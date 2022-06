Liên tục xử lý nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc"

Liên quan đến hoạt động "chữa bệnh", "trừ quỷ" trái quy định pháp luật của nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc" mà Báp điện tử Dân Việt đã đưa tin, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã liên tục xử lý, xử phạt các hành vi của các đối tượng trong nhóm này.

Clip: Công an tỉnh Lâm Đồng liên tục xử phạt các thành viên cốt cán của nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc" và tuyên truyền cho người dân địa phương về hoạt động sai trái của nhóm nà

Mới đây nhất, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời làm việc đối với bà Nguyễn Thị Thương và ông Nguyễn Chu Truyền (cùng trú tại phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xử phạt hơn 17 triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đối với Nguyễn Thị Thương và Nguyễn Chu Truyền.



Cụ thể, theo điều tra của cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Thương và ông Nguyễn Chu Truyền đã tham gia cung cấp, chia sẻ các thông tin về dịch Covid-19 và vắc xin phòng Covid-19 trên không gian mạng với nội dung cho rằng "dịch Covid-19 này không phải là một cơn dịch thiên nhiên…là do ma quỷ xen vào…

Thêm vào đó, 2 đối tượng này còn tung ra những thông tin phản khoa học, khiến nhiều người nhẹ dạ, cả tin, thiếu thông tin hoang mang như việc tiêm vắc – xin phòng Covid-19 là để đưa các mầm bệnh khác vào cơ thể, làm phân hủy hệ gen của con người…Covid-19 không sợ nóng, không sợ lạnh và cũng không sợ lửa, nhưng lại sợ nước… do đó, có "nguồn nước thánh thiên" là để chữa Covid-19…".

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, hai người nói trên cũng có những hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan, chữa bệnh bằng các phương pháp phản khoa học ("trừ quỷ", đánh đập, bạo lực…), khiến dư luận bức xúc, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, theo cơ quan chức năng, các thành viên của nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc" cũng thường xuyên đăng tải, tán phát nhiều thông tin, video trên mạng xã hội (Youtube, Facebook…) nhằm lôi kéo nhiều người khác tham gia.

Làm việc với cơ quan Công an, bà Thương và ông Truyền trình bày: Những thông tin nêu trên là do 2 người tự nói ra, theo ý nghĩ "tâm linh" của nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc". Hai người cũng không liên hệ với các cơ quan chức năng để kiểm chứng tính chính xác của thông tin, không có cơ sở khoa học, tài liệu chính thống về các nội dung trên.

Chính vì vậy, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thương 10 triệu đồng và ông Nguyễn Chu Truyền 7,5 triệu đồng.

Những thông tin mà Nguyễn Thị Thương và Nguyễn Chu Truyền chia sẻ trên mạng xã hội là không chính xác, mê tín dị đoan.

Theo đại tá Nguyễn Quang Thống – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, trước đó, Nguyễn Thị Thương cùng chồng là Vũ Lê Thanh Quảng cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "chữa bệnh không có giấy phép" với mức phạt 45 triệu đồng. Đến nay, tổng số tiền mà lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt và tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc" là 65 triệu đồng.



Kiên quyết xử lý hành vi trái pháp luật

"Số cầm đầu, cốt cán còn lên kế hoạch tổ chức các hoạt động như: Tạo tình huống người bị quỷ ám ở TP.Hồ Chí Minh và tại TP Bảo Lộc. Đi các giáo phận để gửi tâm thư liên quan ơn gọi "trừ quỷ" và tìm gặp đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, lợi dụng Hội nghị thường niên của Hội đồng giám mục Việt Nam tổ chức tại Thái Bình để nhằm mục đích khuếch trương thanh thế của nhóm rồi đăng tải các clip lên mạng xã hội.

Những động thái này nhằm mục đích gây áp lực, buộc Giáo hội lên tiếng về vấn để "trừ quỷ" và công nhận các hoạt động của nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc", đại tá Nguyễn Quang Thống thông tin.

Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin về nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc".

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đại tá Nguyễn Quang Thống cũng cho biết, qua công tác đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng Công giáo để hành nghề mê tín dị đoan và triển khai công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng công an đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ các chức sắc, chức việc cùng đồng bào Công giáo trong và ngoài địa phương.

Chính vì vậy, không xảy ra tình trạng bao che, chấp nhận hoạt động vi phạm pháp luật, đi ngược lại với giáo lý, giáo luật. Đặc biệt là nhận được nhiều đơn thư đề nghị chính quyền xử lý nghiêm hoạt động vi phạm pháp luật của nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc".

Trong 2 ngày 12 và 13/5, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP Bảo Lộc cùng các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn thành phố và chính quyền địa phương tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường 1 và xã Lộc Nga (TP.Bảo Lộc).

Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức thông tin, chia sẻ về nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc" cho người dân tại phường 1 và xã Lộc Nga (TP.Bảo Lộc).

Trong 2 buổi làm việc trên, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin chi tiết về nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc". Nội dung của buổi phát động tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc" để quần chúng nhân dân nắm bắt các chiêu trò hoạt động vi phạm pháp luật của nhóm này.

Tại các buổi phát động, người dân địa phương rất đồng tình ủng hộ sự vào cuộc nhanh chóng của các cơ quan chức năng trong việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc". Người dân cũng mong muốn, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục có những biện pháp mạnh tay hơn để xử lý nghiêm các hoạt động, hành vi vi phạm pháp luật của nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc".

Hiện nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ về hoạt động sai phạm của nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc". Từ đó tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý mạnh tay bằng pháp luật nếu các hoạt động này không được chấm dứt, các đối tượng không tự giải tán nhóm.