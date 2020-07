Tiết lộ thông số tuy tốt nhưng gây thất vọng ở iPhone SE Plus

Kể từ khi phát hành loạt iPhone 11, Apple đã chịu áp lực phải xem lại giá của sản phẩm. Chất lượng sản phẩm của Apple không có gì phải bàn cãi, tuy nhiên có quá nhiều lựa chọn thay thế Android khá tốt để có giá rẻ hơn, điều này buộc Apple phải nghiêm túc với việc giảm giá loạt iPhone 11 tại Trung Quốc và một số thị trường khác. Chiến lược này dường như đang mang lại hiệu quả cho công ty.

Ngoài ra, Apple cũng làm trẻ hóa dòng sản phẩm iPhone SE đi kèm với mức giá tầm trung, trong đó iPhone SE 2020 với màn hình 4,7 inch trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Chưa dừng lại ở đó, Apple được cho là đang phát triển một phiên bản mới của dòng iPhone SE với tên gọi iPhone SE Plus với kế hoạch ra mắt vào năm sau. Đáng chú ý, sản phẩm được cho là chỉ đi kèm chip A13 Bionic thay vì A14 Bionic dự kiến có mặt trên loạt iPhone 12 sắp tới.

Dựa trên các nguồn tin, iPhone SE Plus cũng sử dụng thiết kế toàn màn hình với nhận dạng vân tay ở cạnh bên. Việc chỉ dừng lại ở A13 Bionic cũng khiến iPhone SE Plus của Apple bị hạn chế ở khả năng hỗ trợ 5G. Từ góc nhìn này, phiên bản 4G được đồn đại trước đây của iPhone 12 có thể là iPhone SE Plus?

Liên quan đến iPhone 12, dòng sản phẩm này dự kiến có 4 phiên bản ra mắt vào mùa thu năm nay. Chúng gồm một bản 5,4 inch, hai bản 6,1 inch và một bản 6,7 inch. Theo trang web T-Mobile của Hà Lan cho thấy, 4 phiên bản iPhone 12 năm nay sẽ có tên iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

Về kích thước, iPhone 12 dự kiến nhỏ hơn iPhone 8 và iPhone SE 2020 nhờ thiết kế toàn màn hình. Bên cạnh đó, điện thoại cũng có camera kép ở mặt sau. Đối với iPhone 12 Max, đây là bản nâng cấp của iPhone 11. Hơn nữa, dòng iPhone 12 Pro là bản nâng cấp của dòng iPhone 11.