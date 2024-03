Giá Bitcoin, vàng và USD đua nhau "lập đỉnh" và dòng chảy của tiền

Thống kê của chuyên gia Nguyễn Minh Tuấn, trong 2 tháng đầu năm, vàng là lớp tài sản có hiệu suất cao nhất trong 2 tháng đầu năm (so với tỷ giá, tiền gửi và trái phiếu).



Cụ thể, hiệu suất của vàng lên tới 3,77%, riêng tháng 2 là 2,73%, trong khi đó, trái phiếu có hiệu suất 0,95% trong 2 tháng và tiền gửi đạt 0,63%.

Tuy nhiên, nếu so với cổ phiếu, hiệu suất của các lớp tài sản trên đều "khiêm tốn". Thống kê của ông Tuấn cho thấy, hiệu suất trong tháng 2 của cổ phiếu lên tới 6%, và 10,29% nếu tính lũy kế trong 2 tháng đầu năm.

Hiệu suất của các lớp tài sản vàng, trái phiếu, cổ phiếu, tiền gửi. (Ảnh chụp màn hình tài chính kinh doanh).

"Sự trỗi dậy" của các kênh tài sản: Giá vàng vọt lên 82,5 triệu đồng/lượng, Bitcoin hướng tới mục tiêu 100.000 USD, USD xác lập đỉnh kỷ lục

Theo quan sát của Dân Việt, trong các kênh tài sản hiện nay, vàng, tỷ giá và tiền mã hóa như Bitcoin là "điểm nóng" thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi các loại tài sản này liên tiếp phá đỉnh kể từ đầu năm đến nay.

Theo đó, Bitcoin thiết lập mức đỉnh 72.800 USD/BTC (ghi nhận vào 2h ngày 12/3, theo giờ Việt Nam), vượt qua mức kỷ lục 68.991 USD thiết lập vào tháng 11/2021 trong khi giá vàng thế giới chạm mức kỷ lục mới gần 2.200 USD/ounce.

So với đầu năm, giá tiền ảo Bitcoin đã tăng tới 58,7%, thậm chí tăng 251% so với cùng kỳ năm ngoái và giá vàng thế giới tăng 6,7% kể từ đầu năm đến nay.

Giá vàng vọt lên 82,5 triệu đồng/lượng, tiền ảo Bitcoin, USD xác lập đỉnh kỷ lục.

Cùng với xu hướng tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng đạt đỉnh kỷ lục 82,5 triệu đồng/lượng (tính đến 16h ngày 12/3) đối với vàng SJC và trên 7,2 triệu đồng/chỉ với vàng nhẫn 9999. So với đầu năm, giá vàng SJC đã tăng tới 11,5% và tăng khoảng 14% với vàng nhẫn. Theo lý giải của giới phân tích, ngoài nguyên nhân tăng theo giá vàng thế giới, thì giá vàng trong nước tăng còn do một số yếu tố khác như trào lưu mua vàng, lãi suất huy động thấp, trong khi bất động sản vẫn trầm lắng;...

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD cũng "nóng bỏng tay" khi chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) vượt kỷ lục 104 điểm trong những ngày vừa qua.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tiền đồng đã mất giá gần 2% trên thị trường liên ngân hàng và xấp xỉ 3% trên thị trường tự do.

Tỷ giá bán tại Vietcombank ghi nhận mức cao kỷ lục là 24.870 đồng/USD, cao hơn 450 đồng/USD so với cuối năm 2023. Tại chợ đen, tỷ giá USD/VND "nóng sốt" chưa từng có. Để mua 1 USD, nhà đầu tư phải bỏ ra tới 25.700 đồng khi giao dịch tại chợ đen. Biến động tỷ giá trong thời gian vừa qua tương đối bất thường với chênh lệch lớn giữa tỷ giá tự do và niêm yết khiến xu hướng đầu cơ lớn và tạo ra rủi ro đối với ổn đỉnh vĩ mô. Bên cạnh, chênh lệch lãi suất VND-USD âm kéo dài tao ra áp lực rút vốn hay nhập khẩu tư liệu sản xuất đang bật tăng khá mạnh trong 2 tháng đầu năm, biến động giá vàng và chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế khiến tỷ giá trên thị trường tự do khó lường hơn.

Với thị trường chứng khoán, VN-Index đóng cửa phiên 12/3, tại mức 1.245 điểm, tăng xấp xỉ 10% từ đầu năm. Thanh khoản 3 sàn duy trì đều đặn mức tỷ USD (25.000 tỷ đồng).

Vị thế của vàng có bị lung lay?

Câu hỏi đặt ra, liệu vị thế của vàng có bị lung lay khi các loại tài sản khác tăng "nóng", đặc biệt là "sự trỗi dậy"của Bitcoin khi có những dự đoán cho rằng, mục tiêu tự nhiên tiếp theo của Bitcoin có thể là 100.000 USD/BTC.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư của Maybank Investment Bank cho rằng, mức biến động của USD và gửi tiết kiệm rất nhỏ so với các kênh đầu tư khác. Vì vậy, gửi tiết kiệm và USD không phải là kênh đầu tư hấp dẫn lúc này.

Cũng theo vị chuyên gia này, vàng không phù hợp đầu tư ngắn hạn. Nhà đầu tư chỉ nên giữ vàng trong trung, dài hạn và cần cẩn trọng với vàng miếng SJC do chênh lệch quá cao so với giá thế giới.

Dự báo mục tiêu tự nhiên tiếp theo của Bitcoin có thể là 100.000 USD/BTC. Ảnh: Getty Images.



Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), kiêm Giám đốc ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới thì cho rằng, sự trỗi dậy của thị trường tiền mã hóa gần đây không ảnh hưởng đến vị thế của vàng.

"Có thể các nhà đầu tư sẽ nắm giữ nhiều vào tiền số, nhưng về tổng thể, vàng vẫn là kênh đầu tư lớn. Phần lớn nhà đầu tư sẽ lựa chọn mua vàng, chứ không phải tiền mã hóa. Ngân hàng trung ương các nước cũng không mua tiền mã hóa. Chính vì vậy, dù tiền mã hóa có tăng lên, song đây là tài sản khác biệt với vàng và không thể đe dọa vị thế của vàng", ông Shaokai Fan khẳng định.

Cũng theo chuyên gia này, năm 2024, vàng có triển vọng sáng sủa do Fed có thể giảm lãi suất, cộng thêm lực mua ròng mạnh mẽ từ khối ngân hàng trung ương các nước dự báo vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, sau đà tăng rất mạnh vừa qua, tỷ lệ phân bổ của nhà đầu tư mới vào kim loại quý lúc này chỉ nên ở mức 10% tổng tài sản, coi đây là tài sản phòng ngừa rủi ro.

Trong khi đó, thị trường bất động sản cũng không nhận được sự lạc quan của giới phân tích khi cho rằng, phải mất ít nhất 2-3 năm, thị trường bất động sản mới có thể hồi phục trở lại.

Đối với kênh chứng khoán, lãnh đạo một số công ty chứng khoán còn dự báo, VN-Index có thể đạt hơn 1.300 điểm trong năm nay. Thực tế, chứng khoán vừa trải qua nhịp tăng mạnh, điều chỉnh xảy ra có thể là cơ hội nhà đầu tư "đứng ngoài" nhập cuộc.

Mặc dù các kênh đầu tư liên tục nổi sóng, nhưng nhiều chuyên gia nhận định do lãi suất huy động xuống thấp kỷ lục, nên dòng tiền tìm kiếm kênh đầu tư mang lại hiệu suất lợi nhuận cao hơn. Đây là lý do khiến các kênh đầu tư tài sản khác trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, đây chỉ là xu hướng ngắn hạn, dòng tiền chảy quanh chỉ mang tính chất đầu cơ, vào nhanh và ra nhanh, vì vậy, nhà đầu tư cần tỉnh táo trước sự "nổi loạn" của các kênh đầu tư này.