, thiết bị chỉ có vỏ nhựa và thiết kế tổng thể khá quen thuộc với dòng Pixel.

Thay vì sử dụng viền màn hình lớn, Google đã thiết kế một lỗ bấm cho camera selfie – đúng xu hướng thịnh hành năm nay. Mặc dù Pixel 4a không có thiết lập camera kép nhưng lại sử dụng kiểu camera hình vuông của iPhone ở phía sau. Cũng như các thiết bị Pixel trước đây, cảm biến vân tay vẫn ở phía sau thiết bị.

Hiệu suất và bộ nhớ

iPhone SE có RAM 3 GB, khá thấp so với hầu hết các thiết bị Android tầm trung. Tuy nhiên, chiếc iPhone này lại có một trong những bộ xử lý điện thoại thông minh nhanh nhất hiện nay trên thị trường: A13 Bionic.

Pixel 4a của Google dự kiến ​​tích hợp chip xử lý Snapdragon 730G tầm trung - một biến thể được tối ưu hóa chơi game của Snapdragon 730. Điện thoại cũng được trang bị RAM 6GB, ngang bằng với hầu hết các thiết bị Android tầm trung và gấp đôi so với iPhone.

iPhone SE mới lại có ngoại hình cổ điển.

Tuy nhiên, iPhone của Apple luôn mang lại hiệu năng cao hơn với ít RAM hơn. Mặc dù Pixel 4a có thể có nhiều bộ nhớ hơn nhưng có khả năng tốc độ xử lý sẽ không nhanh như iPhone SE trong các ứng dụng. Về bộ nhớ trong, iPhone SE có các tùy chọn cấu hình 64GB, 128GB và 256GB. Trong khi đó, theo những tin đồn mới nhất, Google Pixel 4a sẽ chỉ có một phiên bản bộ nhớ 128GB.

Camera

iPhone SE có thiết lập camera đơn với cảm biến 12,2 megapixel. Phần cứng này bị đánh giá tụt hậu so với các flagship khác, bao gồm cả iPhone mới, nhưng Apple đã tích hợp nhiều tính năng chụp ảnh và học máy –machine learning hơn trong thiết bị cầm tay mới nhất của mình. Google Pixel 4a chỉ có một camera đơn nhưng sẽ bù lại bằng các tính năng chụp ảnh tính toán.

iPhone SE 2020 có camera sau đơn 12MP.

Về sức mạnh xử lý, cả hai thiết bị đều tương đối đồng đều. Google từ lâu đã dẫn trước với khả năng xử lý hình ảnh đỉnh cao mặc dù trong những năm gần đây, các thiết bị của Apple đã bắt kịp.

Những tính năng ​​khác

iPhone SE vẫn giữ cổng Lightning đặc trưng của Apple, nhưng không có giắc cắm tai nghe. Đối với người dùng không thích sử dụng phụ kiện có dây, iPhone giá rẻ nhất của Apple cũng hỗ trợ sạc không dây Qi.

Mặt khác, Pixel 4a của Google có cổng USB-C và như với các thiết bị Pixel trước đây, điện thoại vẫn có giắc cắm tai nghe phụ 3,5mm nhưng lại không có khả năng sạc không dây. Cả hai thiết bị đều có dung lượng pin tương tự nhau và sẽ hỗ trợ sạc nhanh 18W với phần cứng phù hợp.

iPhone SE 2020 (phải) cung cấp nhiều tính năng hữu ích hơn.

Ngoài ra, iPhone SE có xếp hạng chống nước và bụi đạt chuẩn IP67. Các thiết bị "Pixel a" của Google chưa bao giờ có xếp hạng IP và không có khả năng Pixel 4a sẽ thay đổi điều đó.

Pixel 4a 5G

Cũng vào hôm thứ hai vừa qua, Google đã công bố phiên bản 5G của Pixel 4a, dự kiến ​​ra mắt vào cuối năm 2020. Mặc dù Pixel 4a đã cho phép đặt hàng trước nhưng Google đã không tiết lộ nhiều về phiên bản 5G.

Nhìn bề ngoài, có vẻ như Pixel 4a 5G sẽ là một chiếc smartphone hoàn toàn khác. Tin đồn cho thấy thiết bị sẽ trang bị ống kính camera thứ hai và màn hình lớn hơn so với Pixel 4a hiện tại. Điện thoại cũng sẽ có giá cao hơn, 499 USD (khoảng 11,56 triệu đồng).

Do có giá bán cao hơn và thực tế là một điện thoại thông minh được trang bị 5G, Pixel 4a 5G phù hợp để so sánh trực tiếp với iPhone SE như Pixel 4a giá thấp hơn. Những chiếc iPhone 5G đầu tiên của Apple dự kiến ​​sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Và có thể chiếc iPhone có giá thấp nhất - iPhone 12 5G sẽ phù hợp để so sánh với Pixel 4a 5G.

Kết luận

Google Pixel 4a là thiết bị rẻ hơn nhưng vẫn cung cấp một loạt các tính năng tương tự. Mặc dù iPhone SE là một sản phẩm đình đám nhưng Pixel 4a có thể giúp người tiêu dùng tiết kiệm tiền tốt hơn. Ngược lại, nhược điểm của điện thoại Google là không hỗ trợ sạc không dây, không có khả năng chống chịu nước và cấu trúc tổng thể của nó sẽ không "cao cấp" như iPhone SE.

So sánh cấu hình của hai mẫu smartphone.

iPhone SE hiện có giá chỉ từ 400 USD (tương đương 9,27 triệu đồng) tại Mỹ và 12,99 triệu đồng tại Việt Nam. Lợi thế của máy bao gồm chip xử lý A13 Bionic, mạnh mẽ hơn hẳn so với Snapdragon 730G và nhiều dòng smartphone Android cao cấp khác. Đồng thời, chiếc iPhone này cũng cung cấp nhiều tính năng hơn và hiệu năng tốt hơn.