Tàu Cảnh sát biển CSB 8012 sắp về đến Việt Nam

Ngày 9/6, Chuẩn tướng Jennifer Short và Chuẩn tướng Alan Litster thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã tới thăm tàu CSB 8021 và gặp gỡ Sĩ quan chỉ huy tàu Đặng Lê Sơn, đồng thời chào đón thủy thủ đoàn tới Honolulu và bày tỏ mong muốn hỗ trợ thủy thủ đoàn trong thời gian lưu trú tại đây.



Sĩ quan chỉ huy tàu CSB 8012 Đặng Lê Sơn đón tiếp các sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ tới thăm khi tàu tới Hawaii. Ảnh: ĐSQ Hoa Kỳ cung cấp.

Tuần duyên Hoa Kỳ đã chính thức chuyển giao tàu CSB 8021, trước đây là tàu John Midgett, cho Việt Nam vào ngày 14/8/2020. Từ ngày 1/11/2020, thủy thủ đoàn mới của tàu - gồm các sĩ quan của Cảnh sát biển Việt Nam - đã được đào tạo về tàu, hệ thống và thiết bị của tàu.

Để chuẩn bị hoạt động dưới sự quản lý của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, con tàu đã trải qua đợt bảo dưỡng và sửa chữa tại xưởng cạn, với nguồn vốn từ chương trình tài trợ quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ. Việc chuyển giao tàu CSB 8021 và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng giá trị hơn 27 triệu USD, và là viện trợ an ninh của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam.

Trước đó, việc chuyển giao tàu CSB 8020 vào năm 2017 có tổng giá trị khoảng 24 triệu USD. Tàu CSB 8021 rời cảng cũ ở Seattle, bang Washington vào ngày 1/6/2021 sau khi hoàn thành quá trình trang bị và huấn luyện cho thủy thủ đoàn.

Mối quan hệ hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, và hai quốc gia chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở trong tương lai. Quan hệ hợp tác an ninh giữa hai nước được xây dựng dựa trên cam kết chung nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng và quyết tâm chung nhằm giải quyết các thách thức an ninh khu vực.

Hoa Kỳ và Việt Nam đã tổ chức 11 cuộc Đối thoại về Chính trị, An ninh và Quốc phòng nhằm thảo luận về hợp tác an ninh song phương. Những cuộc đối thoại này đã thúc đẩy mối quan hệ song phương ngày càng phát triển giữa hai quốc gia, đồng thời phản ánh cam kết chung của hai nước đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và độc lập. Các chủ đề thảo luận bao gồm các vấn đề chiến tranh để lại, an ninh hàng hải, trợ giúp nhân đạo/cứu trợ thảm họa (HARD), hoạt động gìn giữ hòa bình và các sáng kiến quốc tế về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Kể từ năm 2011, Hoa Kỳ đã hỗ trợ hơn 450 triệu đôla cho các chương trình quốc phòng và an ninh tại Việt Nam.