Samsung và Huawei tiếp tục tranh giành thị phần smartphone quý 3

Theo Digitimes Research, doanh số điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 3 năm 2020 (từ tháng 07 - 09) giảm 6% so với năm ngoái. Mặc dù giảm nhưng số liệu quý 3 đã chứng kiện sự cải thiện của thị trường so với hai quý đầu năm nay.

Samsung là nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu trong quý 3

Nhiều người cho rằng nhu cầu sử dụng dòng smartphone cao cấp sẽ giảm hai con số khi đối mặt với đại dịch COVID-19 đang bùng phát ở Mỹ, Anh, Pháp và Ý. Nhưng báo cáo cho thấy, ở nhiều địa điểm, các gói cứu trợ của chính phủ đã giúp người tiêu dùng chi mạnh tay hơn.

Huawei Mate 40 Pro.

Do hạn chế chi tiêu ít hơn cho việc đi du lịch, nhiều gia đình sẽ thoải mái khi mua sắm điện thoại mới cho tất cả mọi người từ bố, mẹ đến trẻ em. Và với dịp lễ cuối năm đang cận kề, quà tặng smartphone là lựa chọn rất hợp lý.

Trong quý 3, Samsung và Huawei tiếp tục “cuộc chiến” với vị trí thương hiệu bán ra nhiều smartphone nhất thế giới. Đáng tiếc, doanh số điện thoại thông minh của Huawei đã giảm 25% so với quý 2 do nhu cầu yếu ở Trung Quốc cùng với những hạn chế về quy định của Mỹ.

Huawei có thể thể hiện tốt hơn trong quý hiện tại nhờ việc tung ra dòng smartphone cao cấp mới - Huawei Mate 40. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho của Huawei Mate 40, Mate 40 Pro và Mate 40 Pro Plus có thể bị hạn chế do những thay đổi quy tắc xuất khẩu do Bộ Thương mại Mỹ đưa ra. Quy tắc mới ngăn cản các xưởng đúc sử dụng công nghệ của Mỹ để sản xuất chip vận chuyển linh kiện cho Huawei.

Galaxy Note 20.

Quy tắc này được đưa ra vào ngày 15/09 và kết quả là 15 triệu chip Kirin 9000 5nm mà Huawei đặt hàng từ TSMC sẽ chỉ vận chuyển được khoảng 8,8 triệu chip. Vì Huawei sử dụng vi mạch tích hợp tiên tiến trên dòng Mate 40, Mate X2 có màn hình gập lại và trên các trạm cơ sở - một phần của mạng 5G nên công ty sẽ phải theo sát mọi quy tắc mới từ phía Mỹ.

Trong quý 3, Samsung đã "trình làng" Galaxy Note 20 và Galaxy Note 20 Ultra, cả hai đều có khả năng kết nối mạng 5G. Bên cạnh việc trang bị cho các điện thoại hàng đầu của mình khả năng 5G, Samsung cũng đang đẩy mạnh các mẫu smartphone 5G tầm trung.

Digitimes Research gần đây đã nâng dự báo về lượng điện thoại xuất xưởng toàn cầu trong năm nay lên 1,22 tỷ chiếc. Trước đó, vào hồi tháng 7, nhiều chuyên gia ước tính doanh số smartphone toàn cầu sẽ đạt khoảng 1,15 tỷ thiết bị.

Smartphone 5G đang tấn công thị trường ở các phân khúc giá.

Các số liệu mới ghi nhận tỷ lệ suy giảm hàng năm là 10,4%. Tại Trung Quốc, Digitimes Research ước tính doanh số điện thoại thông minh năm 2020 là 308 triệu chiếc, giảm 16,1% so với năm ngoái. Ở các quốc gia bên ngoài Trung Quốc, doanh số smartphone năm 2020 dự kiến cán mốc 912 triệu chiếc, giảm 8,2%.

Về mảng điện thoại 5G, Digitimes Research cho thấy sẽ có 260 triệu smartphone 5G được xuất xưởng - chiếm 20% tổng lượng điện thoại thông minh được giao vào năm 2020. Tại Trung Quốc, dòng điện thoại 5G có thể chiếm 70% tổng lượng smartphone bán ra hàng năm, tăng từ 60% hiện tại.

Đó là nhờ vào dòng iPhone 12 5G mới. Apple đã cùng lúc ra mắt iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Cả iPhone 12 và iPhone 12 Pro đều đã được “lên kệ” trong khi iPhone 12 Mini và iPhone 12 Pro Max đều sẽ được bán ra vào ngày 13/11.

Các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc cũng được cho là đang tăng cường tung ra điện thoại 5G giá rẻ vào năm 2020. Nhìn chung, các công ty Trung Quốc dự kiến xuất xưởng 160 triệu điện thoại 5G trong năm nay, dẫn đầu bằng việc cung cấp các sản phẩm có giá 1.000 Nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương với 149 USD (khoảng 3,45 triệu đồng).