Chớp mắt quá nhiều là dấu hiệu của 7 tình trạng sức khoẻ gì?

Theo Mirror, dưới đây là 7 tình trạng sức khoẻ khi chớp mắt quá nhiều, không thể sống khoẻ mỗi ngày.

Những thay đổi về tần suất chớp mắt có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nghiêm trọng. Ảnh: Unsplash

1. Bệnh Parkinson

Tần suất chớp mắt bị ảnh hưởng bởi lượng dopamine trong não. Càng ít dopamine, chúng ta càng ít chớp mắt và càng tập trung vào một chủ đề duy nhất.

Ở những người mắc bệnh Parkinson, một số tế bào thần kinh tạo ra dopamine đã ngừng hoạt động, do đó họ không có đủ chất này trong não. Việc thiếu dopamine có thể dẫn đến các triệu chứng như chớp mắt chậm hơn và run tay.

Bệnh Parkinson có hơn 40 triệu chứng nhưng 3 triệu chứng chính là run, cử động chậm và cứng cơ. Khoảng 145.000 người sống chung với bệnh Parkinson ở Anh và có nhiều phương pháp điều trị và liệu pháp khác nhau để giúp mọi người kiểm soát tình trạng này.

2. Bệnh cường giáp

Bệnh cường giáp là tình trạng hệ thống miễn dịch khiến cơ thể sản xuất quá nhiều hormone tuyến giáp.

Tình trạng này có thể dẫn đến giảm cân và mức năng lượng thấp vì tình trạng tự miễn dịch làm tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể.

Cứ 100 người Anh thì có 2 người mắc phải tình trạng này, khiến cường giáp trở thành dạng bệnh phổ biến nhất ở Anh. Các triệu chứng khác thường thấy ở người bệnh bao gồm lo lắng, run rẩy, nhạy cảm với nhiệt độ và nhịp tim không đều.

Khoảng 1/3 số bệnh nhân còn phát triển một tình trạng gọi là bệnh mắt tuyến giáp - bệnh này khiến nhãn cầu phồng lên, mí mắt co lại và trở nên quá chặt. Điều này dẫn đến giảm chớp mắt và trong một số trường hợp, việc thiếu sự bảo vệ mắt có thể gây ra sẹo trên giác mạc.

Bệnh nhân mắc bệnh này có thể được điều trị hoặc phẫu thuật để điều chỉnh nồng độ tuyến giáp trong máu hoặc loại bỏ toàn bộ hoặc một phần tuyến giáp.

3. Đột quỵ, tình trạng sức khoẻ khi chớp mắt quá nhiều, không thể sống khoẻ mỗi ngày

Khi chớp mắt quá nhiều lần cùng tốc độ chớp mắt chậm lại so với bình thường, triệu chứng này cảnh báo một tình trạng sức khoẻ thần kinh khác, chẳng hạn như đột quỵ (ngoài chứng bệnh Parkinson). Điều này xảy ra do tổn thương các dây thần kinh ở mí mắt, hoặc các cơ quan gần đó do đột quỵ.

Đột quỵ xảy ra khi máu bị cắt đến một phần của não, gây tổn thương cho các tế bào, có thể đe dọa tới tính mạng. Các triệu chứng cần chú ý khi bị đột quỵ bao gồm tê liệt ở mặt, cánh tay hoặc chân bị tê hoặc yếu, nói ngọng.



4. Chấn thương đầu

Chớp mắt chậm đã được quan sát thấy ở một số vận động viên bị chấn thương đầu, cùng với vấn đề về khả năng tập trung.

5. Hội chứng Sjogren

Mặc dù nhiều bệnh bao gồm triệu chứng chớp mắt chậm, nhưng chớp mắt nhanh hơn cũng có thể là một dấu hiệu. Chúng ta thường chớp mắt thường xuyên hơn khi mắt bị khô hoặc mệt mỏi do tập trung quá lâu vào một công việc đòi hỏi khắt khe như lái xe chẳng hạn.

Chớp mắt quá nhiều có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang cố gắng bù đắp tình trạng khô mắt. Tình trạng này có thể do nhiều nguyên nhân gây ra nhưng trong một số trường hợp có thể là triệu chứng của một căn bệnh tiềm ẩn.

Ví dụ, hội chứng Sjogren là một bệnh tự miễn dịch dẫn đến tình trạng khô trên diện rộng các bộ phận cơ thể tiết ra chất lỏng, như nước mắt và nước bọt. Khô mắt do tình trạng này có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu, dẫn đến chớp mắt nhiều hơn. Tình trạng này phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới và thường gặp ở những người từ 40 đến 60 tuổi.

Nguyên nhân của tình trạng này vẫn chưa được biết nhưng một số chuyên gia cho rằng nó có thể do virus gây ra.

6. Dị ứng

Phản ứng dị ứng có thể được kích hoạt bởi nhiều chất: Nấm mốc, phấn hoa, mạt bụi, đồ trang điểm và lông động vật đều là những tác nhân phổ biến.

Thông thường, cơ thể phản ứng với chất gây dị ứng bằng cách giải phóng histamine trong mắt khiến các mạch máu trong mắt căng ra và to ra. Điều này có thể làm cho mắt chuyển sang màu đỏ và cảm thấy ngứa, gây bỏng rát. Chúng cũng có thể bị chảy nước và sưng tấy.

7. Hội chứng Tourette

Một đặc điểm của hội chứng Tourette là hiện tượng giật cơ, những chuyển động đột ngột không thể kiểm soát được. Một tật máy giật thường gặp ở những người mắc bệnh này là chớp mắt thường xuyên.

Một giả thuyết cho rằng hội chứng này có liên quan đến các vấn đề ở một phần não gọi là vùng cơ bản.