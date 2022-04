Thanh gỗ lạ trên đầu giường hoàng đế khiến các phi tần hàng đêm run rẩy khiếp sợ

Trong xã hội phong kiến, hoàng đế chính là biểu tượng tiêu biểu nhất của xã hội, là người nắm trong tay mọi quyền lực, có khả năng buộc tất cả mọi người phải nghe theo ý mình, khiến ai ai cũng phải khiếp sợ. Những ưu khuyết điểm của hoàng đế có thể ảnh hưởng lớn tới xu hướng phát triển của xã hội.

Chính vì thế, niềm vui hay sự tức giận của hoàng đế cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới mạng sống của những bậc tôi tớ, dân thường. Bất cứ ai ở bên cạnh hoàng đế đều phải e dè, đề phòng, bởi chỉ cần bất cẩn một chút cũng có thể mất mạng như chơi. Ngay cả những phi tần thường xuyên hầu hạ hoàng đế, được coi là quyền quý và có địa vị cao trong xã hội, cũng không tránh khỏi sự lo sợ. Ngoài việc tranh đấu trong hậu cung, họ cũng luôn có những toan tính để lấy lòng vua, tránh làm hoàng đế phật ý.

Ảnh minh họa.

Hán Cao Tổ Lưu Bang và Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương nổi danh là những vị vua đa nghi bậc nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, có một vị vua nghi kỵ hơn rất nhiều, luôn nghi ngờ mọi thứ xung quanh mình và không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả những người thân cận nhất. Tuy nhiên, do sức ảnh hưởng không bằng thế hệ sau nên ít được nhắc đến hơn 2 nhân vật trên.



Đó chính là Thư Cừ Mông Tốn, hoàng đế của nước Bắc Lương thời Ngũ Hồ thập lục quốc trong lịch sử Trung Quốc và là vua đầu tiên của thị tộc Thư Cừ. Sự đa nghi của ông nặng nề đến mức bất cứ ai làm gì cũng có thể khiến ông cảm thấy kỳ lạ. Chính vì thế, ông luôn đề phòng để không có bất cứ ai làm hại hoặc làm phật ý mình.

Hoàng đế Thư Cừ Mông Tốn có một thói quen kỳ lạ, đó là đặt một thanh gỗ trên đầu giường ngủ của mình, chỉ có như vậy ông mới yên tâm đi ngủ. Thanh gỗ này đã khiến các phi tần hầu hạ vị vua này vô cùng khiếp sợ. Nhiều người đặt câu hỏi rốt cuộc tác dụng của thanh gỗ này là gì? Liệu nó có liên quan đến sự đa nghi của Thư Cừ Mông Tốn?

Ảnh minh họa.

Hóa ra, hoàng đế Thư Cừ Mông Tốn luôn nghi ngờ những người xung quanh, ngay cả thê thiếp của mình cũng không tin tưởng, lo sợ họ làm hại mình. Vì vậy, ông luôn để sẵn một thanh gỗ trên đầu giường, nếu nghi ngờ một vị phi tần có hành động sai trái sẽ lập tức rút ra để đánh đập, tra tấn. Khi đó, những vị phi tần dù đúng hay sai cũng không dám phản kháng, chỉ biết nằm im chịu trận, đau đớn cũng không dám kêu nửa lời.



Ngoài ra, theo sử sách ghi lại, hoàng đế Thư Cừ Mông Tốn còn hay bị mộng du vào ban đêm. Mỗi lần bị mộng du, ông đều có thói quen cầm theo thanh gỗ ở đầu giường đi khắp nơi. Những thái giám và cung nữ thấy vậy vô cùng lo lắng cho sự an toàn của hoàng đế liền chạy đến can ngăn và đánh thức ông nhưng kết cục họ nhận được chỉ là những cú đánh dã man. Dù vậy, họ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà không thể than vãn.

Thực tế, Thư Cừ Mông Tốn không phải vị vua duy nhất có thói quen đặt thanh gỗ trên đầu giường.Chu Hữu Trinh - vị hoàng đế cuối cùng của triều đại Hậu Lương hay Phổ Nghi - vị hoàng đếcuối cùng của triều đại Mãn Thanh nói riêng và của chế độ quân chủ trong lịch sử Trung Quốc nói chung cũng từng đặt thanh gỗ đầu long sàng của mình. Thanh gỗ này được coi như một vũ khí tự vệ, giúp hoàng đế cảm thấy an tâm hơn khi ngủ nếu lỡ có kẻ muốn trả thù hoặc ám sát mình.