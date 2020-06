Tiếp tục xác nhận 3 kích cỡ cơ bản của dòng iPhone 12 5G

Vào ngày 21/06 vừa qua, nguồn tin Dickson đã đăng tải trạng thái tweet mới, hé lộ 3 kích thước màn hình của dòng iPhone 12 (5,4 inch, 6,1 inch và 6,7 inch). Tất nhiên, các tín đồ công nghệ vẫn mong chờ Apple sẽ ra mắt 4 mẫu iPhone 5G vào tháng 9 bao gồm: iPhone 12, iPhone 12 Plus (iPhone 12 Max), iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max nhưng trong đó, iPhone 12 Plus và iPhone 12 Pro sẽ đều có màn hình 6,1 inch. Sự khác biệt giữa hai phiên bản có lẽ sẽ là thiết lập camera, pin to hơn, bộ nhớ nhiều hơn và thời lượng pin tốt hơn trên iPhone 12 Pro.

Mô hình iPhone 12 của Dickson "xác nhận" thiết kế mới của dòng iPhone 12

Kích thước màn hình dự đoán của dòng iPhone 12 5G.

Các mô hình của iPhone 12 cho thấy chúng sẽ có các cạnh phẳng giống với iPhone 4. Cùng với màn hình edge-edge và “notch” quen thuộc, dòng iPhone 12 sẽ có màn hình cao hơn so với iPhone 4, mang lại cho các thiết bị kiểu dáng đẹp và hiện đại hơn. Tuy nhiên, nguồn tin Dickson không chắc chắn 100% về camera sau, kích thước và diện mạo của “tai thỏ”.

Cả 4 phiên bản iPhone 12 dự kiến sẽ cùng được cung cấp sức mạnh bởi chip A14 Bionic 5nm với 15 tỷ bóng bán dẫn bên trong. Năm ngoái, con chip A13 Bionic được sản xuất bởi TSMC bằng quy trình 7nm và chỉ chứa 8,5 tỷ bóng bán dẫn. Thực tế, càng có nhiều bóng bán dẫn bên trong một con chip, chúng càng mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Hai mẫu iPhone Pro sẽ được ưu ái tích hợp màn hình ProMotion với tốc độ làm mới 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn khi chơi game và xem phim.

Dòng iPhone 12 sẽ có thiết kế cạnh phẳng nhưng tinh tế hơn nhiều so với iPhone 4.

Chưa hết, các mẫu iPhone Pro cũng được cho là có bộ nhớ lớn hơn 50% (RAM 6GB LPDDR5) và lần đầu tiên, iPhone năm nay sẽ nâng bộ nhớ tiêu chuẩn lên 128GB. Ngoài ra, Apple cũng được cho là sẽ đưa cảm biến độ sâu LiDAR dựa trên ToF trên cả bốn iPhone mới.

Mặt khác, hình ảnh CAD bị rò rỉ gần đây lại chứng minh rằng chỉ iPhone 12 Pro Max mới cung cấp cảm biến LiDAR. Được giới thiệu trên máy tính bảng iPad Pro 2020, cảm biến LiDAR sẽ tính toán thời gian cần thiết để một tia hồng ngoại bật ra khỏi đối tượng và quay trở lại cảm biến. Với dữ liệu này, cảm biến có thể cung cấp cho người dùng khả năng Thực tế tăng cường - AR nâng cao và cải thiện hiệu ứng chụp ảnh chân dung.

Ảnh mô hình dòng iPhone 12.

Những chiếc iPhone mới được cho là sẽ có modem Qualcomm Snapdragon X60 5G; hỗ trợ 5G ở cả tần số sub – 6GHz và tần số cực cao mmWave. Tuy nhiên, một số nhà phân tích tin rằng chỉ có các mẫu iPhone Pro sẽ có khả năng kết nối mmWave nhanh hơn. Mặc dù số lượng người tiêu dùng sở hữu những mẫu iPhone mới nhất sẽ không nhiều nhưng tốc độ 5G hứa hẹn sẽ nhanh hơn và ấn tượng hơn rất nhiều.

Sự kết hợp giữa 5G và tốc độ làm mới ProMotion 120Hz chắc chắn sẽ khiến iPhone cực hao pin. Do đó, Apple được cho là sẽ tăng dung lượng pin trên dòng iPhone 2020 với iPhone 12 Pro Max được đồn đoán có pin 4400mAh - tăng 10,8% so với pin trong iPhone 11 Pro Max (hiện đứng đầu về tuổi thọ pin trong lịch sử iPhone).