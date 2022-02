Tính năng mới trên iPhone đưa máy quẹt thẻ POS vào quá khứ?

Gần đây, Apple đã công bố sự ra mắt của tính năng Tap to Pay tại Mỹ, một khả năng mới sẽ cho phép hàng triệu thương gia và nhà cung cấp ở thị trường Bắc Mỹ sử dụng iPhone của họ để chấp nhận Apple Pay cũng như thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ không tiếp xúc từ các mạng thanh toán hàng đầu, bao gồm cả American Express, Discover, Mastercard và Visa.

Động thái này có nghĩa là tất cả các doanh nghiệp, từ các doanh nghiệp nhỏ đến các nhà bán lẻ sẽ có thể sử dụng thiết bị của họ để thanh toán qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ không tiếp xúc cũng như ví kỹ thuật số, thông qua một cú chạm đơn giản vào iPhone của họ. Tương tự, tính năng sẽ biến thiết bị iPhone trở thành một chiếc máy quẹt thẻ như POS.

Tính năng quan trọng giúp iPhone có thể cạnh tranh trực tiếp với máy POS. Ảnh: @AFP.

Được biết, máy POS (Point of Sale) là một loại máy chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, ghi nợ. Bên cạnh đó, một số loại máy hiện đại hơn cũng cho phép thanh toán bằng giao thức 1 chạm thông qua Bluetooth hoặc NFC.

Tuy máy POS có ưu điểm tiện lợi, dễ lắp đặt, giá thành của mỗi thiết bị cũng khá cao và phức tạp đối với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Do đó hệ thống POS khó mở rộng, nhất là với các chuỗi cửa hàng lớn. Trong khi đó, tính năng Tap to Pay sẽ được cập nhật với các dòng máy từ iPhone XS trở lên, sẽ khả dụng cho các nền tảng thanh toán và nhà phát triển ứng dụng như một tùy chọn thanh toán cho khách hàng của họ.

Sau khi tính năng Tap to Pay trên iPhone ra mắt, người bán có thể chấp nhận thanh toán không tiếp xúc thông qua một ứng dụng iOS hỗ trợ. Khi thanh toán, người bán sẽ yêu cầu khách hàng giữ iPhone hoặc Apple Watch của họ gần iPhone của người bán và thanh toán sau đó sẽ được hoàn tất một cách an toàn và nhanh chóng bằng công nghệ NFC.

Dịch vụ Tap to Pay mới của Apple Pay được thực hiện thông qua Giao tiếp trường gần (NFC) - một công nghệ ngày càng trở nên phổ biến trong vài năm qua. Sự đổi mới là một hình thức truyền dữ liệu không dây tương tự như công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) cho phép điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị khác chia sẻ dữ liệu khi ở gần nhau. Công nghệ NFC hỗ trợ tất cả các khoản thanh toán không tiếp xúc thông qua ví di động như Apple Pay, Google Pay, cũng như thẻ không tiếp xúc. Được biết các thiết bị không cần phần cứng bổ sung để sử dụng tính năng thanh toán không tiếp xúc này.

Các chuyên gia nói rằng sự phát triển, mặc dù tính năng Tap to Pay của Apple được mong đợi, như họ cũng đặt ra một số câu hỏi. Jim Ducharme, COO tại Outseer nói: "Apple Tap to Pay là một sự phát triển tự nhiên của thế giới thanh toán. Mặc dù công nghệ NFC không có gì mới, nhưng nó tiếp tục đặt ra câu hỏi, làm thế nào để có thể bảo mật những loại thanh toán này? Bất cứ khi nào phát sinh thêm các phương thức thanh toán mới, chúng ta thường dễ quên xem xét các biến số quan trọng như xác thực danh tính và ngăn chặn gian lận. Điều quan trọng là phải áp dụng các phương pháp kiểm soát gian lận để bảo vệ người bán và người tiêu dùng khi vận hành tính năng này".

Phía Apple khẳng định, quyền riêng tư là yếu tố cơ bản trong thiết kế và phát triển trên tất cả các tính năng thanh toán của Apple. Với Tap to Pay trên iPhone, dữ liệu thanh toán của khách hàng được bảo vệ bằng công nghệ tương tự giúp Apple Pay riêng tư và an toàn. Tất cả các giao dịch được thực hiện bằng Tap to Pay trên iPhone đều được mã hóa và xử lý bằng Secure Element và cũng như với Apple Pay, Apple không biết những gì đang được mua hoặc ai đang mua nó.

Như vậy, tính năng Tap to Pay mà Apple vừa giới thiệu trên iPhone sẽ trực tiếp cạnh tranh với máy POS, phương thức thanh toán phổ biến nhất tại Mỹ. Nó cũng giúp Táo khuyết tham gia sâu hơn vào thị trường thanh toán không chạm, với tổng giá trị tới 1.700 tỷ USD, theo nghiên cứu của Research and Markets.

"Khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng nhấn để thanh toán bằng ví kỹ thuật số và thẻ tín dụng, Tap to Pay trên iPhone sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp một cách an toàn, riêng tư và dễ dàng để chấp nhận thanh toán không tiếp xúc và mở khóa trải nghiệm thanh toán mới bằng cách sử dụng sức mạnh bảo mật", Jennifer Bailey, Phó chủ tịch Apple Pay và Apple Wallet của Apple cho biết. "Cộng tác với các nền tảng thanh toán, nhà phát triển ứng dụng và mạng thanh toán, chúng tôi đang giúp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô - từ doanh nghiệp bán lẻ đến các nhà bán lẻ lớn dễ dàng chấp nhận thanh toán không tiếp xúc và tiếp tục phát triển doanh nghiệp của họ dễ dàng hơn bao giờ hết".

Apple trao quyền cho các doanh nghiệp chấp nhận thanh toán không tiếp xúc thông qua tính năng Tap to Pay trên iPhone. Ảnh: @AFP.

Theo một báo cáo gần đây của Fisglobal, Tap to Pay chỉ đơn giản là một công nghệ tiến hóa của những đổi mới hiện tại. Trang này nêu rõ: "Ví kỹ thuật số là sự mở rộng tự nhiên của xu hướng điện thoại thông minh trở thành thiết bị trọng yếu đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Viễn cảnh những người tiêu dùng bỏ lại ví và chỉ mang theo điện thoại thông minh để thanh toán các giao dịch mua và bán, đó là sự thuận tiện trong hành động".

Đồng thời, giới chuyên gia thị trường công nghệ nhận định, tính năng mới nhất này cũng sẽ là một trong số nhiều tính năng khiến iPhone trở thành một công cụ quan trọng để liên lạc, giải trí, làm việc và mua hàng hóa và dịch vụ. Nói chung, có khả năng tính năng này là một phần của chiến lược làm cho iPhone trở nên đa năng và có vị thế cạnh tranh tốt hơn trong những năm tới so với các đối thủ.

Trong thời gian sớm nhất, người dùng iPhone sẽ có thể nhấn để thanh toán qua hệ thống thanh toán dựa trên NFC cho những người dùng iPhone khác. Tuy nhiên, có những hạn chế mà bạn cần biết. Bởi tính năng Tap to Pay hiện trước mắt chỉ hoạt động ở Hoa Kỳ, sẽ hoạt động với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ không tiếp xúc từ American Express, Discover, Mastercard và Visa, và tính năng được hỗ trợ trên dòng iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 series, iPhone SE 2020, iPhone 12 series và iPhone 13 series.