Sao Mai 2022: Ứng viên sáng giá bất ngờ bị loại ngay trước đêm chung kết

Đêm thi thứ 3 giải Sao Mai 2022 đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng. Đây là đêm thi cuối cùng trước khi tìm ra Top 2 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết xếp hạng.



Chính vì tính chất quan trọng của đêm thi, các thí sinh đã chuẩn bị cho mình kỹ càng và chỉn chu nhất từ việc chọn bài, phối khí, phục trang. Chất lượng chuyên môn được đánh giá cao từ nhiều khán giả và giới làm nghề sau khi đêm thi kết thúc.

Minh Ngọc tiếp tục dẫn đầu phong cách dân gian



Cả 3 thí sinh phong cách âm nhạc dân gian: Minh Ngọc (SBD 07), Thu An (SBD 02) và Thùy Dương (SBD 11) đều có những thế mạnh riêng ngoài sở hữu vóc dáng mảnh mai, duyên dáng.

Liên tục đứng đầu điểm số các đêm thi trước, Minh Ngọc vẫn giữ được phong độ khi thể hiện bài Thập ân phụ mẫu (Xẩm thương lời cổ - Dân ca Nghệ Tĩnh). Cô hát thủ thỉ, tâm tình như cách những người con tâm sự với mẹ của mình. Không bất ngờ khi Minh Ngọc tiếp tục ghi tên mình vào vòng tiếp theo - chung kết xếp hạng với điểm số cao nhất.

Thu An (bên trái) và Thùy Dương gây ấn tượng bởi ngoại hình sáng. (Ảnh: NSXCC)

Khác với Minh Ngọc, cả Thu An và Thùy Dương đều chọn hình thức "mashup" để ứng thí. Là một cô gái miền Trung nhưng Thùy Dương cũng thể hiện khá tốt bài bản "mashup" giữa Xẩm và Chèo Sướng khổ vì chồng – Duyên phận phải chiều.

Thu An đến từ Ninh Bình – cũng là một trong những "đất" Chèo nên cô cũng không quá khó khăn để thể hiện bản mashup giữa một bài Chèo cổ và một bài Quan họ cổ Con nhện giăng mùng – Sở cầu như ý. Mặc dù không phải "dân Chèo" chính hiệu nhưng sự cố gắng của Thu An cùng với sự đầu tư, dàn dựng và đặc biệt là sự chịu khó học hỏi của Thu An đã giúp cô hoàn thành khá tốt phần dự thi của mình.

Phong cách âm nhạc Thính phòng – Nhạc nhẹ: Giữ vững phong độ

Trong 3 phong cách âm nhạc, chỉ có phong cách nhạc nhẹ là không có nhiều thay đổi so với dự đoán, tức là các thí sinh đoạt số điểm cao nhất của các khu vực đều giữ phong độ tốt để bước vào Top 3, đó là Trịnh Văn Núi SBD 12 (khu vực miền Nam), Hồ Văn Kãnh SBD 03 (khu vực miền Trung – Tây Nguyên) và Đoàn Hồng Hạnh SBD 15 (khu vực miền Bắc). Đây là 3 cái tên tạo ấn tượng mạnh đối với khán giả khi họ thể hiện tài năng của mình tại "Đêm thi cuối cùng" của vòng loại các khu vực.

Ở đêm thi quan trọng này, 3 thí sinh đã mang đến sân khấu Sao Mai một không khí "rực lửa" của Rock. Nếu Hồ Văn Kãnh chọn một ca khúc vô cùng quen thuộc – Ly cà phê Ban Mê (Nguyễn Cường) thì Đoàn Hồng Hạnh và Trịnh Văn Núi lại chọn những ca khúc mới.

Hồ Văn Kãnh SBD 03 phải dừng bước dù tạo được nhiều ấn tượng với khán giả. (Ảnh: NSXCC)

Đoàn Hồng Hạnh, cô gái đến từ Quảng Ninh đã định hướng và xây dựng cho mình hình ảnh một ca sĩ giải trí nhưng có "học thuật". Vì thế, các đêm thi cô đều lựa chọn nhưng bài hát "hit" hoặc mới và được phối khí lại một cách cực kỳ ấn tượng, đầy tính nghệ thuật nhưng vẫn dễ nghe. Ở đêm thi quan trọng này, Đoàn Hồng Hạnh lựa chọn ca khúc Lối (sáng tác Thỏ Trauma) – đây là một bài hát mới, lạ tai nhưng rất "ăn" sân khấu – một bản rock nhẹ đủ mang tinh thần rock mà vẫn không bị "chói tai" như cách nhiều người "hò hét" khi hát rock.

Trịnh Văn Núi cũng chọn một bài hát mới – Cuối ngày (sáng tác The Flob) – một bài hát pop rock khá nhẹ nhàng nhưng tinh thần phóng khoáng và đầy lạc quan. Ở phần cuối, Trịnh Văn Núi gằn giọng tạo nên sự "máu lửa" nhưng cũng không kém phần ma mị gây được ấn tượng đối với khán giả.

Phong cách âm nhạc thính phòng góp mặt nhiều thí sinh triển vọng. Nếu Lan Quỳnh (SBD 09) có giọng hát đẹp và kỹ thuật tốt thì Nông Thị Anh Thơ (SBD 02) lại có tố chất của một ngôi sao tương lai với cách hát mang hơi thở mới. Riêng Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 18) lại là một giọng thính phòng "dày" khá hiếm và sự tươi mới, trong trẻo luôn tạo cảm giác "dễ chịu" cho người nghe. Chính vì thế, đây là "bảng" khó chọn nhất cho BGK ở đêm thi thứ 3 này.

Cuối chương trình, 3 thí sinh với số điểm thấp nhất phải dừng bước, đó là: Nông Thị Anh Thơ (Thính phòng), Hồ Văn Kãnh (Nhạc nhẹ) và Thùy Dương (Dân gian). Thực sự đây là điều tiếc nuối với cả 3 giọng ca tiềm năng, bởi họ chỉ còn một cánh cửa nữa thôi là đã gần chạm tới chiếc Cúp Quán quân giải Sao Mai năm nay. Hy vọng các thí sinh sẽ tiếp tục giữ lửa với đam mê âm nhạc của mình.