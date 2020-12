Tin nóng vụ bắt Cường "Dụ" ở Thái Bình

Liên quan đến vụ Cường "Dụ" (tức Nguyễn Văn Cường, SN 1978, TP.Thái Bình) bị tạm giữ trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với: Nguyễn Văn Cường, hộ khẩu tại tổ 22 (nay là tổ 11), Phường Kỳ Bá; chỗ ở tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Cùng bị khởi tố với Cường "Dụ" là Vũ Thành Vinh (SN 1994, trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình), Bùi Duy Khánh (SN 2001, trú tại thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư).

Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cường "Dụ" vụ ném vỡ kính xe khách.

Các bị can bị khởi tố điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản", xảy ra vào ngày 6/12/2020 tại khu vực ngã tư đường Hoàng Văn Thái - đường tránh S2, thuộc địa phận tổ 2, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình theo quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Cường được xác định có liên quan đến vụ tài xế Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, Tiền Hải) cùng phụ xe bị nhóm côn đồ chặn đường, hành hung, ném vỡ kính chắn gió của chiếc xe khách do anh Lập cầm lái.

Chiếc xe này chạy tuyến cố định từ bến xe Nam Trung (huyện Tiền Hải) đến bến xe Yên Nghĩa (TP.Hà Nội).

Ở diễn biến trước đó, tài xế Nguyễn Minh Lập đã làm đơn gửi cơ quan chức năng, phản ánh việc mình và phụ xe Phạm Đình Sang (20 tuổi, Tiền Hải) bị nhóm côn đồ hành hung.

Theo tài xế 31 tuổi, khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12, xe khách của anh luôn bị một nhóm đối tượng lạ mặt sử dụng xe máy, ôtô lạng lách, đánh võng trước đầu xe cản trở, có dấu hiệu chèn ép.

Ngày 4/12, tài xế Lập có đơn tố cáo cùng hình ảnh chứng minh gửi Công an huyện Tiền Hải. Liên quan đến trình báo này của anh Lập, căn cứ tài liệu điều tra, ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Hoàng Tiến Đạt (SN 1991) trú tại tổ 9, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình; Nguyễn Ngọc Tốt (SN 1990, biệt danh Tốt "Bốn", đệ tử "ruột" của Cường "Dụ") trú tổ 7, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình; Đặng Duy Hoài (SN 1989) trú tại thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình.

Đạt, Tốt, Hoài bị bắt về tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ Luật hình sự. Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải phê chuẩn.

Trở lại vụ việc của anh Lập, đến ngày 6/12, trong lúc xe khách của anh dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Thiên Trường (Vũ Chính, TP.Thái Bình), 2 người lạ mặt đi xe máy không mang biển số dùng đá ném vỡ cửa kính chắn gió bên trái xe.

Đây chính là vụ việc khiến Cường "Dụ" và 2 người khác bị Công an TP.Thái Bình khởi tố bị can nêu trên.