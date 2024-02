Thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp, nông thôn của Nghệ An đạt OCOP 4 sao

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định 348/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Nghệ An năm 2023.



UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định công nhận thêm 9 sản phẩm OCOP đạt 4 sao. Trình Hội đồng đánh giá, phân hạng xem xét công nhận 2 sản phẩm OCOP cấp Quốc gia 5 sao. Ảnh: N.T

Đồng thời, phê duyệt kết quả chấm điểm, trình Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp Trung ương xem xét công nhận sản phẩm OCOP cấp Quốc gia (5 sao) đối với 2 sản phẩm gồm: Nhóm hộp quà tặng mây tre và nhóm đèn bàn mây tre của Công ty TNHH Đức Phong.

Cụ thể, 9 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023 của 7 chủ thể, đạt OCOP hạng 4 sao. Trong đó, có 6 sản phẩm đánh giá lại gồm: Rượu mú từn của Công ty TNHH Long Lưu; Hương trầm Liên Đức của Công ty TNHH hương trầm Bảy Lương; Trà túi lọc cà gai leo, trà túi lọc dây thìa canh và trà túi lọc giảo cổ lam của Công ty cổ phần Dược liệu Pù Mát; Nước mắm hạ thổ của Công ty cổ phần Thủy sản Vạn Phần Diễn Châu.

Nước mắm Cửa Lò và nước mắm Cửa Hội của Công ty cổ phần Thủy sản Nghệ An đạt 4 sao OCOP. Ảnh: N.T

Bên cạnh đó, có 1 sản phẩm nâng hạng là Giò bê Lâm Ngọc của hộ sản xuất, kinh doanh giò bê Lâm Ngọc. Hai sản phẩm đánh giá lần đầu gồm: Nhóm gương mây tre của Công ty TNHH Đức Phong; Nước mắm Cửa Lò CL28 và Cửa Hội CH20, CH25 của Công ty cổ phần Thủy sản Nghệ An.

Các sản phẩm đạt hạng sao nêu trên được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận và được sử dụng tem, nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in trên bao bì sản phẩm; được thưởng theo quy định. Kết quả đánh giá phân hạng này có giá trị trong vòng 3 năm.

Sản phẩm đèn bàn mây tre của Công ty TNHH Đức Phong đang được trình Trung ương công nhận đạt 5 sao OCOP. Ảnh: N.T

Thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng tình, hưởng ứng của doanh nghiệp, người dân, đến nay Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" ở Nghệ An đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa lớn.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đưa các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất để phát triển sản phẩm OCOP.

Hiện nay, Nghệ An có hơn 400 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên. Nghệ An đứng thứ 2 của cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Đây cũng là 1 trong 10 kết quả nổi bật của tỉnh Nghệ An, vượt xa với mục tiêu của đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030".