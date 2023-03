Quân đội Ukraine tiết lộ Nhóm Wagner nhất quyết không rời Bakhmut. Ảnh: AP

Quân đội Ukraine nói với The New York Times rằng Nhóm Wagner có tinh thần chiến đấu vô cùng quyết liệt vì họ lo ngại sẽ phải đối mặt với các hình phạt nếu rút lui hoặc thua cuộc. Đại tá Ukraine Yevhen Mezhevikin nói với The Times: "Nhóm Wagner sợ phải từ bỏ và rời khỏi vị trí. Họ thà chết ở đây còn hơn".

Đó là một sự khác biệt rõ rệt so với các đơn vị khác của Nga, đại tá nói thêm. Theo ông, nhiều sư đoàn Nga giữ các điểm phòng thủ trong thành phố thường thiếu tinh thần chiến đấu.

"Chiến đấu với những mục tiêu như vậy có phần dễ dàng hơn", ông Mezhevikin nói với The Times.

Đầu tháng này, một số chuyên gia phương Tây đánh giá rằng quan hệ căng thẳng giữa lãnh đạo của nhóm Wagner là ông Yevgeny Prigozhin và giới lãnh đạo Nga có thể dẫn đến việc Điện Kremlin có ý định làm giảm bớt quyền lực cũng như ảnh hưởng của ông.

Trên thực tế, lập luận này không hẳn là không có cơ sở. Các đơn vị Wagner đã đóng một vai trò quan trọng ở Bakhmut, đẩy mạnh cuộc tấn công trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây nhận định quân chính quy Nga đang dần thay thế một số đơn vị Wagner tại Bakhmut.

Giới chức Mỹ hồi tháng 1 ước tính khoảng 50.000 thành viên Wagner tham gia chiến sự Nga - Ukraine. Các quan chức Ukraine cho rằng khoảng 30.000 thành viên Wagner thiệt mạng, bị thương hoặc đào ngũ, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Ông Prigozhin cho biết trung bình có khoảng 500 - 800 người tới đăng ký tại các trung tâm tuyển dụng của Wagner trên khắp nước Nga mỗi ngày. Lãnh đạo Wagner ước tính tập đoàn có thể bổ sung thêm khoảng 30.000 thành viên trước tháng 5.

Hôm 29/3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley nói với các nhà lập pháp nước này rằng mặc dù giao tranh ác liệt, vẫn còn khoảng 6.000 quân Wagner ở Bakhmut. Theo ông Milley, các đơn vị của Wagner đã chịu tổn thất nặng nề ở Bakhmut trong tháng qua.

Ông Milley nói: "Quân Nga đang phải gánh chịu một lượng thương vong khổng lồ ở khu vực Bakhmut của Ukraine". Ông nhấn mạnh, các lực lượng Ukraine đang gây ra "rất nhiều thiệt hại cho quân đội Nga".

Ông tiếp tục: "Người Ukraine đang thực hiện một cuộc phòng thủ khu vực rất hiệu quả. Trong gần một tháng qua, người Nga không đạt được bất kỳ tiến bộ nào. Quân Nga đang bị tấn công ở vùng lân cận Bakhmut. Người Ukraine đã chiến đấu rất can đảm và phòng thủ vững vàng, khiến quân đội Nga không thể đạt được các mục tiêu chiến lược".

Tướng Milley lưu ý cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut không phải là một trận chiến riêng biệt, mà là một phần trong chiến dịch tấn công lớn hơn đã bị đình trệ. "Tôi nghĩ rằng cuộc tấn công của Nga đã bắt đầu cách đây một thời gian và không đạt được động lực cũng như thành công mà họ mong đợi", ông nói.