Quý I/2021 Vietjet báo lãi từ việc bù đắp cho hoạt động hàng không

Vietjet báo lãi

Theo báo cáo, trong quý I/2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4,048 tỷ đồng và 123 tỷ đồng. Toàn bộ số lợi nhuận Vietjet đạt được trong quý I/2021 là thành quả từ việc Vietjet đầu tư dự án, đầu tư tài chính, phát triển dịch vụ hàng không, bù đắp cho các hoạt động khai thác vận tải hàng không đang bị hạn chế do các đường bay quốc tế đang tạm dừng khai thác.

Trong quý 1, Vietjet đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu quỹ đang sở hữu nhằm tăng cường nguồn lực và tập trung nguồn vốn hỗ trợ cho dịch vụ vận tải hàng không. Đặc biệt, trong 3 tháng đầu năm, Vietjet đã thực hiện hơn 21,000 chuyến bay, vận chuyển gần 3.6 triệu lượt hành khách. Các chuyến bay của Vietjet đạt tỷ lệ đúng giờ trên 90% - tỷ lệ cao trên thế giới.

Vietjet phát triển dịch vụ hàng không.

Kết quả kinh doanh trong quý I cũng đến từ việc Vietjet khôi phục hoàn toàn mạng bay nội địa và mở thêm nhiều đường bay mới để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao sau tết Nguyên đán và dịp hè. Bên cạnh đó, Vietjet tiếp tục tăng cường các giải pháp tăng doanh thu phụ trợ, đưa cơ cấu doanh thu phụ trợ đạt gần 50%, góp phần tăng doanh thu chung của hãng.

Mục trong năm 2021, Vietjet sẽ tập trung chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa năng lực, hiệu quả khai thác; tăng cường đàm phán giảm giá dịch vụ từ các nhà cung cấp phù hợp với tình hình doanh nghiệp hiện tại và triển khai giải pháp gia tăng nguồn thu khác như chuyên chở hàng hóa, mở rộng dịch vụ hàng không; đầu tư tài chính và dự án đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững.

Vietjet dự báo thị trường quốc tế sẽ khởi sắc lại vào quý 4/2021, do đó, hãng đã sẵn sàng cho kế hoạch khai thác thường lệ mạng đường bay quốc tế. Cùng với đó, Chính phủ tiếp tục chính sách miễn, giảm, giãn nộp thuế và một số phí, đồng thời xem xét các biện pháp hỗ trợ tài chính, giảm lãi vay cho các hãng hàng không.



Vietjet triển khai bảo hiểm "Bay an toàn"

Hiện nay, Vietjet và Bảo hiểm HD ra mắt gói bảo hiểm "Bay An Toàn" dành tặng cho tất cả hành khách bay trên các chuyến bay nội địa của hãng kể từ ngày 23/04/2021.

Với gói bảo hiểm này, mỗi hành khách được hưởng quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24 giờ lên đến 20 triệu đồng kèm theo chi trả chi phí y tế thuốc men đều trị cho tai nạn.

Hãng hàng không Vietjet.

Đồng thời, Hành khách bay cùng Vietjet sẽ được quyền lợi Bảo hiểm hỗ trợ chi phí sinh hoạt, mất giảm thu nhập do bị cách ly bởi dịch bệnh với mức 1 triệu đồng một ngày khi cách ly tập trung do nghi nhiễm hoặc phải điều trị do Dịch bệnh vì có hành trình dịch tễ di chuyển trên Chuyến bay của Vietjet theo quy định của các cơ quan quản lý.

Đây là chương trình tiên phong "chung tay phối hợp" bảo hiểm & hàng không cùng đẩy lùi dịch bệnh . Với kế hoạch chi trả phí bảo hiểm lên tới hàng chục tỷ đồng, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet mang tới sự an tâm hơn nữa cho khách hàng. Vietjet là hãng hàng không đạt chứng chỉ quốc tế 7/7 sao về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Để được hưởng đầy đủ ưu đãi gói bảo hiểm, khách hàng lưu ý cung cấp đầy đủ thông tin hành khách theo như quy định trong "Điều lệ vận chuyển" của Vietjet khi mua vé máy bay và sử dụng dịch vụ hàng không; đồng thời tuân thủ mọi quy định về phòng chống dịch bệnh của IATA, WHO, Bộ Y tế, nhà chức trách và hãng hàng không.

Hành khách lưu ý tuân thủ đầy đủ quy định khai báo y tế trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành trên trang https://tokhaiyte.vn trước khi tới sân bay, lưu lại thông tin và xuất trình khi làm thủ tục, đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.