Sạt lở đất đá ở Lai Châu khiến một số tuyến đường bị tắc nghẽn

Mưa xuất hiện trong 24 giờ qua trên diện rộng và tập trung tại các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ. Một số nơi đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Bản Giang (Tam Đường) hơn 220mm; Ta Gia (Than Uyên) hơn 270mm; Thân Thuộc, Nậm Cần (Tân Uyên) hơn 130mm… Tại một số tuyến giao thông như Quốc lộ 4D, 4H và các tuyến đường tỉnh 133, 127… đã xuất hiện sạt lở, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ.



Sạt lở đất đá do mưa kéo dài khiến một số tuyến đường ở Lai Châu tắc nghẽn. Ảnh: BCLC

Ngay sau khi sạt lở xảy ra, các đơn vị quản lý tuyến đã huy động phương tiện, máy móc và nhân lực tập trung khắc phục. Đến 10 giờ sáng nay (6/6), cơ bản các điểm sạt lở đã được khắc phục tạm để thông xe. Tại các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao cũng đã được lực lượng tuần đường của các đơn vị cắm biển cảnh báo, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi qua lại.

Cơ quan dự báo thời tiết địa phương thông tin, hiện đất tại một số khu vực ở hầu hết các huyện, thành phố đã đạt trạng thái bão hòa hơn 85%, gây nguy cơ sạt lở cao. Trong 6 giờ tới trên địa bàn vẫn xuất hiện mưa, với lượng mưa giao động từ 20 – 50mm.

Sau nhiều ngày xuất hiện mưa vừa và mưa to cục bộ tại một số nơi, tình trạng sạt lở đã xuất hiện trên một số tuyến giao thông ở Lai Châu. Ảnh: BCLC

Mưa sẽ xuất hiện nguy cơ lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đặc biệt, tại một số điểm xung yếu trên các tuyến giao thông, các sườn dốc có thể xuất hiện sạt lở, lún sụt đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ.

Dự báo trong 6 giờ tới trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn xuất hiện mưa, với lượng giao động từ 20 – 50mm. Ảnh: BCLC

Cơ quan dự báo thời tiết địa phương khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường, nhất là đường đèo dốc cần chú ý quan sát. Đặc biệt, người dân sinh sống ở các khu dân cư gần sông, suối, dưới các sườn dốc cần theo dõi sát sao diễn biến của thời tiết, cũng như biến đổi của trạng thái đất nơi ở để kịp thời di chuyển đến nơi an toàn trước khi xuất hiện sạt lở.