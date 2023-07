Đống Đa là quận có nhiều phường nhất Hà Nội

Đống Đa có diện tích khoảng 9,95km2, gồm 21 phường với dân số trên 400.110 người.

21 phường của Đống Đa gồm: Cát Linh, Hàng Bột, Khâm Thiên, Khương Thượng, Kim Liên, Láng Hạ, Láng Thượng, Nam Đồng, Ngã Tư Sở, Ô Chợ Dừa, Phương Liên, Phương Mai, Quang Trung, Quốc Tử Giám, Thịnh Quang, Thổ Quan, Trung Liệt, Trung Phụng, Trung Tự, Văn Chương, Văn Miếu.

TP Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Quận có nhiều phường nhất Hà Nội là quận nào?

Đơn vị hành chính cấp quận tại Hà Nội gồm 12 quận là Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ.

Cấp huyện gồm 17 huyện là Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa. Cùng 1 Thị xã là Sơn Tây.

Lịch sử quận nhiều phường nhất Hà Nội

Nói đến Đống Đa là nói đến một vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, truyền thống yêu nước.

Văn Miếu Quốc Tử Giám, một di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, là trường đại học đầu tiên của đất nước, nơi đào tạo, hội tụ nhiều nhân tài, góp phần làm rạng rỡ non sông đất nước, cho Thăng Long – Hà Nội.

Trên mảnh đất thiêng liêng này đã từng âm vang tiếng trống và rực lửa trận của người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ “Đại phá quân Thanh” làm nên chiến thắng lẫy lừng Ngọc Hồi - Đống Đa, ghi dấu son chói lọi vào trang sử vàng dân tộc.

Chính nơi đây có địa chỉ đỏ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đảng, Bác Hồ lãnh đạo Hà Nội và cả nước bước vào kháng chiến trường kỳ, có Pháo Đài Láng nổ phát súng lệnh cho toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Sau đó, quân, dân Đống Đa lại cùng Hà Nội giáng những đòn sấm sét vào đế quốc Mỹ trong hai cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại bằng không quân mà đỉnh cao là cuộc tập kích chiến lược B52 trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” chấn động địa cầu.

Quận nhiều phường nhất Hà Nội thu ngân sách đạt gần 12.500 tỷ đồng

Theo thông tin từ quận Đống Đa, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tính đến 12/12/2022 là hơn 12.474 tỷ đồng (đạt 98,25%); ước thực hiện cả năm đạt 105% dự toán pháp lệnh và bằng 110,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn được tổ chức thành công và tuyệt đối an toàn.

Năm 2022, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, HĐND quận đã lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Thường trực HĐND cùng toàn hệ thống chính trị quận đã tập trung hoàn thành thắng lợi cơ bản các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận.

HĐND quận thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với UBND thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn dự kiến về 3 nhóm vấn đề: Công tác quản lý tài sản công; công tác đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng; công tác quản lý trật tự đô thị… Đây là những nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của cử tri, Nhân dân trên địa bàn trước mắt và dài lâu.

Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực và đại biểu HĐND quận tiếp tục được tăng cường. Việc đánh giá rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cư tri được tăng cường phát huy hiệu quả cao. Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì đúng quy định và từng bước đổi mới, hiệu quả…