Phá đường dây cá độ mùa World Cup, bắt 4 đối tượng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt xóa thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lên đến 30 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Bảo Nguyên. Ảnh: T.N

Trước đó, từ công tác nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện có một tài khoản cấp Master 8QV608 có tổng điểm cược gần 1,1 triệu điểm, tương đương khoảng 28 tỷ đồng, được đăng ký, phân trang và cung cấp cho các đối tượng con bạc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Lâm. Ảnh: H.N

Qua điều tra, cơ quan công an xác định tài khoản này là do đối tượng Lê Bảo Nguyên (SN 1984, trú tại phường Hương Sơ, TP.Huế) đưa cho Nguyễn Thanh Lâm (SN 1987, trú tại phường An Đông, TP Huế).

Đối tượng Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa bị bắt tạm giam. Ảnh: H.N

Sau khi nhận tài khoản đánh bạc từ Nguyên, đối tượng Lâm đã phân chia thành 19 tài khoản Agent và cấp lại cho một số đại lý cấp dưới gồm Trần Văn Bên Em (SN 1986), Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa (SN 1990), Nguyễn Thị Minh Loan (SN 1986), Huỳnh Trọng Nhân (SN 1990, tất cả cùng trú TP.Huế) để các đối tượng này thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho các con bạc trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan công an bắt đối tượng Trần Văn Bên Em. Ảnh: H.N

Qua trích xuất dữ liệu điện tử từ thiết bị, máy móc phục vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc thu được tại nhà các đối tượng, lực lượng công an xác định, tại thời điểm khám xét, bắt giữ, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tang số gần 1,8 triệu điểm, tương đương khoảng 30 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Thanh Lâm, Lê Bảo Nguyên, Trần Văn Bên Em, Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hai đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.

Thông tin mới vụ nữ sinh lớp 12 tử vong ở Ninh Thuận

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 29/11, trao đổi với PV, luật sư Võ Văn Trà (Công ty luật Việt Nhật) thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam, là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình nữ sinh Hồ Hoàng Anh cho biết, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không quân đã tiếp tục gia hạn tạm giam đối với bị can Hoàng Văn Minh để đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử.

Cũng theo luật sư Trà, hiện tại bị can Minh đang bị tạm giam ở một trại tạm giam đóng trên địa bàn quận Gò Vấp (TP.HCM).

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 tử vong. (Ảnh: Quang Đăng)

Trước đó, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không quân đã khởi tố thêm 2 bị can là Huỳnh Thị Kim Hằng (vợ của Hoàng Văn Minh) và Phạm Văn Võ (chú họ của Minh). Cả hai bị khởi tố về tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối theo khoản 1 Điều 382 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 28/6, lúc xảy ra tai nạn khiến em nữ sinh tử vong, trên xe có bà Hằng và ông Võ. Sau đó, ông Võ đã đứng ra nhận mình là tài xế lái ô tô biển 85A-074.07 gây ra vụ tai nạn làm nữ sinh lớp 12 tử vong.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra xác minh, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không quân xác định, ông Võ đã tự nhận mình là người lái xe. Người lái xe lúc đó chính là ông Hoàng Văn Minh, nên ông Võ bị khởi tố về hành vi cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối...

Cũng trong chiều 29/11, trao đổi với Dân Việt, ông Hồ Hoàng Hùng (cha nữ sinh xấu số Hồ Hoàng Anh) ở phường Tấn Tài, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được quyết định khởi tố thêm 2 bị can nói trên từ cơ quan chức năng.

"Gia đình tin tưởng vào sự công tâm, công bằng của pháp luật sẽ làm sáng tỏ vụ án, xử đúng người đúng tội…", ông Hùng nói.

Trước đó, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không quân có quyết định khởi tố bị can số 08/QĐL-KTBG, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Minh (SN 1986), thường trú khu phố 2, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), đã vi phạm khoản 1, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Lúc đó, Minh là cán bộ của Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không - Không quân( Bộ Quốc phòng) đóng trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Clip ghi lại vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 tử vong.

Sáng 28/6, Minh là người điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 85A-074.07 chạy từ hướng công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4 và rẽ phải để vào Ngân hàng Vietinbank thì va chạm với cháu Hồ Hoàng Anh (SN 15/11/2004), trú tại khu phố 3, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 85R9-1279 chạy từ phía sau lên. Hậu quả, cháu Hồ Hoàng Anh tử vong.

Đến ngày 7/8, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không quân đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên và bắt tạm giam Hoàng Văn Minh.

CEO Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam để điều tra

CEO Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam 2 tháng để điều tra. Ảnh: CACC

Chiều 29/11, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh tạm giam CEO Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng theo luật định để điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP.HCM.

Trước đó, VKSND TP.HCM có lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy tố từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Theo quy định, VKS nghiên cứu hồ sơ và đưa ra quyết định truy tố bà Hằng thì sẽ ra cáo trạng. Còn nếu hồ sơ còn nhiều vấn đề cần làm rõ thì VKS sẽ có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung như trên.

Trước đó, phía gia đình CEO Nguyễn Phương Hằng có đơn gửi các cơ quan tố tụng đề nghị được đặt tiền bảo đảm (10 tỷ đồng) thay cho biện pháp tạm giam, để CEO Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại chữa bệnh. Tuy nhiên với yêu cầu này, không được cơ quan chức năng TP.HCM chấp nhận.

Vào hồi tháng 3, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với CEO Nguyễn Phương Hằng. Quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã mở rộng vụ án và mời nhiều cá nhân liên quan lên làm việc như ông Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi).

Người đàn ông tử vong trên võng dưới gốc cây

Ông L.V.Th (55 tuổi, ngụ ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện biên giới Vĩnh Hưng) tử vong trên võng dưới gốc cây. Ảnh: Thiên Long



Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 6 giờ 15 phút ngày 29/11, gia đình ông L.V. Th (55 tuổi), ngụ ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện biên giới Vĩnh Hưng thấy ông vắng nhà nên đi ra khu vực hàng cây xanh cách đó 50m để kêu về ăn cơm rồi đi làm ruộng.

Khi đến gần, nhìn thấy ông trên võng, ở trần, mặc quần đùi nên người thân lắc lắc võng nhiều lần kêu dậy.

Thấy ông không trả lời lại nằm im, người con lấy tay sờ lên cơ thể, phát hiện nạn nhân đã tử vong từ lúc nào.

Do cái chết khá đột ngột, gia đình báo Công an xã và huyện Vĩnh Hưng có mặt để kiểm tra thi thể, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin người thân trong gia đình.

Con ông Th. cho biết, ông rất khỏe, hàng ngày lo công việc ruộng vườn, khi rảnh là ra gốc cây này giăng võng nằm chơi.





Xét xử vụ sai phạm tại Bệnh viện Mắt TP.HCM: Cựu Giám đốc Nguyễn Minh Khải khai gì tại tòa?

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM Nguyễn Minh Khải thừa nhận những gì cáo trạng truy tố, tuy nhiên bị cáo Khải cho rằng sản phẩm cho người bệnh phải tốt. Ảnh: Chinh Hoàng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 29/11, TAND TP.HCM tiếp tục diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, tại phiên tòa chiều nay, Cựu Giám đốc Bệnh viện mắt TP.HCM đã thừa nhận những gì gì cáo trạng truy tố, tuy nhiên bị cáo Khải cho rằng sản phẩm cho người bệnh phải tốt.

Các bị cáo bị áp giải đến phiên tòa hôm 28/11 tại TAND TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Bị cáo Khải trình bày tại tòa, với gói thầu "mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018", bị cáo thành lập: bên mời thầu, tổ chuyên gia, tổ thẩm định căn cứ theo luật Đấu thầu; và Hội đồng đánh giá hàng mẫu được thành lập theo tư vấn của bà Đoàn Thị Tường Vân (là nhân viên tư vấn phòng vật tư, trang thiết bị).

Theo bị cáo Khải, việc thành lập Hội đồng đánh giá hàng mẫu luật Đấu thầu không quy định nhưng pháp luật cũng không cấm. Theo hồ sơ, sau khi Hội đồng đánh giá hàng mẫu chấm đạt về yếu tố kỹ thuật đối với thủy tinh thể của nhà thầu Codupha, bị cáo Khải đã yêu cầu và định hướng để hội đồng đánh giá lại, từ đó đánh không đạt đối với nhà thầu Codupha.

Tiếp đó, bị cáo Khải khai có chỉ đạo chấm lại, nhưng chỉ đạo rằng phải chấm đúng, vì hội đồng chuyên môn không hiểu cách chấm nên bị cáo giải thích để chấm lại cho đúng chuyên môn. "Bị cáo chỉ định hướng chấm lại cho đúng chứ không phải chấm từ rớt thành đậu", bị cáo nói tại tòa.

Khi chủ tọa hỏi việc đánh giá sản phẩm dựa vào cơ sở khoa học hay cảm tính chủ quan, bị cáo Khải trả lời việc đánh giá căn cứ vào tính năng, chức năng của thủy tinh thể, đồng thời căn cứ vào kinh nghiệm, chuyên môn của từng bác sĩ.

Theo cáo trạng, để loại nhà thầu Codupha, bị cáo Khải đã thêm tiêu chí "ý kiến đánh giá của Hội đồng đánh giá hàng mẫu" trên hồ sơ dự thầu, và tự thành lập Hội đồng đánh giá hàng mẫu, từ đó chỉ đạo đánh giá "không đạt" yếu tố kỹ thuật đối với thủy tinh thể nhà thầu Codupha. Khi không đạt 1/7 tiêu chuẩn theo hồ sơ mời thầu thì nhà thầu bị loại.