Sau Mỹ ra đòn, đến lượt nhà mạng Ấn Độ loại thiết bị của Huawei

Một báo cáo mới đây của Financial Times cho biết, Ấn Độ đã quyết định loại bỏ các thiết bị của Huawei khỏi mạng di động của mình sau khi tình hình biên giới trở nên căng thẳng. Ấn Độ và Trung Quốc đang có những tranh chấp lãnh thổ tại Thung lũng Galwan ở phía Đông Ladakh, và hành động trên là một trong những động thái đáp trả của Ấn Độ.

Ấn Độ loại bỏ các công ty công nghệ Trung Quốc.

Thung lũng Galwan là khu vực xảy ra vụ đụng độ bạo lực giữa quân đội hai nước vào tháng 6 và 7 vừa qua, trong đó một đại tá và 19 binh sĩ lục quân Ấn Độ đã bị thiệt mạng. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vẫn không đề cập tới con số thương vong trong vụ đụng độ này. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ấn Độ cho hay phía Trung Quốc có ý định xâm phạm LAC ở những khu vực khác ở khu phía Tây biên giới Ấn-Trung kể từ giữa tháng 5.

Sau những xung đột trên, mới đây các quan chức chính phủ Ấn Độ đã cương quyết loại bỏ các công ty Trung Quốc: "Chúng tôi quyết định không chọn các công ty công nghệ Trung Quốc cho các gói thầu lớn và quan trọng của mình. Các công ty Ấn Độ phải tuyệt đối chấp hành".

Tuy nhiên thay vì cấm hoàn toàn Huawei, Ấn Độ lại đang chọn cách lặng lẽ loại bỏ các thiết bị của công ty này. Báo cáo của Financial Times cũng cho thấy chính quyền Ấn Độ có kế hoạch xem xét lại quy trình phê duyệt thử nghiệm 5G với các hạn chế được áp dụng có thể chặn các công ty Trung Quốc tham gia vào quá trình này.

Reliance Jio – công ty viễn thông hàng đầu Ấn Độ - đang tập trung phát triển mạng 5G của riêng mình. Trong khi đó, công ty dịch vụ viễn thông toàn cầu Ấn Độ - Bharti Airtel cũng đang làm việc và hợp tác với Ericsson nhằm nghiên cứu về 5G. Theo Financial Times, cả Huawei và ZTE đều đã bị loại khỏi kế hoạch phát triển 5G tại Ấn Độ vì lý do an ninh quốc gia.

Huawei, Reliance Jio, Bharti Airtel, BSNL, Vodafone India và Cục Báo chí của chính phủ Ấn Độ hiện chưa có bình luận chính thức về vấn đề này.