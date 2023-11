Tối qua, trong không gian ấm cúng và sang trọng của Phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chương trình "Mùa thu vàng" đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho người nghe. Đặc biệt trước hết đó là chương trình quy tụ nhiều giọng vàng đã và đang là thầy giáo, cô giáo… giảng dạy tại khoa Thanh nhạc.

Thêm vào đó, chương trình có nhiều tiết mục do 3 hoặc 4 thế hệ thầy cô và học trò cùng biểu diễn. Và điều thú vị gây bất ngờ hơn cả đó là lần đầu tiên diva Thanh Lam và ca sĩ Thăng Long (mẹ vợ và con rể) song ca cùng nhau trên sân khấu. Những ý tưởng mới mẻ và thú vị đã trong việc xây dựng kịch bản và chọn bài hát đã tạo nên nhiều điểm cộng cho chương trình.

Bốn thầy trò Quang Thọ, Quốc Hưng, Phúc Tiệp, Mạnh Hoạch mở màn "Mùa Thu vàng". Ảnh: Bình Quách - Hải Dương

Mở màn là tiết mục của 4 thế hệ thầy trò, gồm NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, nghệ sĩ Phúc Tiệp và Mạnh Hoạch. NSND Quang Thọ là thầy của NSND Quốc Hưng và Phúc Tiệp. Ca sĩ Mạnh Hoạch là học trò của NSND Quốc Hưng. Dù cách nhau về thế hệ, khác xa về tuổi tác và kinh nghiệm sống… nhưng khi cùng tấu lên bản "O Sole Mio" (Sáng tác: Eduardo di Capua, Alfredo Mazzucchi) thì mọi khoảng cách đã được xóa nhòa. Giọng hát của cả 4 thầy trò hòa quyện nhưng vẫn giữ được chất riêng. Mỗi người một màu sắc và một chất giọng khiến cho tiết mục trở nên đa sắc và đa âm.

NSND Quang Thọ tâm sự, ông vui mừng và tự hào khi được chứng kiến các thế hệ học trò của mình trưởng thành, trở thành những giọng ca hàng đầu, được nhiều người yêu mến và hâm mộ. Bản thân ông thấy rất hạnh phúc khi đã ở vào tuổi "ngoại thập tuần" vẫn được đứng chung sân khấu với học trò của mình trong một chương trình do khoa Thanh nhạc tổ chức.

Ca sĩ Mạnh Hoạch - một giọng ca tiềm năng của dòng nhạc cổ điển. Ảnh: Bình Quách - Hải Dương

Là học trò trẻ nhất, ca sĩ Mạnh Hoạch thú nhận: "Lần đầu tiên chung sân khấu với thầy và thầy của những người thầy, tôi thực sự rất áp lực". Anh hài hước ví von có cảm giác như đang đi thi cuối kỳ. Nói khiêm tốn như vậy nhưng phần biểu diễn bản nhạc "Canto Della Terra" (Sáng tác: Andrea Bocelli) của Mạnh Hoạch đã chinh phục khán giả, đưa người nghe vào một không gian âm nhạc lãng mạn, chìm đắm.

Phần đầu chương trình mang chủ đề "Ánh dương" nên các tiết mục trình diễn là những tác phẩm kinh điển của dòng nhạc cổ điển. Đó là những Aria, bản Romance hay nhất, tiêu biểu nhất mọi thời đại. Và Đào Tố Loan, Phúc Tiệp, Quốc Hưng với "Music of the night" (sáng tác: Andrew Lloyd Webber) - trích từ nhạc kịch "Bóng ma trong nhà hát"; "The Prayer" (được viết lời bởi David Foster, Carole Bayer Sager, Alberto Testa và Tony Renis); "God Father" (Sáng tác: Parla piu Piano - Nino Rosta), "Đám cưới Figaro" (sáng tác: Wolfgang Amadeus Mozart) đã khép lại phần 1 với màn biểu diễn đầy thăng hoa, khẳng định vị thế của Khoa Thanh nhạc với những giọng ca hàng đầu "không đối thủ".

Đào Tố Loan song ca cùng Phúc Tiệp ở phần 1 chương trình. Ảnh: Bình Quách - Hải Dương

Ở phần hai với chủ đề "Khúc Thu ca" là những tình khúc lãng mạn, nồng nàn về mùa Thu. Nếu phần 1 có màn hòa giọng đầy ấn tượng của 4 thầy trò thuộc 4 thế hệ âm nhạc thì ở phần 2 này cũng có màn hòa giọng đỉnh cao không kém của 3 thế hệ thầy trò là Lan Anh, Tân Nhàn và Hương Ly. Ca sĩ Lan Anh là cô giáo của ca sĩ Tân Nhàn, ca sĩ Tân Nhàn là cô giáo của Hương Ly. Tiết mục "Thu vàng" của 3 cô trò mang đến một cảm xúc rất mạnh về sự tiếp nối thế hệ trong âm nhạc và trong đào tạo.

Ở đây, ngọn lửa âm nhạc đã được lan tỏa và tiếp nối từ cô giáo đến cô giáo, từ cô giáo đến học trò. Sự phối hợp tự nhiên và nâng đỡ nhau khi hát của Lan Anh, Tân Nhàn và Hương Ly khiến cho mọi người cảm nhận rõ hơn về tình thầy trò. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Tân Nhàn đã "lột xác" hoàn toàn khỏi giọng ca dân gian để hát một tình khúc lãng mạn rát mượt mà. Riêng ca sĩ Lan Anh thì không chỉ có sự trẻ trung mà còn có một chút nhí nhảnh của tâm hồn thiết tha yêu cuộc đời.

Lan Anh, Tân Nhàn, Hương Ly song ca "Thu vàng". Ảnh: Bình Quách - Hải Dương

Tiếp nối mạch cảm xúc đó, các nghệ sĩ Quốc Hưng, Tân Nhàn, Quang Thọ, Bích Hồng, Phương Uyên… đã mở ra một mùa Thu với vời vợi ánh vàng và cả mùi thơm ngan ngát. Ở đó, có sự lắng đọng và mênh mang của "Khúc mùa thu" (Quốc Hưng thể hiệ); có sự trong trẻo và mộc mạc của "Tiếng khèn mùa ban nở" (Tân Nhàn thể hiện); có sự ngọt ngào của "Tình em" (NSND Quang Thọ biểu diễn); có sự da diết nhớ thương con sông quê của "Người con của dòng sông" (Bích Hồng thể hiện). Đặc biệt là sự nồng nàn chứa chất nhiều nhớ thương của "Không còn mùa thu" qua giọng hát rất đẹp của ca sĩ Phương Uyên, đã đem đến cho khán giả đầy những cảm xúc sâu lắng.



Các tiết mục trong chương trình không chỉ nhiều màu sắc mà còn nhiều xúc cảm. Ảnh: Bình Quách - Hải Dương

Ở phần ba "Bản tình ca cho em", chương trình đã tiến đến gần hơn với thị hiếu khán giả đại chúng với những ca khúc làm nên tên tuổi của các nghệ sĩ, những bản tình ca lãng mạn phù hợp với thời gian và những khoảnh khắc tuyệt đẹp của mùa Thu Hà Nội. Lê Anh Dũng ngọt ngào khi thể hiện "Thu về trong mắt em". Nam ca sĩ song ca đầy tình tứ với Lan Anh ca khúc "Những gì đẹp nhất". Ca sĩ Lan Anh cũng thể hiện một sáng tác mình yêu thích của nhạc sĩ Lam Phương - ca khúc "Mùa Thu yêu thương".

Lan Anh và Lê Anh Dũng đầy năng lượng trong đêm nhạc "Mùa Thu vàng". Ảnh: Bình Quách - Hải Dương

Lê Anh Dũng ngoài phần solo còn song ca cùng ca sĩ Lan Anh bản "Những gì đẹp nhất". Ảnh: Bình Quách - Hải Dương

Diva Thanh Lam song ca cùng con rể Thăng Long

Một điểm nhấn đáng nhớ của chương trình "Mùa Thu vàng" là sự trở lại của những học trò Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đó giọng ca từng theo học tại Khoa từ năm 9 tuổi và sau này đã trở thành một trong những diva hàng đầu của Việt Nam. Thanh Lam gửi tặng khán giả ca khúc "Ngôi sao cô đơn" và song ca với con rể Thăng Long ca khúc "Gọi anh". Thăng Long hiện đang là giảng viên của khoa Thanh nhạc. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con song ca cùng nhau trên sân khấu.

Diva Thanh Lam tiết lộ với Dân Việt rằng, "Gọi anh" là một ca khúc rất khó vì có nhiều note cao. Điều này khiến Thăng Long khá lo lắng khi nhận lời hát song ca cùng mẹ vợ. Tuy nhiên, tiết mục song ca giữa mẹ vợ Thanh Lam với con rể Thăng Long tối qua đã rất tròn trịa. Màn song ca giữa hai mẹ con Thanh Lam – Thăng Long cũng cho thấy một sự tiếp nối rất đặc biệt trong âm nhạc.

Tiết mục song ca của diva Thanh Lam và con rể Thăng Long gây nhiều ấn tượng với khán giả. Ảnh: Bình Quách - Hải Dương

Sự trở lại của Quang Hà đã thực sự khuấy động khán phòng khi liên tiếp thể hiện 3 ca khúc được phối theo dòng nhạc dance. Sau "Dấu chân địa đàng", Quang Hà tiếp tục với "Ngỡ" của nhạc sĩ Khắc Việt - ca khúc giúp Quang Hà có chỗ đứng trong lòng khán giả hơn 10 năm qua. Rất nhiều khán giả hòa giọng cùng nam ca sĩ, trong đó có không ít những khán giả lớn tuổi. Họ bật đèn flash hát cổ vũ nam ca sĩ.

Ca sĩ Quang Hà hát ở cuối chương trình với những ca khúc sôi động. Ảnh: Bình Quách - Hải Dương

Các nghệ sĩ hát "Nhớ về Hà Nội" chào tạm biệt khán giả. Ảnh: Bình Quách - Hải Dương

Và khép lại chương trình là một sáng tác của Hoàng Hiệp - ca khúc kinh điển "Nhớ về Hà Nội" qua phần thể hiện của tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình như lời tạm biệt và cảm ơn khán giả. Nhìn các thế hệ nghệ sĩ- giảng viên cùng hoà giọng trên sân khấu, khán giả có thể cảm nhận đủ đầy niềm tự hào, hãnh diện khi cái nôi đào tạo nên những nhân tài cho làng nhạc Việt đang sở hữu những giọng hát hàng đầu, những người hết lòng muốn truyền lửa tình yêu âm nhạc cho lớp lớp thế hệ sau.