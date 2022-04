Thông tin mới nhất vụ người phụ nữ tử vong tại Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ người phụ nữ tử vong tại Quan Hoa, khuya 16/4, thông tin từ lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ 1 nghi can liên quan vụ việc này.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ các thông tin liên quan cái chết của người phụ nữ nêu trên.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ tử vong. Ảnh: PH

Ở diễn biến trước đó, trưa cùng ngày, người dân sinh sống tại một nhà trọ trong ngõ 143, phố Quan Hoa phát hiện thi thể một người phụ nữ trong phòng trọ. Sự việc ngay lập tức được thông báo tới chính quyền sở tại và cơ quan công an.

Theo một người dân sinh sống gần hiện trường, trưa nay lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ án. Tới khoảng 13h, thi thể người phụ nữ được đưa ra ngoài.

Cũng theo bảo vệ của tòa nhà nêu trên, nạn nhân là một người phụ nữ khoảng 35 tuổi. Theo nhận xét, nạn nhân khá hòa đồng, thân thiện với mọi người.

Dân Việt tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ việc này.