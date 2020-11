TP.HCM: Bắt đối tượng lừa bán găng tay y tế chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng

Theo điều tra, khoảng tháng 5, Nguyên là người đại diện Công ty TNHH MTV Boowoo, quen biết với ông Philip Leigh Mckenzie thông qua một người Thái Lan môi giới. Khi biết ông Philip có nhu cầu mua găng tay y tế để bán cho khách ở nước ngoài, Nguyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Philip.

Nguyên nói với ông Philip mình có nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove. Để tạo dựng lòng tin với ông Philip, Nguyên lấy ảnh trên mạng internet và tạo dựng một số hình ảnh về nhà máy sản xuất găng tay y tế, công đoạn sản xuất, hàng thành phẩm mang nhãn hiệu Boowoo Glove, thuê kho của Công ty Thắng Lợi và kho tại KCN Kim Tính, tỉnh Long An.

Hình minh họa. Ảnh: IT

Nguyên đặt in khoảng 1.000 thùng các tông và một số vỏ hộp in logo hiệu Boowoo Glove, mua khoảng hơn 10 thùng găng tay y tế thật, thương hiệu Vglove do Công ty cổ phần Khải Hoàn - VRG sản xuất, rồi đóng gói vào một số thùng các tông, hộp mang nhãn hiệu Boowoo Glove, hoặc đóng hộp rỗng (bên trong không có găng tay y tế).

Sau đó, Nguyên xếp thành hàng dài để quay video clip nhằm chứng minh Nguyên có hàng thật để ông Philip tin tưởng. Đồng thời, Nguyên lập các hợp đồng giả mạo để ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế.

Ngày 6/8, ông Philip ký hợp đồng đặt mua 10 triệu hộp găng tay y tế nhãn hiệu Boowoo Glove. Trước đó, ông Philip đã chuyển vào tài khoản Công ty TNHH MTV Boowoo gần 60 tỷ đồng.

Vào ngày 7/8, hai bên đã tổ chức họp trực tuyến để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng được thuận lợi.

Khoảng 2 tuần sau, ông Philip yêu cầu Nguyên giao trước 2 container hàng mẫu để giao cho khách hàng tại Mỹ, nhưng Nguyên không có hàng giao và trốn tránh ông Philip. Sau đó, nạn nhân tới công an trình báo vụ việc.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyên là đối tượng lừa bán găng tay y tế chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng nên bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nguyên đã khai nhận hành vi phạm tội.